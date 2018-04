Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Magyarországon leépül a demokrácia, Orbán rendszere a félelemkeltésre a korrupcióra és a sorosozásra épül. A magyarországi fejlemények az USA biztonságát is fenyegetik, Orbán ugyanis Putyin legfőbb európai szószólójává vált. Amerikának lépnie kell, de a külső segítség csak akkor lehet hatékony, ha a magyarok is változást akarnak – véli Thomas O. Melia volt amerikai helyettes külügyi államtitkár. Magyarországon leépül a demokrácia, Orbán rendszere a félelemkeltésre a korrupcióra és a sorosozásra épül... 2018. április. 04. 19:30 A magyarországi demokráciadeficit az USA-t is fenyegeti Szabó Szabolcsnak így nőttek az esélyei Németh Szilárddal szemben. Ezt a politikus maga jelentette be a Facebook-oldalán. Szabó Szabolcsnak így nőttek az esélyei Németh Szilárddal... 2018. április. 04. 13:15 Hivatalos: Bangóné visszalépett Csepelen Felfoghatatlan következményei lehetnek a mesterséges intelligencia rohamtempójú fejlődésének: szakértői vélemények szerint hamarosan elérhetjük a szingularitást – azt az állapotot, amikor a gépek okosabbak lesznek, mint az ember – ami száz év alatt húszezer évnyi fejlődést hozhat – fogalmazott előadásában Pintér Róbert, az eNet kutatási igazgatója a SMART 2018 konferencián tartott előadásában. 2018. április. 05. 23:23 20 000 évnyit fejlődhetünk a következő 100 évben, és munka nélkül is lehet fizetésünk A Fidesz EP-képviselője a házi sajtónak, a Magyar Hírlapnak adott interjút. 2018. április. 04. 10:43 Szájer szerint a menekültek miatt nincs programja a Fidesznek Reagált Szijjártó Péter külügyminiszter az ENSZ csütörtöki felszólítására, már ha érdemi reakciónak lehet nevezni az általa mondottakat. 2018. április. 05. 21:34 Szijjártó szerint az kampányba való beavatkozás, ha az ENSZ elítéli a politikusi gyűlöletbeszédet Andre Agassi után másik edzőjével, a cseh Radek Stepanekkel is szakított a volt világelső teniszező, Novak Djokovic. 2018. április. 04. 15:37 Djokovic körül valami nagyon nincs rendben Balesetben elvesztett végtag, családon belüli erőszak, molesztálás, drog- és alkoholfüggőség: csak néhány azok közül a traumák közül, amelyeket olykor évtizedekig tart feldolgozni. Interjúalanyainknak sikerült, új hobbit, hivatást találtak maguknak, de mindenért meg kellett küzdeniük. 2018. április. 05. 12:15 „Azt álmodta, hogy meghaltam, ezért felhívta a szüleimet" Egy francia illusztrátor útmutatót rajzolt arra az esetre, ha azt látjuk, hogy a közelünkben valakit a kisebbségi helyzete miatt atrocitás ér. Marie-Shirine Yener receptje nagyon egyszerű és tanulságos, ideális esetben biztonságos is. 2018. április. 04. 13:41 Így kezelje diplomatikusan az idegengyűlöletet