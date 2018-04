Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71ca2c7e-1b3e-423c-ba8c-559cd905cd74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, miért öltek meg négy embert a törökországi Eskisehir városában található egyetemen.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, miért öltek meg négy embert a törökországi Eskisehir városában található egyetemen.","id":"20180405_negy_embert_lott_le_egy_kutato_egy_torokorszagi_egyetemen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71ca2c7e-1b3e-423c-ba8c-559cd905cd74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa0c20f-f8fa-43ff-9b0c-40696908a644","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_negy_embert_lott_le_egy_kutato_egy_torokorszagi_egyetemen","timestamp":"2018. április. 05. 15:47","title":"Négy embert lőttek le egy törökországi egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecf8a4c-7fbd-4534-9744-c8add63bb95f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bátor Tábor 17 éve vállalkozik arra, hogy újraindítja a gyerekkort. Most a táborozók összegezték, hogy mit kaptak ettől a kezdeményezéstől.","shortLead":"A Bátor Tábor 17 éve vállalkozik arra, hogy újraindítja a gyerekkort. Most a táborozók összegezték, hogy mit kaptak...","id":"20180405_Furcsa_de_van_egy_hely_ahol_mindenki_mindenkivel_kedves","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ecf8a4c-7fbd-4534-9744-c8add63bb95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78977240-00cd-4f36-94c9-b4e297eec9a1","keywords":null,"link":"/elet/20180405_Furcsa_de_van_egy_hely_ahol_mindenki_mindenkivel_kedves","timestamp":"2018. április. 05. 11:28","title":"Furcsa, de van egy hely, ahol mindenki mindenkivel kedves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90246d66-6fd8-4cd6-bae3-3a66f29e54bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét orosz oligarcha, 17 kormányilletékes és 12 vállalat szerepel a legújabb amerikai szankciós listán. A megbüntetettek Vlagyimir Putyin orosz államfő bizalmasai. ","shortLead":"Hét orosz oligarcha, 17 kormányilletékes és 12 vállalat szerepel a legújabb amerikai szankciós listán. A megbüntetettek...","id":"20180406_Itt_vannak_az_ujabb_Oroszorszag_elleni_USAszankciok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90246d66-6fd8-4cd6-bae3-3a66f29e54bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5864a711-ee1c-4985-be4e-b9f03f154e68","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Itt_vannak_az_ujabb_Oroszorszag_elleni_USAszankciok","timestamp":"2018. április. 06. 15:08","title":"Itt vannak az újabb Oroszország elleni USA-szankciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a5e64b-6ab4-41d9-8a4f-8a1e91373497","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 24.hu írta meg korábban, hogy a szombati NB I-es forduló idején nyugatadás nélkül árusították az üdítőket, szeszes italokat a Mezőkövesd Zsóry FC stadion vendéglátó helyein, és erről videó is van. Az április 4-i meccsen már működtek a pénztárgépek.","shortLead":"A 24.hu írta meg korábban, hogy a szombati NB I-es forduló idején nyugatadás nélkül árusították az üdítőket, szeszes...","id":"20180405_a_nav_elnok_bizalmasanak_fia_uzemelteti_a_szamla_nelkul_arusito_bufet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21a5e64b-6ab4-41d9-8a4f-8a1e91373497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d806c737-d497-4ec3-a5b3-f6f66456728f","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_a_nav_elnok_bizalmasanak_fia_uzemelteti_a_szamla_nelkul_arusito_bufet","timestamp":"2018. április. 05. 20:25","title":"24.hu: A NAV-elnök bizalmasának fia üzemelteti a számla nélkül árusító büfét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c152e6c-5149-4da0-8e4b-f00b1f72fc5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenhol hónapokat kell várni egy vizsgálatra, magánintézményekben pedig tízezrekbe kerül egy ilyen vizsgálat. ","shortLead":"Mindenhol hónapokat kell várni egy vizsgálatra, magánintézményekben pedig tízezrekbe kerül egy ilyen vizsgálat. ","id":"20180406_Van_ahol_jovo_januarig_kell_varni_alvasvizsgalatra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c152e6c-5149-4da0-8e4b-f00b1f72fc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ba9327-c597-429c-a470-6bc50882897d","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Van_ahol_jovo_januarig_kell_varni_alvasvizsgalatra","timestamp":"2018. április. 06. 20:34","title":"Van, ahol jövő januárig kell várni alvásvizsgálatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185db7d7-caf8-4cf1-aa9b-55dcb49f88c9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180405_Hull_a_ho__Fu_a_szel__Vlagyimir_loverol_beszel__szomoru_Orbanos_feldolgozast_kapott_az_Omega_slegere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=185db7d7-caf8-4cf1-aa9b-55dcb49f88c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e723fe1-d49b-455a-a26f-114c9e29d1ce","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_Hull_a_ho__Fu_a_szel__Vlagyimir_loverol_beszel__szomoru_Orbanos_feldolgozast_kapott_az_Omega_slegere","timestamp":"2018. április. 05. 11:55","title":"\"Hull a hó / Fú a szél / Vlagyimir lóvéról beszél\" – szomorú, orbános feldolgozást kapott az Omega slégere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2fb3e7-c258-41a6-a094-9ccc5e57db91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajdúnánási rendőrök őrizetbe vették a férfit.","shortLead":"A hajdúnánási rendőrök őrizetbe vették a férfit.","id":"20180405_megszurta_a_kutyajat_aztan_kidobta_az_erkelyrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e2fb3e7-c258-41a6-a094-9ccc5e57db91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef114c07-5d0b-4e97-a920-1884391a41b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_megszurta_a_kutyajat_aztan_kidobta_az_erkelyrol","timestamp":"2018. április. 05. 10:02","title":"Megszúrta a kutyáját, aztán kidobta az erkélyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba82a790-bedb-4cea-9f40-4f8f7651f84e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"800 ezer dollárba kerül egy éjszaka.","shortLead":"800 ezer dollárba kerül egy éjszaka.","id":"20180406_Itt_a_vilag_elso_urhotele","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba82a790-bedb-4cea-9f40-4f8f7651f84e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b38786-f3f2-4613-aeb5-e6a59c76afab","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180406_Itt_a_vilag_elso_urhotele","timestamp":"2018. április. 06. 14:09","title":"Itt a világ első űrhotele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]