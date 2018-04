Mindenki, pártok és választók is attól félnek, hogy a szavazat, amit lead vagy kap, kárba veszik, ezért tippek százaival találkozunk, hogyan is kellene szavazni. A hvg.hu heti politikai elemzésében ebben a rengetegben vágunk rendet. Nem mondjuk meg, kire szavazzon, csak azt, milyen lehetőségei vannak.

Február 17-én hivatalosan is elkezdődött az április 8-ra kiírt parlamenti választás kampánya. Ebben a hét hétben a hvg.hu beszámol minden eseményről, amely a választók döntését befolyásolhatja, pörög a kamuméterünk, ott leszünk a nagy csaták helyszínén, és úgy általában: megmutatjuk, milyen Magyarországon szavazunk 2018 tavaszán.

„Mindenkiről a legnagyobb bizonyossággal elmondhatjuk, mit nem akar, és senkiről nem tudjuk, hogy tulajdonképpen mit akar.”

(Eötvös József: Reform, 1846)

Hódmezővásárhelyig egészen kényelmes mederben folyt a Fidesz kampánya már 2015 óta. Az üzenet egyszerű volt, az a kormánypárt azt állította, hogy csak ő képes megvédeni az országot a menekültektől. De Márki-Zay Péter győzelme után megmozdult mindenki. Orbán Viktor például elkezdte szavazásra buzdítani híveit, csütörtöki videóüzenetében már azt mondta, „a sorosisták mind szavaznak, legyünk ott mi is.”

Az ellenzék pedig egyezkedésbe kezdett, de félve a csúfos 2014-es összeborulástól, most a settenkedő összefogást választották, az esélyes egyéni körzetekben kezdtek el közeledni egymáshoz. A folyamat annyira görcsösen ment, hogy a pártok helyett a közéletben aktív egyéb szereplők kezdték el megmondani, mi legyen – pártoknak és választóknak egyaránt.

Unalmasan hangzik, de kezdjük a legalapvetőbb dolgokkal. Akinek bejelentett magyarországi lakcíme van, két szavazattal rendelkezik, voksolhat pártlistára és egyéni jelöltre is. Pluszjelet vagy ikszet kell tenni a körökbe, ez az érvényes szavazat – az aggódósabbak visznek saját tollat is, akik pedig attól félnek, hogy egyéniben nem tudnak dönteni, csak pártlistán, így az előbbi lapot sem adják be üresen, inkább érvénytelenül voksolnak ott.

A listás szavazással van az egyszerűbb dolgunk. Ha valaki nem szeretné, hogy kárba vesszen a szavazata, az országos pártlistát állítani tudó pártok közül szavazzon arra, amelyik bejutásra esélyes. Ha kicsit kockáztatni szeretnénk, akkor adhatjuk olyan formációnak is az ikszünk, amelyet a küszöb alatt mérnek ugyan, de ha sokan kockáztatnak, ezeknek a pártoknak esélye nyílik a bejutásra. Ha mégsem, de 1 százalék fölött szerepelnek, jogosultak lesznek az állami támogatásra, amivel azt biztosítjuk, hogy nagy valószínűséggel nem szűnik meg a párt. Kamupártra ne szavazzunk, ha egy mód van rá. Esetükben inkább arra figyeljünk majd, hogyan fizetik vissza a kampánytámogatást, ha egyáltalán.

A választás az egyéni szavazáskor bonyolódik, ráadásul ennek van nagyobb súlya, a 199-ből 106-ot így osztanak ki. Hiába indul 106 jelölttel a Fidesz és a Jobbik is, és hiába mondja azt mindkét párt, hogy két X, listán és egyéniben rájuk – több olyan országos egyéni választókerület is van az országban, ahol nem a Fidesz és nem a Jobbik jelöltje az esélyes.

Mielőtt rátérnénk az írás lényegére, a taktikai szavazásra, jegyezzük fel, hogy az MSZP(-Párbeszéd) és a DK már korábban megegyezett, hogy koordinál és a 106 körzetben nem indul egymás ellen, a visszalépések pedig mostanra csúcsra lettek járatva, élen jár ebben az Együtt, de így tesz az LMP és a Momentum is. Sőt, lesz olyan körzet, ahol csak egy baloldali kihívója van a Fidesznek, aki nem szocialista.

De mit tegyen egy olyan szavazó, aki egyéniben nem találja kedvenc pártjának jelöltjét, vagy ha ott van is a szavazólapon, nem esélyes? Fogja be az orrát? Vegye tudomásul, hogy szavazata kárba vész? Tegye félre értékeit és vezérelje az érdek?

Ehhez a sok kérdéshez próbál több-kevesebb sikerrel segítséget nyújtani néhány olyan internetes oldal, ahol a cél csak az, hogy bukjon Orbán és a Fidesz. Itt nincs érték, azokat félre kell tenni szerintük, csak érdek van.

Ezek a teljesség igénye nélkül:

A taktikaiszavazas.hu – itt azt hirdetik, egyénire ésszel, listára szívvel. Több felmérést aggregál oldal.

A Közös Ország Mozgalom több billegő körzetben is készített felmérést.

A Válasszunk 2018 53 körzetben mutatta meg, szerintük ki az esélyes. A listák összeállításánál figyelembe vette a KOM részére a Závecz Intézet által 18 választókerületre elkészített kutatásának eredményeit, és a taktikaiszavazás.hu oldal hetente aktualizált adatait. 36 baloldali és 17 jobbikos jelöltet ajánlanak.

A Rendszerváltás2018 és Márki-Zay Péter is megmondta, szerinte ki az esélyes.

A Jobbik-közeli Iránytű Intézet és a Republikon Intézet is így tett.

A hardcore taktikai szavazó az, aki a fenti összes oldalt átböngészi, ha nincs kialakult és sziklaszilárd meggyőződése. Azonban akinek nincs ennyi ideje, menne szavazni ugyan, de nem tudja, kire, annak itt az Orbánnak mennie kell oldal. Ez összegzi a V18-ak, Márki-Zay Péter, a Viszlát, kétharmad, a Taktikai szavazás és a Közös Ország Mozgalom is.

Csak be kell ütni az irányítószámot és már mutatják is, ki az ellenzéki jelölt, pártszimpátiától függetlenül. „Az ellenzéki pártok nem tudtak megállapodni a hatékony együttműködésről. Ezért most nekünk, választópolgároknak kell okosabbnak lennünk náluk. Április 8-án nem arra a kormányváltó jelöltre kell szavaznunk, aki a legszimpatikusabb, hanem arra, aki a legesélyesebb. Ezt az oldalt azért készítettük, hogy minden választókerületben a választási matematika alapján mutassuk meg, ki az az 1.” Azt mondják, jobb ma egy kompromisszum – értsd: leszavazni balosként az esélyes jobbikosra, esetleg fordítva –, mint újabb 4 év Orbánnak az ország élén.

Vagyis aki kormányváltást akar, annak azon kell elgondolkodnia, félre tudja-e tenni politikai meggyőződését, ha a kérdés az, kapjon vagy ne kapjon újabb négy évet Orbán. Ez a fő kérdés, miután behúzza maga mögött a szavazófülke függönyét és mielőtt behúzza az ikszet.