[{"available":true,"c_guid":"3d4088c7-f750-4757-88cd-3b139679f6d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy körülbelül hogyan néz ki a gyártó legújabb kompakt crossover modelljének belseje.","shortLead":"Mutatjuk, hogy körülbelül hogyan néz ki a gyártó legújabb kompakt crossover modelljének belseje.","id":"20180406_kemfotok_most_eloszor_pillanthatunk_be_a_gyorben_keszulo_uj_audi_q3asba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d4088c7-f750-4757-88cd-3b139679f6d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36adb320-1bb2-465f-b022-e838962112aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180406_kemfotok_most_eloszor_pillanthatunk_be_a_gyorben_keszulo_uj_audi_q3asba","timestamp":"2018. április. 06. 09:22","title":"Kémfotók: most először pillanthatunk be a Győrben készülő új Audi Q3-asba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be8660a-d59a-445c-9cbe-1da915c2d617","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A programnak volt már korábban egy \"próbaverziója\" tavaly, de a 24.hu értesülései szerint az OLAF már vizsgálja, történt-e ott szabálytalanság.","shortLead":"A programnak volt már korábban egy \"próbaverziója\" tavaly, de a 24.hu értesülései szerint az OLAF már vizsgálja...","id":"20180405_veletlenul_epp_a_kampany_idejen_indult_el_az_evek_ota_csuszo_elelmiszersegely_program","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1be8660a-d59a-445c-9cbe-1da915c2d617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a5c2df-673a-42f6-a378-270740a75925","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_veletlenul_epp_a_kampany_idejen_indult_el_az_evek_ota_csuszo_elelmiszersegely_program","timestamp":"2018. április. 05. 15:20","title":"Véletlenül épp a kampány idején indult el az évek óta csúszó élelmiszersegély-program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Az „ Elios receptre” lezavart egyik közbeszerzés miatt tett feljelentést a hódmezővásárhelyi önkormányzat. Olyan cégnek adták a városban a megbízást a kukásautók és edények beszerzésére, amely soha nem foglalkozott ilyesmivel korábban. ","shortLead":"Az „ Elios receptre” lezavart egyik közbeszerzés miatt tett feljelentést a hódmezővásárhelyi önkormányzat. Olyan cégnek...","id":"20180404_Ma_mar_feljelentest_is_tettek_az_kozbeszerzesek_miatt_MarkiZay_Peterek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe8d0aa-9cb8-4cf9-9465-615fa6b73a2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Ma_mar_feljelentest_is_tettek_az_kozbeszerzesek_miatt_MarkiZay_Peterek","timestamp":"2018. április. 04. 13:39","title":"Ma már feljelentést is tettek a közbeszerzések miatt Márki-Zay Péterék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a5fcc-10e8-4661-89c3-855a57626294","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mióta kiadta az Apple a jubileumi készüléket, már jó néhány reklámot készített hozzá. Most újabb négy kis szösszenetet adott ki, hogy jelezze, mennyire kényelmes az Apple Pay használata az iPhone X-zel.","shortLead":"Mióta kiadta az Apple a jubileumi készüléket, már jó néhány reklámot készített hozzá. Most újabb négy kis szösszenetet...","id":"20180404_uj_iphonexes_apple_pay_hirdetesek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a5fcc-10e8-4661-89c3-855a57626294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ba7224-b56f-48a2-97e2-e7b3f56d2438","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_uj_iphonexes_apple_pay_hirdetesek","timestamp":"2018. április. 04. 17:00","title":"Ezért érdemes iPhone X-et venni és Apple Payt használni – mondja az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f64811f-8510-403d-beae-d25521da121a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzatok megszüntetése régóta téma.","shortLead":"Az önkormányzatok megszüntetése régóta téma.","id":"20180404_Orban_Viktor_onallosagot_es_tamogatasi_programot_iger_a_kistelepuleseknek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f64811f-8510-403d-beae-d25521da121a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7552b52b-affb-4acb-9321-8e64cfd4e226","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Orban_Viktor_onallosagot_es_tamogatasi_programot_iger_a_kistelepuleseknek","timestamp":"2018. április. 04. 13:24","title":"Orbán Viktor önállóságot és támogatási programot ígér a kistelepüléseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamelyest csökken a felmelegedés is az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","shortLead":"Valamelyest csökken a felmelegedés is az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","id":"20180406_szeles_napnak_nezunk_elebe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97a0cb8-17d4-4425-96e5-78885353a067","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_szeles_napnak_nezunk_elebe","timestamp":"2018. április. 06. 05:08","title":"Szeles napnak nézünk elébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Perverznek minősítette Nagy-Britannia képviselője azt az orosz javaslatot, hogy London és Moszkva együtt vizsgálja ki az egykori orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal és lánya elleni mérgezéses merényletet. A dél-angliai Salisburyben végrehajtott március 4-ei gyilkossági kísérletben a még a Szovjetunió által kifejlesztett Novicsok idegmérget használták. ","shortLead":"Perverznek minősítette Nagy-Britannia képviselője azt az orosz javaslatot, hogy London és Moszkva együtt vizsgálja ki...","id":"20180404_A_britek_perverznek_minositettek_az_orosz_javaslatot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6acb9cfa-5352-4c2a-ad5f-1d3e9dd17a67","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_A_britek_perverznek_minositettek_az_orosz_javaslatot","timestamp":"2018. április. 04. 17:47","title":"A britek perverznek minősítették az orosz javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1610aa26-1fa8-4726-abd6-432ae65540de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Vasember egy április elseji, balul sikerült tréfával indította el, mi is ez a Teslaquila.","shortLead":"A Vasember egy április elseji, balul sikerült tréfával indította el, mi is ez a Teslaquila.","id":"20180405_teslaquila_elon_musk_tesla","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1610aa26-1fa8-4726-abd6-432ae65540de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1a5870-5b4a-45ef-9ce7-e4780d19c1b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180405_teslaquila_elon_musk_tesla","timestamp":"2018. április. 05. 11:18","title":"Elon Musk nem bír leállni – megmutatta a Tesla tequilát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]