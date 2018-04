Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d180e137-2ecb-4033-9c16-ebaec44a7715","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Privátbankár összesítése szerint csak március 4-től április 5-ig 38 helyen vágta át a szalagot különféle avatóünnepségeken és átadókon kormánypárti politikus. Az abszolút győztes Szijjártó Péter lett.","shortLead":"A Privátbankár összesítése szerint csak március 4-től április 5-ig 38 helyen vágta át a szalagot különféle...","id":"20180405_Ha_a_szalagvagas_sportag_lenne_Szijjarto_Peter_most_nagyon_orulne","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d180e137-2ecb-4033-9c16-ebaec44a7715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85081a04-83f9-4af4-bd7d-25bc41405c5b","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Ha_a_szalagvagas_sportag_lenne_Szijjarto_Peter_most_nagyon_orulne","timestamp":"2018. április. 05. 22:02","title":"Ha a szalagvágás sportág lenne, Szijjártó Péter most nagyon örülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a5e64b-6ab4-41d9-8a4f-8a1e91373497","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 24.hu írta meg korábban, hogy a szombati NB I-es forduló idején nyugatadás nélkül árusították az üdítőket, szeszes italokat a Mezőkövesd Zsóry FC stadion vendéglátó helyein, és erről videó is van. Az április 4-i meccsen már működtek a pénztárgépek.","shortLead":"A 24.hu írta meg korábban, hogy a szombati NB I-es forduló idején nyugatadás nélkül árusították az üdítőket, szeszes...","id":"20180405_a_nav_elnok_bizalmasanak_fia_uzemelteti_a_szamla_nelkul_arusito_bufet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21a5e64b-6ab4-41d9-8a4f-8a1e91373497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d806c737-d497-4ec3-a5b3-f6f66456728f","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_a_nav_elnok_bizalmasanak_fia_uzemelteti_a_szamla_nelkul_arusito_bufet","timestamp":"2018. április. 05. 20:25","title":"24.hu: A NAV-elnök bizalmasának fia üzemelteti a számla nélkül árusító büfét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04759e63-cf10-47fe-ae04-5a002d68bb60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180405_Lesujto_abra_a_magyarok_aggodnak_a_vilagon_a_legjobban_ha_az_egeszsegugyrol_van_szo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04759e63-cf10-47fe-ae04-5a002d68bb60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3ee1b8-326a-4143-a38c-be4baf7ee399","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Lesujto_abra_a_magyarok_aggodnak_a_vilagon_a_legjobban_ha_az_egeszsegugyrol_van_szo","timestamp":"2018. április. 05. 17:09","title":"Lesújtó ábra: a magyarok aggódnak a világon a legjobban, ha az egészségügyről van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db7a4f7-0daf-4446-ae93-abfeea2dc261","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hírügynökség nem zárja ki, hogy meglepetés történik a vasárnapi magyarországi választáson.","shortLead":"A hírügynökség nem zárja ki, hogy meglepetés történik a vasárnapi magyarországi választáson.","id":"20180406_Bloomberg_Orban_Viktor_populista_keresztapa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8db7a4f7-0daf-4446-ae93-abfeea2dc261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de36d9a-2a7a-4679-92ec-0ae61b5e5317","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180406_Bloomberg_Orban_Viktor_populista_keresztapa","timestamp":"2018. április. 06. 15:38","title":"Bloomberg: Orbán Viktor populista keresztapa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e26a20d5-3098-4805-b955-dc1a22ed1ced","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban a Jobbik volt a célkeresztben, most az 1-es választókerület LMP-s jelöltje.\r

","shortLead":"Korábban a Jobbik volt a célkeresztben, most az 1-es választókerület LMP-s jelöltje.\r

","id":"20180406_csardi_antal_ellen_tolja_a_robothivasokat_a_belvarosi_fidesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e26a20d5-3098-4805-b955-dc1a22ed1ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2023b5fe-292a-4824-9e8a-9a7d53371148","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_csardi_antal_ellen_tolja_a_robothivasokat_a_belvarosi_fidesz","timestamp":"2018. április. 06. 07:09","title":"Csárdi Antal ellen tolja a robothívásokat a belvárosi Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3aa687-a521-41e7-a33c-452502aa8438","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel négy évtizedig tartó szünet után újranyitnak a mozik Szaúd-Arábiában, az első filmet, a Fekete párduc című akciómozit április 18-án mutatják be. ","shortLead":"Közel négy évtizedig tartó szünet után újranyitnak a mozik Szaúd-Arábiában, az első filmet, a Fekete párduc című...","id":"20180405_35_ev_utan_ujranyilnak_a_mozik_SzaudArabiaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed3aa687-a521-41e7-a33c-452502aa8438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65862226-e98f-44d0-8239-9babce919efc","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_35_ev_utan_ujranyilnak_a_mozik_SzaudArabiaban","timestamp":"2018. április. 05. 16:03","title":"35 év után újranyílnak a mozik Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ffa7c7-71ff-446b-8e7c-316f28a624c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viki sajnos itt is hiányzik.","shortLead":"Viki sajnos itt is hiányzik.","id":"20180407_Itt_az_uj_Szomszedok__Detti_Gabor_es_Karcsi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ffa7c7-71ff-446b-8e7c-316f28a624c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce2a881-ecd7-47e9-aba8-ad4893b7729f","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Itt_az_uj_Szomszedok__Detti_Gabor_es_Karcsi","timestamp":"2018. április. 07. 11:06","title":"Itt az új Szomszédok – Detti, Gábor és Karcsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b262f304-4c71-4b54-8319-fdf23e6a9354","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András egy sajtótájékoztatón kapott kérdés során erősítette meg, hogy biztosan lesznek személyi következményei annak, ha pártjuk nem jut be a parlamentbe a vasárnapi voksoláson.","shortLead":"Fekete-Győr András egy sajtótájékoztatón kapott kérdés során erősítette meg, hogy biztosan lesznek személyi...","id":"20180405_Lemondanak_a_Momentum_vezetoi_ha_nem_jutnak_be_a_parlamentbe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b262f304-4c71-4b54-8319-fdf23e6a9354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952809f1-fb82-456a-91cf-6eb018157171","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Lemondanak_a_Momentum_vezetoi_ha_nem_jutnak_be_a_parlamentbe","timestamp":"2018. április. 05. 20:21","title":"Lemondanak a Momentum vezetői, ha nem jutnak be a parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]