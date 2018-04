Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0315760-dd3e-4bee-af4a-8b211a6c8360","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK, a Momentum és az Együtt elnöke beszélt Baló Györggyel az RTL Klubon. Mindhárman biztosak abban, hogy pártjuk bejut a parlamentbe, nehéznek látják az együttműködést a Jobbikkal egy esetleges koalíciós kormányban. Bár a jogállamiság helyreállítását az egyik legfontosabb kérdésnek tartják, megoldhatónak látják, hogy kétharmados többséget igénylő törvényeket anélkül módosítsanak - Gyurcsány Ferenc még a politikai nyomásgyakorlás eszközét is bevethetőnek gondolja bizonyos személycserék esetében.","shortLead":"A DK, a Momentum és az Együtt elnöke beszélt Baló Györggyel az RTL Klubon. Mindhárman biztosak abban, hogy pártjuk...","id":"20180405_A_kisebb_partok_szerint_meg_lehet_valtoztatni_ketharmados_torvenyeket_sima_tobbseggel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0315760-dd3e-4bee-af4a-8b211a6c8360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd25d3d-a295-4529-ba3e-846b251661d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_A_kisebb_partok_szerint_meg_lehet_valtoztatni_ketharmados_torvenyeket_sima_tobbseggel","timestamp":"2018. április. 05. 04:00","title":"A kisebb pártok szerint meg lehet változtatni kétharmados törvényeket sima többséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383249c9-76a8-4b6d-a537-c0776fd4ad9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik a kereskedelmi háború a világ két legnagyobb gazdasági hatalma között.","shortLead":"Folytatódik a kereskedelmi háború a világ két legnagyobb gazdasági hatalma között.","id":"20180404_Peking_visszavag_Trumpnak_vamot_vetnek_ki_a_Boeingra_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383249c9-76a8-4b6d-a537-c0776fd4ad9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31dd1bb-2238-4c50-b03d-d464df41f368","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Peking_visszavag_Trumpnak_vamot_vetnek_ki_a_Boeingra_is","timestamp":"2018. április. 04. 12:25","title":"Peking visszavág Trumpnak: vámot vetnek ki a Boeingokra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az észtek megteszik, mégpedig a saját érdekükben.","shortLead":"Az észtek megteszik, mégpedig a saját érdekükben.","id":"20180404_On_odaadna_a_DNSet_az_allamnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b4f526-3968-48c5-83ec-287c0ed681f2","keywords":null,"link":"/elet/20180404_On_odaadna_a_DNSet_az_allamnak","timestamp":"2018. április. 04. 10:22","title":"Ön odaadná a DNS-ét az államnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee5b795-3941-4632-90ef-a4d4192e5d61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb videóval jelentkezett a magyar miniszterelnök, a téma pedig mi más is lenne, mint a vasárnapi választás.","shortLead":"Újabb videóval jelentkezett a magyar miniszterelnök, a téma pedig mi más is lenne, mint a vasárnapi választás.","id":"20180405_Orban_A_sorosistak__kommunistak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ee5b795-3941-4632-90ef-a4d4192e5d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5434b69b-94b2-48bb-8573-6578bb6bc523","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Orban_A_sorosistak__kommunistak","timestamp":"2018. április. 05. 20:40","title":"Orbán: A sorosisták = kommunisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e20961-3dbe-419e-9687-97efcbf47db3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi portálnak adott interjút a hódmezővásárhelyi politikus.","shortLead":"A helyi portálnak adott interjút a hódmezővásárhelyi politikus.","id":"20180404_Lazar_Janos_En_sem_vagyok_hibatlan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78e20961-3dbe-419e-9687-97efcbf47db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938bed69-7947-412a-a734-14c3b74221c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Lazar_Janos_En_sem_vagyok_hibatlan","timestamp":"2018. április. 04. 11:50","title":"Lázár János: \"Én sem vagyok hibátlan\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Perverznek minősítette Nagy-Britannia képviselője azt az orosz javaslatot, hogy London és Moszkva együtt vizsgálja ki az egykori orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal és lánya elleni mérgezéses merényletet. A dél-angliai Salisburyben végrehajtott március 4-ei gyilkossági kísérletben a még a Szovjetunió által kifejlesztett Novicsok idegmérget használták. ","shortLead":"Perverznek minősítette Nagy-Britannia képviselője azt az orosz javaslatot, hogy London és Moszkva együtt vizsgálja ki...","id":"20180404_A_britek_perverznek_minositettek_az_orosz_javaslatot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6acb9cfa-5352-4c2a-ad5f-1d3e9dd17a67","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_A_britek_perverznek_minositettek_az_orosz_javaslatot","timestamp":"2018. április. 04. 17:47","title":"A britek perverznek minősítették az orosz javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az illetékes hivatal szerint több beteg állatot is kilőttek az elmúlt napokban, szopornyicában szenvedtek. ","shortLead":"Az illetékes hivatal szerint több beteg állatot is kilőttek az elmúlt napokban, szopornyicában szenvedtek. ","id":"20180405_kattant_mosomedvek_remisztgetik_az_embereket_ohioban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6043a6-6865-4caf-8c67-3815dd950161","keywords":null,"link":"/elet/20180405_kattant_mosomedvek_remisztgetik_az_embereket_ohioban","timestamp":"2018. április. 05. 21:30","title":"Kattant mosómedvék rémisztgetik az embereket Ohióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65155e7-29b2-41b1-8b67-a63ac0f06c31","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Szoláriumok, edzőtermek, parfümériák, gumiszerelők, kertészetek – a NAV olyan üzletekben is ellenőrizni fog, ahol az online pénztárgépek üzembe helyezése óta nem volt helyszíni vizsgálat. ","shortLead":"Szoláriumok, edzőtermek, parfümériák, gumiszerelők, kertészetek – a NAV olyan üzletekben is ellenőrizni fog, ahol...","id":"20180404_Aprilisi_NAVellenorzesek_szokatlan_helyeket_is_atvilagitanak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a65155e7-29b2-41b1-8b67-a63ac0f06c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390cfa15-5783-4980-959a-a6ad3354d046","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180404_Aprilisi_NAVellenorzesek_szokatlan_helyeket_is_atvilagitanak","timestamp":"2018. április. 04. 08:58","title":"Áprilisi NAV-ellenőrzések: szokatlan helyeket is átvilágítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]