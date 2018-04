Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bc6ea4d-c045-40cf-ba30-1c96135dc658","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A választási iroda honlapja nem működik a sok átjelentkezés miatt, ezért hosszabbították meg a határidőt. ","shortLead":"A választási iroda honlapja nem működik a sok átjelentkezés miatt, ezért hosszabbították meg a határidőt. ","id":"20180406_Egy_oraval_meghosszabbitottak_az_atjelentkezesi_hataridot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bc6ea4d-c045-40cf-ba30-1c96135dc658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98bfbd8a-19eb-4778-ba99-feb2250af24b","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Egy_oraval_meghosszabbitottak_az_atjelentkezesi_hataridot","timestamp":"2018. április. 06. 16:01","title":"Egy órával meghosszabbították az átjelentkezési határidőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec5e38b-c7a4-4e25-adca-294b07e0a3fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Oláh Lajos a közvélemény-kutatások szerint a budapesti 5-ös választókerületben a legesélyesebb ellenzéki jelölt, egyúttal dr. Bajkai István, az Orbán család ügyvédjének kihívója. ","shortLead":"Oláh Lajos a közvélemény-kutatások szerint a budapesti 5-ös választókerületben a legesélyesebb ellenzéki jelölt...","id":"20180406_Az_ISIS_lakaskeresos_szorolapjahoz_hasonlon_szidjak_Orban_ugyvedjenek_kihivojat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ec5e38b-c7a4-4e25-adca-294b07e0a3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9019974f-48c9-42ff-b06f-6dd9f3fe657f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180406_Az_ISIS_lakaskeresos_szorolapjahoz_hasonlon_szidjak_Orban_ugyvedjenek_kihivojat","timestamp":"2018. április. 06. 09:53","title":"Az ISIS lakáskeresős szórólapjához hasonlón szidják Orbán ügyvédjének kihívóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Együtt elnöke arra kéri a két ellenzéki pártot, hogy léptessék vissza a jelöltjeiket. ","shortLead":"Az Együtt elnöke arra kéri a két ellenzéki pártot, hogy léptessék vissza a jelöltjeiket. ","id":"20180406_juhasz_peter_konyorogne_is_az_lmpnek_es_a_momentumnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a55764d-8acd-4da1-b422-e54193d3043c","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_juhasz_peter_konyorogne_is_az_lmpnek_es_a_momentumnak","timestamp":"2018. április. 06. 07:34","title":"Juhász Péter könyörögne is az LMP-nek és a Momentumnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdea477-8b88-4b20-9357-88829adb7e2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180405_Tankcsapdadalt_jatszott_a_budapestieknek_a_Metallica","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fdea477-8b88-4b20-9357-88829adb7e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72af09c7-2111-40fa-b140-b7d86f9731a1","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_Tankcsapdadalt_jatszott_a_budapestieknek_a_Metallica","timestamp":"2018. április. 05. 22:35","title":"Tankcsapda-dalt játszott a budapestieknek a Metallica - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ed1c57-e03e-4da2-8f23-2f3534bdd6c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság szerint akár 2,7 millió európai Facebook-felhasználót is érinthet az utóbbi hetekben kipattant adatgyűjtési botrány.","shortLead":"Az Európai Bizottság szerint akár 2,7 millió európai Facebook-felhasználót is érinthet az utóbbi hetekben kipattant...","id":"20180406_facebook_adatgyujtes_europai_felhasznalo_cambridge_analytica_botrany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0ed1c57-e03e-4da2-8f23-2f3534bdd6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22edc629-7d68-40fd-9a0a-3031cb83de86","keywords":null,"link":"/tudomany/20180406_facebook_adatgyujtes_europai_felhasznalo_cambridge_analytica_botrany","timestamp":"2018. április. 06. 14:55","title":"Tovább dagad a Facebook-botrány: 2,7 millió európai felhasználó adata kerülhetett veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90246d66-6fd8-4cd6-bae3-3a66f29e54bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét orosz oligarcha, 17 kormányilletékes és 12 vállalat szerepel a legújabb amerikai szankciós listán. A megbüntetettek Vlagyimir Putyin orosz államfő bizalmasai. ","shortLead":"Hét orosz oligarcha, 17 kormányilletékes és 12 vállalat szerepel a legújabb amerikai szankciós listán. A megbüntetettek...","id":"20180406_Itt_vannak_az_ujabb_Oroszorszag_elleni_USAszankciok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90246d66-6fd8-4cd6-bae3-3a66f29e54bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5864a711-ee1c-4985-be4e-b9f03f154e68","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Itt_vannak_az_ujabb_Oroszorszag_elleni_USAszankciok","timestamp":"2018. április. 06. 15:08","title":"Itt vannak az újabb Oroszország elleni USA-szankciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e0d0a2c-7335-4c93-ad4a-3301ca953a48","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy New York-i bíró úgy döntött, vissza kell szolgáltatni két Egon Schiele-rajzot az eredeti tulajdonos leszármazottainak. A zsidó származású ausztriai színész és rendező, Fritz Grünbaum a dachaui koncentrációs táborban halt meg, a magyar származású londoni galériatulajdonos igazságtalannak tartja a döntést.","shortLead":"Egy New York-i bíró úgy döntött, vissza kell szolgáltatni két Egon Schiele-rajzot az eredeti tulajdonos...","id":"20180406_New_Yorkban_visszaszolgaltatnak_ket_muvet_a_holokausztaldozatok_leszarmazottjainak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e0d0a2c-7335-4c93-ad4a-3301ca953a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a41262-1f0d-4b20-9bf5-6f0e7cff189a","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_New_Yorkban_visszaszolgaltatnak_ket_muvet_a_holokausztaldozatok_leszarmazottjainak","timestamp":"2018. április. 06. 13:04","title":"New Yorkban visszaszolgáltatnak két művet a holokausztáldozatok leszármazottjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90bf5620-efa4-42fd-9aed-f7d54d032bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megrángatták és odébb vitték a kormányellenes tiltakozókat. ","shortLead":"Megrángatták és odébb vitték a kormányellenes tiltakozókat. ","id":"20180406_Valtonos_biztonsagiak_rangattak_es_vittek_el_tiltakozokat_a_Fidesz_kampanyzarojarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90bf5620-efa4-42fd-9aed-f7d54d032bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bcad493-3649-44a6-8a80-a15406e2bf5c","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Valtonos_biztonsagiak_rangattak_es_vittek_el_tiltakozokat_a_Fidesz_kampanyzarojarol","timestamp":"2018. április. 06. 16:54","title":"Valtonos biztonságiak rángattak és vittek el tiltakozókat a Fidesz kampányzárójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]