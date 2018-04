Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ed0caac-7ac5-4581-920c-35bf774f70a7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy polgármester épp a küzdőtéren lett rosszul, nők siettek a segítségére, de elküldték őket. ","shortLead":"Egy polgármester épp a küzdőtéren lett rosszul, nők siettek a segítségére, de elküldték őket. ","id":"20180405_Nok_akartak_ujraeleszteni_valakit_egy_szumomeccsen_inkabb_kitessekeltek_oket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ed0caac-7ac5-4581-920c-35bf774f70a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c9cced-394e-4ba9-ae05-688d9602a138","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_Nok_akartak_ujraeleszteni_valakit_egy_szumomeccsen_inkabb_kitessekeltek_oket","timestamp":"2018. április. 05. 12:41","title":"Nők akartak újraéleszteni valakit egy szumómeccsen, inkább kitessékelték őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d03cd88-de1d-4801-8e36-c6328f5dccbb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 24.hu szerint egy volt helyettes államtitkárnak hozták létre a posztot. ","shortLead":"A 24.hu szerint egy volt helyettes államtitkárnak hozták létre a posztot. ","id":"20180405_Uj_zsiros_allas_var_betoltesre_a_Magyar_Kozutnal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d03cd88-de1d-4801-8e36-c6328f5dccbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63f27f6-c464-417c-899b-ce133c27cf62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_Uj_zsiros_allas_var_betoltesre_a_Magyar_Kozutnal","timestamp":"2018. április. 05. 14:16","title":"Új, zsíros állás vár betöltésre a Magyar Közútnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e71dd4d-492b-490f-bc0e-cacc60662256","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A péntek esti RTL Híradó végén Erős Antónia arról kérdezte Szellő Istvánt, kire voksol majd. Szellő erre azt mondta, arról nem beszélhet, hiszen híradós. Az RTL-es műsor előtt a Tv2 arcai Facebookon közzétett videóban jelentették ki, hogy Orbánra voksolnak.","shortLead":"A péntek esti RTL Híradó végén Erős Antónia arról kérdezte Szellő Istvánt, kire voksol majd. Szellő erre azt mondta...","id":"20180406_Az_RTL_hiradosai_frappans_modon_vagtak_vissza_a_TV2_Orban_mellett_kampanyolo_musorvezetoinek__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e71dd4d-492b-490f-bc0e-cacc60662256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028fbaf7-0e29-4102-b6b3-cb3be45114e2","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Az_RTL_hiradosai_frappans_modon_vagtak_vissza_a_TV2_Orban_mellett_kampanyolo_musorvezetoinek__video","timestamp":"2018. április. 06. 21:28","title":"Visszavágtak az RTL híradósai a Tv2 Orbán mellett kampányoló műsorvezetőinek - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2adca871-ac27-4d14-9ecf-00dce91888b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Három óriásplakát Ebbing határában című amerikai filmből vett ötlettel kampányol utolsó pénteken az Együtt a Legfőbb Ügyészség előtt. Az Oscar-díjas alkotás egy anyáról szól, aki óriásplakát-üzenetekkel próbálja elérni a helyi rendőrfőnöknél, hogy rendesen nyomozzanak a megölt lánya gyilkossági ügyében. Polt Pétertől is így kényszerítenék ki, hogy az ügyészséget érdekelje Tiborcz István botránya.","shortLead":"A Három óriásplakát Ebbing határában című amerikai filmből vett ötlettel kampányol utolsó pénteken az Együtt a Legfőbb...","id":"20180406_A_tettes_Orban_Viktor_veje__oriasplakatokon_uzennek_Polt_Peternek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2adca871-ac27-4d14-9ecf-00dce91888b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03aea61a-7b3a-4733-aba7-dcf9613961b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_A_tettes_Orban_Viktor_veje__oriasplakatokon_uzennek_Polt_Peternek","timestamp":"2018. április. 06. 10:41","title":"„A tettes Orbán Viktor veje” – óriásplakátokon üzennek Polt Péternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bdbfd7-3cec-4df6-91d9-a292bc0c986b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénzt és fáradságot nem kímélve a térség első szuperexpresszével akarja meglepni az Orbán-kormány a választóit a román–magyar határ mindkét oldalán.","shortLead":"Pénzt és fáradságot nem kímélve a térség első szuperexpresszével akarja meglepni az Orbán-kormány a választóit...","id":"20180405_A_magyarroman_TGVvel_lepne_meg_Orban_az_erdelyi_valasztokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89bdbfd7-3cec-4df6-91d9-a292bc0c986b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc1a560-ff25-4b96-b604-24c54c86f669","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_A_magyarroman_TGVvel_lepne_meg_Orban_az_erdelyi_valasztokat","timestamp":"2018. április. 05. 15:59","title":"A magyar-román TGV-vel lepné meg Orbán az erdélyi választókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871e3ad8-3ef3-486b-b0fc-0c2909fd8ca9","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Fidesz kampányának korlátozásához vezetne a plakátok elmeszelése, ezért az Ab felfüggesztette annak végrehajtását. ","shortLead":"A Fidesz kampányának korlátozásához vezetne a plakátok elmeszelése, ezért az Ab felfüggesztette annak végrehajtását. ","id":"20180405_Ab_Nem_kell_leszedni_a_Kuria_altal_elmeszelt_Fideszplakatokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=871e3ad8-3ef3-486b-b0fc-0c2909fd8ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a117517-9b86-454b-9945-a57de8080cf7","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Ab_Nem_kell_leszedni_a_Kuria_altal_elmeszelt_Fideszplakatokat","timestamp":"2018. április. 05. 14:31","title":"Ab: Nem kell leszedni a Kúria által elmeszelt Fidesz-plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25192a9-a4fe-4eeb-8d9c-f431063f46b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legtöbben majd New Yorkban szavazhatnak. ","shortLead":"A legtöbben majd New Yorkban szavazhatnak. ","id":"20180407_Amerikaban_mar_szavaznak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f25192a9-a4fe-4eeb-8d9c-f431063f46b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9fde84-61fe-400d-b0b1-20e7a41d93ed","keywords":null,"link":"/vilag/20180407_Amerikaban_mar_szavaznak","timestamp":"2018. április. 07. 11:20","title":"Amerikában már szavaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b29ad85-c2fc-491e-8044-b85ffdb7a184","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábbi, kevésbé ismert szeretőjéről festhetett portrét annak idején Adolf Hitler, az olajfestményt most fogják elárverezni. ","shortLead":"Korábbi, kevésbé ismert szeretőjéről festhetett portrét annak idején Adolf Hitler, az olajfestményt most fogják...","id":"20180406_Hitler_olajfestmenye_kerul_kalapacs_ala","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b29ad85-c2fc-491e-8044-b85ffdb7a184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d4c7d1-f274-467c-8c9f-9b6a0862202a","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Hitler_olajfestmenye_kerul_kalapacs_ala","timestamp":"2018. április. 06. 10:15","title":"Hitler olajfestménye kerül kalapács alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]