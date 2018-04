Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85060a9c-4071-465e-b333-af5cfe6083aa","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"2018 első negyedévében 7100 fölé emelkedett a cégalapítások száma, hasonlóan magas érték 2014-ben volt utoljára. A cégek száma azonban összességében csökkenőben van.","shortLead":"2018 első negyedévében 7100 fölé emelkedett a cégalapítások száma, hasonlóan magas érték 2014-ben volt utoljára...","id":"20180406_Boldogboldogtalan_ceget_alapit_de_ez_nem_jelent_megvaltast_a_magyar_gazdasagnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85060a9c-4071-465e-b333-af5cfe6083aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810cd80c-5650-4d9d-8903-940c86f458b6","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180406_Boldogboldogtalan_ceget_alapit_de_ez_nem_jelent_megvaltast_a_magyar_gazdasagnak","timestamp":"2018. április. 06. 10:32","title":"Boldog-boldogtalan céget alapít, de ez nem jelent megváltást a magyar gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Reagált Szijjártó Péter külügyminiszter az ENSZ csütörtöki felszólítására, már ha érdemi reakciónak lehet nevezni az általa mondottakat. ","shortLead":"Reagált Szijjártó Péter külügyminiszter az ENSZ csütörtöki felszólítására, már ha érdemi reakciónak lehet nevezni...","id":"20180405_Szijjarto_szerint_az_kampanyba_valo_beavatkozas_ha_az_ENSZ_eliteli_a_politikusi_gyuloletbeszedet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9b5226-883b-4719-919e-bf99adf4b596","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Szijjarto_szerint_az_kampanyba_valo_beavatkozas_ha_az_ENSZ_eliteli_a_politikusi_gyuloletbeszedet","timestamp":"2018. április. 05. 21:34","title":"Szijjártó szerint az kampányba való beavatkozás, ha az ENSZ elítéli a politikusi gyűlöletbeszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d017599-0638-4f8c-9a9f-7c17f943d556","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A választások előtti hetekben (ország)állapotfelmérő cikksorozatban vizsgáltuk, hogy különböző területeken hova jutott az ország az elmúlt nyolc évben. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk megállapításainkat, hogy egyszerűen és gyorsan megtalálhassa cikksorozatunk minden írását.","shortLead":"A választások előtti hetekben (ország)állapotfelmérő cikksorozatban vizsgáltuk, hogy különböző területeken hova jutott...","id":"20180407_Megvontuk_az_Orbankormany_merleget","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d017599-0638-4f8c-9a9f-7c17f943d556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94e6a19-28cb-49b5-84da-d18d2da76aaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180407_Megvontuk_az_Orbankormany_merleget","timestamp":"2018. április. 07. 07:45","title":"Ha jól informáltan akar nekifutni a szavazásnak, ezt olvassa el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee5b795-3941-4632-90ef-a4d4192e5d61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök sajtófőnöke szerint újabb kampánykamu volt, hogy Orbán Facebook-oldaláról letöröltek egy csomó bejegyzést.\r

\r

","shortLead":"A miniszterelnök sajtófőnöke szerint újabb kampánykamu volt, hogy Orbán Facebook-oldaláról letöröltek egy csomó...","id":"20180407_Miniszterelnoki_Sajtoiroda_Senki_nem_torolt_semmilyen_tartalmat_Orban_oldalarol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ee5b795-3941-4632-90ef-a4d4192e5d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ac51c5-23c6-48b0-a90d-1247fdb60f77","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Miniszterelnoki_Sajtoiroda_Senki_nem_torolt_semmilyen_tartalmat_Orban_oldalarol","timestamp":"2018. április. 07. 11:54","title":"Miniszterelnöki Sajtóiroda: Senki nem törölt semmilyen tartalmat Orbán oldaláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d36cc3f-ee64-4503-afa0-64384fd7504b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A helyiek próbálják a lelket tartani a családban, mert szeretnék, ha nem költöznének el a településről.","shortLead":"A helyiek próbálják a lelket tartani a családban, mert szeretnék, ha nem költöznének el a településről.","id":"20180405_kazanrobbanas_odaveszett_egy_elet_munkaja_egyhazashetyen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d36cc3f-ee64-4503-afa0-64384fd7504b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4bfd7f6-d9f0-4db6-8f6a-a9ce43f5062b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180405_kazanrobbanas_odaveszett_egy_elet_munkaja_egyhazashetyen","timestamp":"2018. április. 05. 21:03","title":"Kazánrobbanás: odaveszett egy élet munkája Egyházashetyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91738199-be15-4ecc-92af-712bccbd791f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székesfehérváron tartja péntek délután kampányzáró rendezvényét a Fidesz. Orbán Viktor még riogathat egyet, és harcba hívhatja hívet. ","shortLead":"Székesfehérváron tartja péntek délután kampányzáró rendezvényét a Fidesz. Orbán Viktor még riogathat egyet, és harcba...","id":"20180406_Orban_meg_egyszer_megszolitja_sereget__Fidesz_kampanyzaro_percrol_percre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91738199-be15-4ecc-92af-712bccbd791f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24fb4820-e2a8-42a0-a913-2e1dc227fa4d","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Orban_meg_egyszer_megszolitja_sereget__Fidesz_kampanyzaro_percrol_percre","timestamp":"2018. április. 06. 17:00","title":"Rocky Balboát idézte Orbán a kampányzárón ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e05c5eb0-ff26-4259-b1f7-b984f6b60701","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"26 éve most indították újra a lanovkát. ","shortLead":"26 éve most indították újra a lanovkát. ","id":"20180406_Ma_indult_ujra_a_delszlav_haboruban_lerombolt_szarajevoi_lanovka","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e05c5eb0-ff26-4259-b1f7-b984f6b60701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2dc9abd-9606-4257-8299-730872549e93","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Ma_indult_ujra_a_delszlav_haboruban_lerombolt_szarajevoi_lanovka","timestamp":"2018. április. 06. 21:24","title":"Ma indult újra a délszláv háborúban lerombolt szarajevói lanovka - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2257b233-72d7-46ef-ba28-6d26d90349b4","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítását támogató pályázati felhívás jelent meg 4,5 milliárd forint értékben.","shortLead":"A Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítását támogató pályázati felhívás jelent...","id":"20180406_Kkvja_van_Most_on_is_kicsinosithatja_az_irodajat_van_ra_45_milliard_forint","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2257b233-72d7-46ef-ba28-6d26d90349b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31985321-32fa-4f1f-87e3-98256c7c4a2e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180406_Kkvja_van_Most_on_is_kicsinosithatja_az_irodajat_van_ra_45_milliard_forint","timestamp":"2018. április. 06. 09:26","title":"Kkv-ja van? Most ön is kicsinosíthatja az irodáját, van rá 4,5 milliárd forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]