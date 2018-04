Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Rabtársa vallott Czeglédy ellen, többek közt erre hivatkozva érte el az ügyészség, hogy meghosszabbítsák a baloldali politikus-jogász előzetesét és így ne kerüljön szabadlábra a vasárnapi választások előtt – derül ki a hvg.hu birtokába került jegyzőkönyvből. Czeglédy ügyvédje szerint több körülmény is arra utal, hogy manipulálhatták az áfa-csalásért ülő férfit, akinek vallomása más szempontból is furcsa. Besúgó cellatárs vallomásával tarthatták börtönben Czeglédy Csabát Március végén két új tablet is napvilágot látott. Két különböző világ, és a cél, az (egyelőre amerikai) iskolások kegyének elnyerése. Mögöttük a Google és az Apple áll. Gigászi harc: egymásnak feszül a Google és az Apple az iskolák miatt Tesco-kereszténység, amit a Fidesz csinál, kiválogatja, ami tetszik neki, a többit a polcon hagyja. Például az irgalmat, a szerénységet és az alázatot. Hack Péter számára azonban a képmutató látszat nyomós érvnek bizonyul. Gomperz: A 30 ezüstpénz meséje Kell-e félni Vona Gábortól? Megy-e Moszkvába Szél Bernadett? Van-e B-terve Karácsony Gergelynek? Az RTL Klub exkluzív miniszterelnök-jelölti vitát rendezett, amelyen az LMP, a Jobbik és az MSZP-P jelöltje fejtette ki nézeteit és terveit. Vona szerint koalíció nélkül is le lehet bontani a NER-t, Karácsony nem szeretne előre hozott választást, Szél pedig több mint 1000 milliárd forintot öntene a gazdaságba. A sok vita mellett számos dologban egyetértettek. "Ma Orbántól kell félni" - Jót vitázott Balónál Vona, Szél és Karácsony

Mi mást csinálhatna egy nő a kampányban, mint azt, hogy a konyhában gondoskodik a férjéről?

Lázár János ledobta a szexista atombombát a kampányhajrában