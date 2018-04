Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9bbdf18-9fa1-4cbc-a711-54cb4c14d6ad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Carles Puigdemont üzent szombaton a spanyol hatóságoknak, szerinte a bebörtönzött Jordi Sanchezt kellene a következő katalán elnöknek megválasztani.","shortLead":"Carles Puigdemont üzent szombaton a spanyol hatóságoknak, szerinte a bebörtönzött Jordi Sanchezt kellene a következő...","id":"20180407_a_volt_katalan_elnok_szeretne_visszamenni_nemetorszagbol_belgiumba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9bbdf18-9fa1-4cbc-a711-54cb4c14d6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb402d1-6d74-4f3b-8dbc-1124ed1d1708","keywords":null,"link":"/vilag/20180407_a_volt_katalan_elnok_szeretne_visszamenni_nemetorszagbol_belgiumba","timestamp":"2018. április. 07. 14:39","title":"A volt katalán elnök szeretne visszamenni Németországból Belgiumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6c9840-00fb-4941-9ea2-ac319cf15373","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"3D-nyomtatóval bárki el is készítheti magának.","shortLead":"3D-nyomtatóval bárki el is készítheti magának.","id":"20180406_Elkeszult_a_sakkkeszlet_amiben_Soros_a_sotet_Orban_a_vilagos_kiraly","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c6c9840-00fb-4941-9ea2-ac319cf15373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e3efb4-ea63-415f-8f2c-a48efe236979","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Elkeszult_a_sakkkeszlet_amiben_Soros_a_sotet_Orban_a_vilagos_kiraly","timestamp":"2018. április. 06. 10:05","title":"Elkészült a sakk-készlet, amiben Soros a sötét, Orbán a világos király","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334c4473-7077-4aec-aa93-d98a5d2d32c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Záhonyi Rendőrkapitányságon orgazdaság bűntettének megalapozott gyanújával indítottak büntetőeljárást egy 37 éves tiszabezdédi férfi ellen.","shortLead":"A Záhonyi Rendőrkapitányságon orgazdaság bűntettének megalapozott gyanújával indítottak büntetőeljárást egy 37 éves...","id":"20180406_tiszabezde_lopott_autoBMW","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=334c4473-7077-4aec-aa93-d98a5d2d32c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4428b9-9002-4678-bc29-0bb64b14a256","keywords":null,"link":"/cegauto/20180406_tiszabezde_lopott_autoBMW","timestamp":"2018. április. 06. 08:21","title":"Nagy fogásuk volt a rendőröknek Tiszabezdéden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d51361f-0ba9-4c8b-aac7-dc0ec1a24d3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Választási csalással vádolnak egy demokráciapárti petíciós oldalt, mert \"meg akarják buktatni Orbán Viktort\". ","shortLead":"Választási csalással vádolnak egy demokráciapárti petíciós oldalt, mert \"meg akarják buktatni Orbán Viktort\". ","id":"20180406_Ezzel_vajon_mit_kezd_az_NVB_A_kormany_egy_Facebookhirdetes_miatt_kialt_valasztasi_csalast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d51361f-0ba9-4c8b-aac7-dc0ec1a24d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8d6ef2-c551-4c87-ae9d-50c797271987","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Ezzel_vajon_mit_kezd_az_NVB_A_kormany_egy_Facebookhirdetes_miatt_kialt_valasztasi_csalast","timestamp":"2018. április. 06. 15:39","title":"Ezzel vajon mit kezd az NVB? A kormány egy Facebook-hirdetés miatt kiált választási csalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90aa16ab-0d9d-4a61-80a3-6871acb7ca56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jelenleg a fejlesztők munkaerő- és építőanyag-hiánnyal küzdenek, és nem kedvez a fejlesztéseknek az sem, hogy még mindig nem derült ki, meghosszabbítják-e a kedvezményes lakásáfát 2019 után. ","shortLead":"Jelenleg a fejlesztők munkaerő- és építőanyag-hiánnyal küzdenek, és nem kedvez a fejlesztéseknek az sem, hogy még...","id":"20180406_Ket_projektjet_is_halasztja_a_lakasfejleszto_Cordia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90aa16ab-0d9d-4a61-80a3-6871acb7ca56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5362727-b871-4fa2-9248-321e5fd7907a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180406_Ket_projektjet_is_halasztja_a_lakasfejleszto_Cordia","timestamp":"2018. április. 06. 10:20","title":"Itt az első nagy ingatlanfejlesztő, aki elérte a maximumát: két projektjét is halasztja a Cordia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ae903a-5549-4c92-b2b6-0da43834b80e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A két német autógyártó óriás az Egyesült Államokban működő gyárai miatt kerülhet bajba.","shortLead":"A két német autógyártó óriás az Egyesült Államokban működő gyárai miatt kerülhet bajba.","id":"20180406_A_BMW_es_a_Mercedes_nagyon_rafazhat_az_USA_es_Kina_kereskedelmi_haborujara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26ae903a-5549-4c92-b2b6-0da43834b80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfe9173-af65-437f-b3f6-9aef9f761d0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180406_A_BMW_es_a_Mercedes_nagyon_rafazhat_az_USA_es_Kina_kereskedelmi_haborujara","timestamp":"2018. április. 06. 14:02","title":"A BMW és a Mercedes nagyon ráfázhat az USA és Kína kereskedelmi háborújára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2257b233-72d7-46ef-ba28-6d26d90349b4","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítását támogató pályázati felhívás jelent meg 4,5 milliárd forint értékben.","shortLead":"A Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítását támogató pályázati felhívás jelent...","id":"20180406_Kkvja_van_Most_on_is_kicsinosithatja_az_irodajat_van_ra_45_milliard_forint","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2257b233-72d7-46ef-ba28-6d26d90349b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31985321-32fa-4f1f-87e3-98256c7c4a2e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180406_Kkvja_van_Most_on_is_kicsinosithatja_az_irodajat_van_ra_45_milliard_forint","timestamp":"2018. április. 06. 09:26","title":"Kkv-ja van? Most ön is kicsinosíthatja az irodáját, van rá 4,5 milliárd forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ebd2eb-adec-4a18-b977-0f15b3548207","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több csatorna is új nevet kap április végén.","shortLead":"Több csatorna is új nevet kap április végén.","id":"20180406_Megvan_hogy_mi_kerul_a_megszuno_FOX_tevecsatorna_helyere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96ebd2eb-adec-4a18-b977-0f15b3548207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850ecb49-67b2-41d1-9dd9-1b5ee6827c4d","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Megvan_hogy_mi_kerul_a_megszuno_FOX_tevecsatorna_helyere","timestamp":"2018. április. 06. 16:30","title":"Megvan, hogy mi kerül a megszűnő FOX tévécsatorna helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]