[{"available":true,"c_guid":"f1ad5ae9-7043-4ab0-81bb-79a5631dac61","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Felszálló ágba került a nemzetközi műtárgypiac, amit a Leonardo da Vincinek tulajdonított Salvator Mundi tavaly őszi csillagászati ára is igazolni látszik.\r

\r

","shortLead":"Felszálló ágba került a nemzetközi műtárgypiac, amit a Leonardo da Vincinek tulajdonított Salvator Mundi tavaly őszi...","id":"20180405_Leonardo_Picasso_ropkodnek_a_milliok_a_mukincspiacon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1ad5ae9-7043-4ab0-81bb-79a5631dac61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596850da-af3b-40f1-97f2-40b282a2d498","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_Leonardo_Picasso_ropkodnek_a_milliok_a_mukincspiacon","timestamp":"2018. április. 05. 15:45","title":"Leonardo, Picasso: röpködnek a milliók a műkincspiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5579100e-5680-4605-854e-2ea0c7c78612","c_author":"Dercsényi Dávid-Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke, Fekete-Győr András bizakodó, szerinte a párt meglepetést okozva bekerül a Parlamentbe. Akcionista politizálást ígér, koalícióra csak a Fidesszel nem lépne. De beszélt az Origónál tett látogatásról és Fidesz-szavazó édesapja kirúgásáról is. Interjú.","shortLead":"A Momentum elnöke, Fekete-Győr András bizakodó, szerinte a párt meglepetést okozva bekerül a Parlamentbe. Akcionista...","id":"20180406_FeketeGyor_A_TEK_nem_fog_Orban_es_kozottunk_allni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5579100e-5680-4605-854e-2ea0c7c78612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091d655d-1f46-4421-933d-03a1f86644f2","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_FeketeGyor_A_TEK_nem_fog_Orban_es_kozottunk_allni","timestamp":"2018. április. 06. 13:00","title":"Fekete-Győr: \"A TEK már nem fog ott állni köztünk és Orbán Viktor között\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabe068b-0031-4a62-941d-e189c0f830cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határátkelőn pénteki reggel 9 után próbált átjutni a szerb rendszámú jármű.","shortLead":"A határátkelőn pénteki reggel 9 után próbált átjutni a szerb rendszámú jármű.","id":"20180406_79_szirt_es_irakit_talaltak_egy_kamionban_artandnal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dabe068b-0031-4a62-941d-e189c0f830cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2718cc17-a5e3-46a9-a8ba-84cfcb44bcdf","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_79_szirt_es_irakit_talaltak_egy_kamionban_artandnal","timestamp":"2018. április. 06. 12:11","title":"79 szírt és irakit találtak egy kamionban Ártándnál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a5e64b-6ab4-41d9-8a4f-8a1e91373497","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 24.hu írta meg korábban, hogy a szombati NB I-es forduló idején nyugatadás nélkül árusították az üdítőket, szeszes italokat a Mezőkövesd Zsóry FC stadion vendéglátó helyein, és erről videó is van. Az április 4-i meccsen már működtek a pénztárgépek.","shortLead":"A 24.hu írta meg korábban, hogy a szombati NB I-es forduló idején nyugatadás nélkül árusították az üdítőket, szeszes...","id":"20180405_a_nav_elnok_bizalmasanak_fia_uzemelteti_a_szamla_nelkul_arusito_bufet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21a5e64b-6ab4-41d9-8a4f-8a1e91373497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d806c737-d497-4ec3-a5b3-f6f66456728f","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_a_nav_elnok_bizalmasanak_fia_uzemelteti_a_szamla_nelkul_arusito_bufet","timestamp":"2018. április. 05. 20:25","title":"24.hu: A NAV-elnök bizalmasának fia üzemelteti a számla nélkül árusító büfét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9bbdf18-9fa1-4cbc-a711-54cb4c14d6ad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Carles Puigdemont üzent szombaton a spanyol hatóságoknak, szerinte a bebörtönzött Jordi Sanchezt kellene a következő katalán elnöknek megválasztani.","shortLead":"Carles Puigdemont üzent szombaton a spanyol hatóságoknak, szerinte a bebörtönzött Jordi Sanchezt kellene a következő...","id":"20180407_a_volt_katalan_elnok_szeretne_visszamenni_nemetorszagbol_belgiumba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9bbdf18-9fa1-4cbc-a711-54cb4c14d6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb402d1-6d74-4f3b-8dbc-1124ed1d1708","keywords":null,"link":"/vilag/20180407_a_volt_katalan_elnok_szeretne_visszamenni_nemetorszagbol_belgiumba","timestamp":"2018. április. 07. 14:39","title":"A volt katalán elnök szeretne visszamenni Németországból Belgiumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89771110-ec0b-4f0a-9ecb-70591d003dc0","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Az első Budapesten megrendezett nemzetközi gyerekfilmfesztiválon meglepő módon egyetlen élőszereplős, magyar film sem szerepel. Animációkat még találunk, de a kicsiknek szóló mozi- és tévéfilmgyártás tartaléküzemmódra kapcsolt itthon, így nemigen volt mit beválogatni a fesztivál programjába. Hol vannak a 21. század Szaffijai, Szeleburdi családjai és az új Csukás István-adaptációk? Deák Kristóf és Lakos Nóra filmrendezőkkel kerestük a választ.","shortLead":"Az első Budapesten megrendezett nemzetközi gyerekfilmfesztiválon meglepő módon egyetlen élőszereplős, magyar film sem...","id":"20180406_Hol_vannak_a_jo_magyar_gyerekfilmek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89771110-ec0b-4f0a-9ecb-70591d003dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b22e55-25c8-47ab-9935-27faf265c2d1","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Hol_vannak_a_jo_magyar_gyerekfilmek","timestamp":"2018. április. 06. 20:00","title":"Hol vannak a jó magyar gyerekfilmek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411adfea-d00e-4d87-9463-c32a9cd03ca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenkit szavazásra biztat, és nem mellékesen megjegyzi az egri Markhot Ferenc Kórház főigazgatója az intézmény dolgozóinak írt levelében, hogy ő Nyitrai Zsoltot és a Fidesz-KDNP szövetségét támogatja.","shortLead":"Mindenkit szavazásra biztat, és nem mellékesen megjegyzi az egri Markhot Ferenc Kórház főigazgatója az intézmény...","id":"20180406_levelben_kampanyol_a_fideszes_jelolt_mellett_az_egri_korhaz_igazgatoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=411adfea-d00e-4d87-9463-c32a9cd03ca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb64d58-8278-42ec-802a-0fe61608d6cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_levelben_kampanyol_a_fideszes_jelolt_mellett_az_egri_korhaz_igazgatoja","timestamp":"2018. április. 06. 13:21","title":"Levélben kampányol a fideszes jelölt mellett az egri kórház igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff01f16-f54a-4828-9adf-fa1411d4bd3f","c_author":"Hercsel Adél","category":"kkv","description":"A folyamatos népességnövekedés és a robbanásszerű urbanizáció miatt egyre fontosabb kérdéssé vált, hogy hogyan lehet sok embert behatárolt területen biztonságosan mozgatni. Az Ultinous nevű magyar startup arcfelismerő rendszereit vásárlás, reptéri közlekedés és netes randizás közben is alkalmazhatják.","shortLead":"A folyamatos népességnövekedés és a robbanásszerű urbanizáció miatt egyre fontosabb kérdéssé vált, hogy hogyan lehet...","id":"20180405_ultinous_budapest_mesterseges_intelligencia_deep_learning_balogh_gyorgy_jori_csaba_startup","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fff01f16-f54a-4828-9adf-fa1411d4bd3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8657b3-9423-4cbc-934f-23261d224e79","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_ultinous_budapest_mesterseges_intelligencia_deep_learning_balogh_gyorgy_jori_csaba_startup","timestamp":"2018. április. 05. 20:00","title":"A kis budafoki startup arcfelismeréssel tünteti el a kasszáknál a sorokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]