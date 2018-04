Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62a86dae-97ce-4270-a111-5276281855ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Balatonfenyvesen szivattyúkat és homokzsákokat vetettek be.","shortLead":"Balatonfenyvesen szivattyúkat és homokzsákokat vetettek be.","id":"20180404_Mar_februar_kozepen_kihuztak_a_dugot_de_meg_mindig_tul_magas_a_Balaton_vizszintje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62a86dae-97ce-4270-a111-5276281855ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82026f94-5365-402a-9b96-158b679703f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Mar_februar_kozepen_kihuztak_a_dugot_de_meg_mindig_tul_magas_a_Balaton_vizszintje","timestamp":"2018. április. 04. 12:59","title":"Már február közepén kihúzták a dugót, de még mindig túl magas a Balaton vízszintje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff01f16-f54a-4828-9adf-fa1411d4bd3f","c_author":"Hercsel Adél","category":"kkv","description":"A folyamatos népességnövekedés és a robbanásszerű urbanizáció miatt egyre fontosabb kérdéssé vált, hogy hogyan lehet sok embert behatárolt területen biztonságosan mozgatni. Az Ultinous nevű magyar startup arcfelismerő rendszereit vásárlás, reptéri közlekedés és netes randizás közben is alkalmazhatják.","shortLead":"A folyamatos népességnövekedés és a robbanásszerű urbanizáció miatt egyre fontosabb kérdéssé vált, hogy hogyan lehet...","id":"20180405_ultinous_budapest_mesterseges_intelligencia_deep_learning_balogh_gyorgy_jori_csaba_startup","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fff01f16-f54a-4828-9adf-fa1411d4bd3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8657b3-9423-4cbc-934f-23261d224e79","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_ultinous_budapest_mesterseges_intelligencia_deep_learning_balogh_gyorgy_jori_csaba_startup","timestamp":"2018. április. 05. 20:00","title":"A kis budafoki startup arcfelismeréssel tünteti el a kasszáknál a sorokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c884c7-ccb8-498c-8ebe-a9c7f0195cc8","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Évek óta szítja a hangulatot a 2010-es szmolenszki tragédiával kapcsolatban Jaroslaw Kaczynski, a lengyel kormányzópárt vezetője, akinek ikertestvére is a szerencsétlenül járt gépen utazott. Most kiderül, hogy kiderül-e bármi újdonság a nyolc éve történt balesetről.","shortLead":"Évek óta szítja a hangulatot a 2010-es szmolenszki tragédiával kapcsolatban Jaroslaw Kaczynski, a lengyel kormányzópárt...","id":"20180405_Mi_tortent_2010ben_Szmolenszkben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2c884c7-ccb8-498c-8ebe-a9c7f0195cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba21fef-d4ca-43d4-b4ed-938decff9ad5","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_Mi_tortent_2010ben_Szmolenszkben","timestamp":"2018. április. 05. 18:00","title":"Mi történt 2010-ben Szmolenszkben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök utasította a hadsereg vezetőit, hogy ahogy lehet, vonják ki a Szíriában állomásozó amerikai katonákat, s közölte azt is, azt szeretné, ha az USA arab szövetségesei vennék át az amerikaiak helyét a stabilizáció és az újjáépítés időszakában. Szerdán még mást mondott a Fehér Ház. \r

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök utasította a hadsereg vezetőit, hogy ahogy lehet, vonják ki a Szíriában állomásozó...","id":"20180405_Mar_senki_sem_tudja_meddig_maradnak_az_amerikaiak_Sziriaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e3573b-e0a5-42fd-9062-81a895541a5c","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_Mar_senki_sem_tudja_meddig_maradnak_az_amerikaiak_Sziriaban","timestamp":"2018. április. 05. 17:08","title":"Már senki sem tudja, meddig maradnak az amerikaiak Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"067b7dad-1aaf-4e3e-9952-168dbe05ee28","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nagymamája révén magyar származású Ryan Sheppard kedvence a lólengés.","shortLead":"A nagymamája révén magyar származású Ryan Sheppard kedvence a lólengés.","id":"20180405_amerikai_tornasz_lehet_magyar_valogatott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=067b7dad-1aaf-4e3e-9952-168dbe05ee28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1caab51d-e875-4e91-9bd6-b0afee328731","keywords":null,"link":"/sport/20180405_amerikai_tornasz_lehet_magyar_valogatott","timestamp":"2018. április. 05. 13:15","title":"Amerikai tornász lehet magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09dbdcea-c2d9-4305-9c95-4f26ff705935","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ilyen összeomlás utoljára 2001-ben volt az Eurocontrol rendszerében.","shortLead":"Ilyen összeomlás utoljára 2001-ben volt az Eurocontrol rendszerében.","id":"20180404_Helyreallt_a_rend_az_europai_legi_kozlekedesben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09dbdcea-c2d9-4305-9c95-4f26ff705935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446d3b1d-9dd8-4b7f-bab3-94a1af0b8265","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Helyreallt_a_rend_az_europai_legi_kozlekedesben","timestamp":"2018. április. 04. 10:07","title":"Helyreállt a rend az európai légi közlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a481d65e-d206-4482-a27c-b5982654dbd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-képviselője a házi sajtónak, a Magyar Hírlapnak adott interjút.","shortLead":"A Fidesz EP-képviselője a házi sajtónak, a Magyar Hírlapnak adott interjút.","id":"20180404_Szajer_szerint_a_menekultek_miatt_nincs_programja_a_Fidesznek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a481d65e-d206-4482-a27c-b5982654dbd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083c0695-4546-4ff8-84f1-a9de2de655c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Szajer_szerint_a_menekultek_miatt_nincs_programja_a_Fidesznek","timestamp":"2018. április. 04. 10:43","title":"Szájer szerint a menekültek miatt nincs programja a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8b731d-7f95-4dc6-a350-479694de59f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Profi módon dolgozták át a Narcos című Netflix-sorozat főcímét, felidézve az elmúlt nyolc év kormányoldali ügyeit.","shortLead":"Profi módon dolgozták át a Narcos című Netflix-sorozat főcímét, felidézve az elmúlt nyolc év kormányoldali ügyeit.","id":"20180404_oligarchos_narcos_focim","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d8b731d-7f95-4dc6-a350-479694de59f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb71dee0-084a-4137-8183-07259a94b8b6","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_oligarchos_narcos_focim","timestamp":"2018. április. 04. 18:56","title":"Itt az Oligarchos, avagy a NER nagyágyúinak története Narcos-módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]