[{"available":true,"c_guid":"0e4e85a1-abc3-4a1b-bbf0-fe9b04f1f907","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elhunyt 82 évesen Takahata Iszao animációs rendező és producer, a japán animáció zászlóshajójának tekintett legendás Ghibli stúdió társalapítója.","shortLead":"Elhunyt 82 évesen Takahata Iszao animációs rendező és producer, a japán animáció zászlóshajójának tekintett legendás...","id":"20180406_Meghalt_a_legendas_japan_animacios_rendezo_Takahata_Iszao","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e4e85a1-abc3-4a1b-bbf0-fe9b04f1f907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4002c3e7-69bf-45d8-8eaf-86aa4f130811","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Meghalt_a_legendas_japan_animacios_rendezo_Takahata_Iszao","timestamp":"2018. április. 06. 09:36","title":"Meghalt a legendás japán animációs rendező, Takahata Iszao","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74b46d3-8901-4bf5-9b39-272b3876ae07","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180406_Elkepesztoen_kemeny_kerdesekkel_rogyasztja_meg_Orbant_a_Ripost_interjuja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b74b46d3-8901-4bf5-9b39-272b3876ae07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da71f7ac-867e-4e78-9e62-3d68a6fb3cec","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Elkepesztoen_kemeny_kerdesekkel_rogyasztja_meg_Orbant_a_Ripost_interjuja","timestamp":"2018. április. 06. 09:52","title":"Elképesztően kemény kérdésekkel rogyasztja meg Orbánt a Ripost ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4accbd36-e49c-4b25-91cf-7f617d186865","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180406_Breaking_a_Fradi_egykori_aranycsapata_Lisztessel_Lipcseivel_a_Fidesz_mellett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4accbd36-e49c-4b25-91cf-7f617d186865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1eb9882-83ce-4dd0-84e4-449e10bef87b","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Breaking_a_Fradi_egykori_aranycsapata_Lisztessel_Lipcseivel_a_Fidesz_mellett","timestamp":"2018. április. 06. 14:42","title":"A Fradi egykori aranycsapata Lisztessel, Lipcseivel a Fidesz mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334c4473-7077-4aec-aa93-d98a5d2d32c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Záhonyi Rendőrkapitányságon orgazdaság bűntettének megalapozott gyanújával indítottak büntetőeljárást egy 37 éves tiszabezdédi férfi ellen.","shortLead":"A Záhonyi Rendőrkapitányságon orgazdaság bűntettének megalapozott gyanújával indítottak büntetőeljárást egy 37 éves...","id":"20180406_tiszabezde_lopott_autoBMW","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=334c4473-7077-4aec-aa93-d98a5d2d32c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4428b9-9002-4678-bc29-0bb64b14a256","keywords":null,"link":"/cegauto/20180406_tiszabezde_lopott_autoBMW","timestamp":"2018. április. 06. 08:21","title":"Nagy fogásuk volt a rendőröknek Tiszabezdéden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a8c349-0f3b-4686-8d2b-9fedfe4bf8de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki miniszerelnök-jelöltek vitáját a nézőknél úgy tűnik Karácsony Gergely nyerte.","shortLead":"Az ellenzéki miniszerelnök-jelöltek vitáját a nézőknél úgy tűnik Karácsony Gergely nyerte.","id":"20180407_Publicus_Karacsony_Gergely","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84a8c349-0f3b-4686-8d2b-9fedfe4bf8de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44c15a5-8e27-468f-99ee-67c737c52091","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Publicus_Karacsony_Gergely","timestamp":"2018. április. 07. 13:57","title":"Publicus: Karácsony szimpatikus és meggyőző is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee5b795-3941-4632-90ef-a4d4192e5d61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök sajtófőnöke szerint újabb kampánykamu volt, hogy Orbán Facebook-oldaláról letöröltek egy csomó bejegyzést.\r

\r

","shortLead":"A miniszterelnök sajtófőnöke szerint újabb kampánykamu volt, hogy Orbán Facebook-oldaláról letöröltek egy csomó...","id":"20180407_Miniszterelnoki_Sajtoiroda_Senki_nem_torolt_semmilyen_tartalmat_Orban_oldalarol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ee5b795-3941-4632-90ef-a4d4192e5d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ac51c5-23c6-48b0-a90d-1247fdb60f77","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Miniszterelnoki_Sajtoiroda_Senki_nem_torolt_semmilyen_tartalmat_Orban_oldalarol","timestamp":"2018. április. 07. 11:54","title":"Miniszterelnöki Sajtóiroda: Senki nem törölt semmilyen tartalmat Orbán oldaláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"315b9e1e-4aae-45b4-9185-46c3088b8972","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Megvesztegetés, titkos üzenetek, szabotázs és hátbaszúrás – üdítő újdonságnak hat a Frantics, amely nem csak mókás minijátékai miatt lehet a baráti társaságok kedvence. Dobozban kapható, kockával dobálós játék helyett ugyanis egy tévére írt programmal van dolgunk, amiben egyszerre van szükség ügyességre, türelemre – és a telefonunkra.","shortLead":"Megvesztegetés, titkos üzenetek, szabotázs és hátbaszúrás – üdítő újdonságnak hat a Frantics, amely nem csak mókás...","id":"20180407_frantics_playstation_4_jatekteszt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=315b9e1e-4aae-45b4-9185-46c3088b8972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e131d1c-7c8e-49b4-ac0a-3010b5d83540","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_frantics_playstation_4_jatekteszt","timestamp":"2018. április. 07. 17:30","title":"Ebben a társasjátékban a telefonjával haragíthatja magára ismerőseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821ccc78-b86c-40b7-b3f8-c8589a0e34d0","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Mindenki, pártok és választók is attól félnek, hogy a szavazat, amit lead vagy kap, kárba veszik, ezért tippek százaival találkozunk, hogyan is kellene szavazni. A hvg.hu heti politikai elemzésében ebben a rengetegben vágunk rendet. Nem mondjuk meg, kire szavazzon, csak azt, milyen lehetőségei vannak.","shortLead":"Mindenki, pártok és választók is attól félnek, hogy a szavazat, amit lead vagy kap, kárba veszik, ezért tippek...","id":"20180407_A_valasztason_csak_egy_kerdes_van_ertek_vagy_erdek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=821ccc78-b86c-40b7-b3f8-c8589a0e34d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564fe58e-737c-4892-8253-1c5f18a9a7fb","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_A_valasztason_csak_egy_kerdes_van_ertek_vagy_erdek","timestamp":"2018. április. 07. 07:00","title":"A választáson csak egy kérdés van: érték vagy érdek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]