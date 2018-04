Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b73facb-e787-4caf-8653-c093db5f37d2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Megnéztük és térképre raktuk, hol vannak az országban betöltetlen háziorvosi praxisok, illetve hol keresnek tanárokat. A betöltetlen állásokat jelző pöttyök ellepik az országot.","shortLead":"Megnéztük és térképre raktuk, hol vannak az országban betöltetlen háziorvosi praxisok, illetve hol keresnek tanárokat...","id":"20180406_Egyetlen_terkepen_az_orvos_es_tanarhiany_Magyarorszagon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b73facb-e787-4caf-8653-c093db5f37d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e291859b-dc30-433c-b11e-0d5ea0d0d926","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Egyetlen_terkepen_az_orvos_es_tanarhiany_Magyarorszagon","timestamp":"2018. április. 06. 12:05","title":"Egyetlen térképen a magyar orvos- és tanárhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA elkötelezett az Iszlám Állam (IS) Szíriában lévő fegyveresei elleni harc folytatása mellett – jelentette be közleményében a Fehér Ház. A nyilatkozat azt jelenti, hogy az USA már visszakozik, pedig Donald Trump kedden még azt mondta, nagyon gyorsan hazatér a közel-keleti országban lévő mintegy kétezer amerikai katona. ","shortLead":"Az USA elkötelezett az Iszlám Állam (IS) Szíriában lévő fegyveresei elleni harc folytatása mellett – jelentette be...","id":"20180404_Trump_kivonulna_Sziriabol_de_megis_maradnak_az_amerikaiak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747056ed-7cbe-4d4f-8774-d19159494be4","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_Trump_kivonulna_Sziriabol_de_megis_maradnak_az_amerikaiak","timestamp":"2018. április. 04. 18:10","title":"Trump kivonulna Szíriából, de mégis maradnak az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857d2c59-46ee-47ee-bc09-7e6283268584","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Közleményben reagált a kormányzati kampányra a Magyar Iszlám Jogvédő Egyesület (MIJE), amelyben arra kéri az ország vezetőit, a politikai véleményformálókat és polgártársait, hogy megnyilvánulásaik és döntéseik során legyenek tekintettel az alaptörvényre és azokra a nemzetközi egyezményekre, amelyek biztosítják a vallásszabadságot, ami magában foglalja annak szabad megválasztását, kinyilvánítását, közös gyakorlását, és tanítását is.","shortLead":"Közleményben reagált a kormányzati kampányra a Magyar Iszlám Jogvédő Egyesület (MIJE), amelyben arra kéri az ország...","id":"20180404_magyar_iszlam_jogvedo_egyesulet_kampany_kozlemeny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=857d2c59-46ee-47ee-bc09-7e6283268584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d34250-ce81-45d3-a5ee-b70b1b01482b","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_magyar_iszlam_jogvedo_egyesulet_kampany_kozlemeny","timestamp":"2018. április. 04. 15:24","title":"Magyar Iszlám Jogvédő Egyesület: \"Mi betartjuk a törvényeket, és ezt szeretnénk kérni másoktól is\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c4f403-8268-4cfd-8509-0190ad08a166","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely, Gyurcsány Ferenc és Juhász Péter tartott sajtótájékoztatót. Közös visszalépéseket jelentettek be a DK-MSZP-P és az Együtt jelöltjeire vonatkozóan. A résztvevők kritikával illették a Momentum és az LMP koordinációtól elzárkózó viselkedését. Ugyanakkor további bejelentésekre és visszalépésekre számítanak, illetve ebbéli reményüket fejezték ki. Ez megtörtént: az LMP is bejelentette, visszalép csepeli jelöltjük.","shortLead":"Karácsony Gergely, Gyurcsány Ferenc és Juhász Péter tartott sajtótájékoztatót. Közös visszalépéseket jelentettek be...","id":"20180404_Ujabb_visszalepeseket_jelentenek_be_a_baloldali_partok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14c4f403-8268-4cfd-8509-0190ad08a166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66c6bb7-b805-4dee-a143-62a02c41b031","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Ujabb_visszalepeseket_jelentenek_be_a_baloldali_partok","timestamp":"2018. április. 04. 14:43","title":"Újabb visszalépéseket jelentettek be a baloldali pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078d898b-ca4c-4618-ab1c-6e1faf653d31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlament mezőgazdasági bizottságának alelnökét, a fideszes politikus nevét le kellett venni a sok botrányt megért „L. Simon birtok” tulajdoni lapjairól – írja a 24.hu.","shortLead":"A parlament mezőgazdasági bizottságának alelnökét, a fideszes politikus nevét le kellett venni a sok botrányt megért...","id":"20180404_Pert_vesztett_L_Simon_Laszlo_sajat_testvere_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=078d898b-ca4c-4618-ab1c-6e1faf653d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94770923-4276-47ff-8623-2aeb6930ddb5","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Pert_vesztett_L_Simon_Laszlo_sajat_testvere_ellen","timestamp":"2018. április. 04. 16:19","title":"Pert vesztett L. Simon László saját testvére ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e5e892-6c2d-4d2d-8346-6684284457b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Sherp ATV még a jeges vízből is képes kimászni, de a texasi mocsár már túl sok volt neki.","shortLead":"A Sherp ATV még a jeges vízből is képes kimászni, de a texasi mocsár már túl sok volt neki.","id":"20180405_orosz_terepjaro_sherp_atv_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1e5e892-6c2d-4d2d-8346-6684284457b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ffddd3-e0d4-422e-b483-d5913e1dfea6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180405_orosz_terepjaro_sherp_atv_video","timestamp":"2018. április. 05. 14:31","title":"Az oroszok megépítették a világ legjobb terepjáróját, de simán elakadt a mocsárban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40baf848-360a-4609-b0c4-88c8c33b3a55","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A vád szerint megerőszakolta egy egyházi iskola két 14 éves diákját a közép-mexikói Guanajuato szövetségi állam Irapuato nevű városában – jelentette az El País című lap. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"A vád szerint megerőszakolta egy egyházi iskola két 14 éves diákját a közép-mexikói Guanajuato szövetségi állam...","id":"20180404_Kilencven_ev_bortont_kapott_egy_mexikoi_pap_ket_gyerek_megeroszakolasa_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40baf848-360a-4609-b0c4-88c8c33b3a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2a1a56-4f45-45b2-ac0f-818ab85765be","keywords":null,"link":"/elet/20180404_Kilencven_ev_bortont_kapott_egy_mexikoi_pap_ket_gyerek_megeroszakolasa_miatt","timestamp":"2018. április. 04. 15:35","title":"Kilencven év börtönt kapott egy mexikói pap két gyerek megerőszakolása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az, aki telepítette iPhone-jára az iOS 11.3-at. ismét tud YouTube-videókat játszani telefonján a háttérben. Kérdés, meddig él ez a lehetőség.","shortLead":"Az, aki telepítette iPhone-jára az iOS 11.3-at. ismét tud YouTube-videókat játszani telefonján a háttérben. Kérdés...","id":"20180405_ios_113_youtube_videok_lejatszasa_a_hatterben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8cb24a-e5fa-42e5-9098-a9937200b3bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_ios_113_youtube_videok_lejatszasa_a_hatterben","timestamp":"2018. április. 06. 10:00","title":"Használja ki iPhone-ján ezt a YouTube-funkciót, amíg a Google közbe nem lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]