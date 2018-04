Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee38558e-0a5b-4c18-844c-e446c589d4bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tv2 egyébként nem közölhet politikai hirdetéseket.","shortLead":"A Tv2 egyébként nem közölhet politikai hirdetéseket.","id":"20180406_A_Tenyek_musorvezetoi_kimondtak_Orban_Viktorra_szavaznak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee38558e-0a5b-4c18-844c-e446c589d4bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61ba2f2-a858-4567-8060-5086df9e210f","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_A_Tenyek_musorvezetoi_kimondtak_Orban_Viktorra_szavaznak","timestamp":"2018. április. 06. 16:57","title":"A Tények műsorvezetői kimondták: Orbán Viktorra szavaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b7f7cd-cb4b-4984-a300-f1360801924c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bagatell választási csalások helyett a demokráciát aknázták alá azzal, hogy brutálisan szűkítették a szavazók tájékozódásának és a választási eljárás ellenőrzésének lehetőségét.","shortLead":"Bagatell választási csalások helyett a demokráciát aknázták alá azzal, hogy brutálisan szűkítették a szavazók...","id":"20180406_12_bomba_amelyet_Orbanek_dobtak_le_a_valasztasi_eljarasra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6b7f7cd-cb4b-4984-a300-f1360801924c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a25984-4bc3-42a8-b229-386fe419e762","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_12_bomba_amelyet_Orbanek_dobtak_le_a_valasztasi_eljarasra","timestamp":"2018. április. 07. 08:30","title":"12 \"bomba\", amelyet Orbánék dobtak le a választási eljárásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az angliai Salisburyben lányával együtt mérgeztek meg egy volt kettős ügynököt, Szergej Szkripalt. A 33 éves Julija Szkripal azóta eszméletéhez tért: üzent a rendőrségen keresztül, az orosz tévé pedig lejátszotta egy lehallgatott telefonbeszélgetését. ","shortLead":"Az angliai Salisburyben lányával együtt mérgeztek meg egy volt kettős ügynököt, Szergej Szkripalt. A 33 éves Julija...","id":"20180405_brit_kemugy_uzent_a_rendorsegen_keresztul_Szergej_Szkripal_lanya","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b005196-d162-45f2-81ee-4b198544fc1a","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_brit_kemugy_uzent_a_rendorsegen_keresztul_Szergej_Szkripal_lanya","timestamp":"2018. április. 05. 16:44","title":"Brit kémügy: mindenki jobban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6494c7ef-4394-4d8d-86aa-a8972bcb9b65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötödik alkalommal díjazta hazánk legmeghatározóbb férfijait a Playboy magazin.\r

\r

","shortLead":"Ötödik alkalommal díjazta hazánk legmeghatározóbb férfijait a Playboy magazin.\r

\r

","id":"20180406_Scherer_Peter_is_belkerult_Az_ev_ferfiai_koze","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6494c7ef-4394-4d8d-86aa-a8972bcb9b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c04f581-1ee9-4d38-bfb7-30356dd4a3c9","keywords":null,"link":"/elet/20180406_Scherer_Peter_is_belkerult_Az_ev_ferfiai_koze","timestamp":"2018. április. 06. 12:37","title":"Scherer Péter is bekerült Az év férfijai közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a5e64b-6ab4-41d9-8a4f-8a1e91373497","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 24.hu írta meg korábban, hogy a szombati NB I-es forduló idején nyugatadás nélkül árusították az üdítőket, szeszes italokat a Mezőkövesd Zsóry FC stadion vendéglátó helyein, és erről videó is van. Az április 4-i meccsen már működtek a pénztárgépek.","shortLead":"A 24.hu írta meg korábban, hogy a szombati NB I-es forduló idején nyugatadás nélkül árusították az üdítőket, szeszes...","id":"20180405_a_nav_elnok_bizalmasanak_fia_uzemelteti_a_szamla_nelkul_arusito_bufet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21a5e64b-6ab4-41d9-8a4f-8a1e91373497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d806c737-d497-4ec3-a5b3-f6f66456728f","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_a_nav_elnok_bizalmasanak_fia_uzemelteti_a_szamla_nelkul_arusito_bufet","timestamp":"2018. április. 05. 20:25","title":"24.hu: A NAV-elnök bizalmasának fia üzemelteti a számla nélkül árusító büfét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33fde313-7d9d-41ca-b679-4f0701a9b65c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézkedést múlt héten ígérte meg Lázár János.","shortLead":"Az intézkedést múlt héten ígérte meg Lázár János.","id":"20180406_Meg_ujabb_rezsicsokkentesrol_dontott_a_kormany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33fde313-7d9d-41ca-b679-4f0701a9b65c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45067c12-d39d-44dd-8e88-6ab4efb1a322","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180406_Meg_ujabb_rezsicsokkentesrol_dontott_a_kormany","timestamp":"2018. április. 06. 10:27","title":"Még újabb rezsicsökkentésről döntött a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c884c7-ccb8-498c-8ebe-a9c7f0195cc8","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Évek óta szítja a hangulatot a 2010-es szmolenszki tragédiával kapcsolatban Jaroslaw Kaczynski, a lengyel kormányzópárt vezetője, akinek ikertestvére is a szerencsétlenül járt gépen utazott. Most kiderül, hogy kiderül-e bármi újdonság a nyolc éve történt balesetről.","shortLead":"Évek óta szítja a hangulatot a 2010-es szmolenszki tragédiával kapcsolatban Jaroslaw Kaczynski, a lengyel kormányzópárt...","id":"20180405_Mi_tortent_2010ben_Szmolenszkben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2c884c7-ccb8-498c-8ebe-a9c7f0195cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba21fef-d4ca-43d4-b4ed-938decff9ad5","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_Mi_tortent_2010ben_Szmolenszkben","timestamp":"2018. április. 05. 18:00","title":"Mi történt 2010-ben Szmolenszkben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74b46d3-8901-4bf5-9b39-272b3876ae07","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180406_Elkepesztoen_kemeny_kerdesekkel_rogyasztja_meg_Orbant_a_Ripost_interjuja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b74b46d3-8901-4bf5-9b39-272b3876ae07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da71f7ac-867e-4e78-9e62-3d68a6fb3cec","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Elkepesztoen_kemeny_kerdesekkel_rogyasztja_meg_Orbant_a_Ripost_interjuja","timestamp":"2018. április. 06. 09:52","title":"Elképesztően kemény kérdésekkel rogyasztja meg Orbánt a Ripost ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]