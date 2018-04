Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Együtt elnöke arra kéri a két ellenzéki pártot, hogy léptessék vissza a jelöltjeiket. ","shortLead":"Az Együtt elnöke arra kéri a két ellenzéki pártot, hogy léptessék vissza a jelöltjeiket. ","id":"20180406_juhasz_peter_konyorogne_is_az_lmpnek_es_a_momentumnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a55764d-8acd-4da1-b422-e54193d3043c","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_juhasz_peter_konyorogne_is_az_lmpnek_es_a_momentumnak","timestamp":"2018. április. 06. 07:34","title":"Juhász Péter könyörögne is az LMP-nek és a Momentumnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dba2164-836d-4bc0-a073-1e63d84cfc9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kell-e félni Vona Gábortól? Megy-e Moszkvába Szél Bernadett? Van-e B-terve Karácsony Gergelynek? Az RTL Klub exkluzív miniszterelnök-jelölti vitát rendezett, amelyen az LMP, a Jobbik és az MSZP-P jelöltje fejtette ki nézeteit és terveit. Vona szerint koalíció nélkül is le lehet bontani a NER-t, Karácsony nem szeretne előre hozott választást, Szél pedig több mint 1000 milliárd forintot öntene a gazdaságba. A sok vita mellett számos dologban egyetértettek. ","shortLead":"Kell-e félni Vona Gábortól? Megy-e Moszkvába Szél Bernadett? Van-e B-terve Karácsony Gergelynek? Az RTL Klub exkluzív...","id":"20180405_Miniszterelnokjelolti_vita_Balo_Gyorgynel__kovesse_nalunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dba2164-836d-4bc0-a073-1e63d84cfc9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcecf40c-1f0d-4f7f-a369-d8338a7f4e1a","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Miniszterelnokjelolti_vita_Balo_Gyorgynel__kovesse_nalunk","timestamp":"2018. április. 06. 00:50","title":"\"Ma Orbántól kell félni\" - Jót vitázott Balónál Vona, Szél és Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d36cc3f-ee64-4503-afa0-64384fd7504b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A helyiek próbálják a lelket tartani a családban, mert szeretnék, ha nem költöznének el a településről.","shortLead":"A helyiek próbálják a lelket tartani a családban, mert szeretnék, ha nem költöznének el a településről.","id":"20180405_kazanrobbanas_odaveszett_egy_elet_munkaja_egyhazashetyen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d36cc3f-ee64-4503-afa0-64384fd7504b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4bfd7f6-d9f0-4db6-8f6a-a9ce43f5062b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180405_kazanrobbanas_odaveszett_egy_elet_munkaja_egyhazashetyen","timestamp":"2018. április. 05. 21:03","title":"Kazánrobbanás: odaveszett egy élet munkája Egyházashetyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"","category":"vilag","description":"Több mint kétszáz kanyarós megbetegedést és újabb halálesetet regisztráltak a héten Romániában, ahol így 46-ra emelkedett a fertőző betegségben az elmúlt két évben meghalt emberek száma.","shortLead":"Több mint kétszáz kanyarós megbetegedést és újabb halálesetet regisztráltak a héten Romániában, ahol így 46-ra...","id":"20180406_Terjed_a_kanyaro_Romaniaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35da5509-652e-4b10-bc5c-6e4df61eb0cc","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Terjed_a_kanyaro_Romaniaban","timestamp":"2018. április. 06. 17:09","title":"Terjed a kanyaró Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecf8a4c-7fbd-4534-9744-c8add63bb95f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bátor Tábor 17 éve vállalkozik arra, hogy újraindítja a gyerekkort. Most a táborozók összegezték, hogy mit kaptak ettől a kezdeményezéstől.","shortLead":"A Bátor Tábor 17 éve vállalkozik arra, hogy újraindítja a gyerekkort. Most a táborozók összegezték, hogy mit kaptak...","id":"20180405_Furcsa_de_van_egy_hely_ahol_mindenki_mindenkivel_kedves","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ecf8a4c-7fbd-4534-9744-c8add63bb95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78977240-00cd-4f36-94c9-b4e297eec9a1","keywords":null,"link":"/elet/20180405_Furcsa_de_van_egy_hely_ahol_mindenki_mindenkivel_kedves","timestamp":"2018. április. 05. 11:28","title":"Furcsa, de van egy hely, ahol mindenki mindenkivel kedves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240768eb-6346-4dd5-b663-1a66a9217b1e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szavazási levélcsomagokat csak személyesen lehet átvenni.","shortLead":"A szavazási levélcsomagokat csak személyesen lehet átvenni.","id":"20180407_","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=240768eb-6346-4dd5-b663-1a66a9217b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a739a748-b07d-4028-8e1f-4ac820b15360","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_","timestamp":"2018. április. 07. 08:12","title":"Ma lehet utoljára átvenni a szavazási levélcsomagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b771096d-151a-469e-80ca-3f424acaa7d7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Bonyolult helyzeteket okozhat a nyugdíjelbírálás időszaka, vagyis az az idő, amikor a nyugdíjazási igényt már benyújtották, de a határozat még nem érkezett meg. Ennek a részleteit mutatta most be az Adózóna.","shortLead":"Bonyolult helyzeteket okozhat a nyugdíjelbírálás időszaka, vagyis az az idő, amikor a nyugdíjazási igényt már...","id":"20180405_Azt_hitte_hogy_egyertelmu_mikor_mehet_nyugdijba_Vigyazzon_a_reszletekre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b771096d-151a-469e-80ca-3f424acaa7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7536c1-a4b0-44a1-b0a1-8960d85a50e3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180405_Azt_hitte_hogy_egyertelmu_mikor_mehet_nyugdijba_Vigyazzon_a_reszletekre","timestamp":"2018. április. 05. 12:41","title":"Azt hitte, hogy egyértelmű, mikor mehet nyugdíjba? Vigyázzon a részletekre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58733be1-6a92-417e-a0a6-e06fc4863d48","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ATV-n készít majd műsort szeptembertől.","shortLead":"Az ATV-n készít majd műsort szeptembertől.","id":"20180406_Visszater_a_kepernyore_Jakupcsek_Gabriella","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58733be1-6a92-417e-a0a6-e06fc4863d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5364fab-f5d2-40b0-8580-c46f476443b2","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Visszater_a_kepernyore_Jakupcsek_Gabriella","timestamp":"2018. április. 06. 06:12","title":"Visszatér a képernyőre Jakupcsek Gabriella","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]