Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Simonkáék egy kampányidőszakra időzített, születésnapi köszöntésről szóló videó hirdetését úgy állították be, hogy az legalább 13 éves felhasználók előtt jelenjen meg a Facebookon.","shortLead":"Simonkáék egy kampányidőszakra időzített, születésnapi köszöntésről szóló videó hirdetését úgy állították be...","id":"20180406_A_fideszes_Simonka_Gyorgy_13_eves_facebookozokat_szort_meg_politikai_hirdetesevel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e68b0df-0ec8-4f3d-a9b2-0dc42f115ded","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_A_fideszes_Simonka_Gyorgy_13_eves_facebookozokat_szort_meg_politikai_hirdetesevel","timestamp":"2018. április. 06. 15:38","title":"A fideszes Simonka György 13 éves facebookozókat szórt meg politikai hirdetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed7c091c-2c37-427c-8d41-fb131223c601","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Állítólag nem tudták működésbe hozni az épületben a vészjelző rendszert, mert nem voltak kiskalapácsok.","shortLead":"Állítólag nem tudták működésbe hozni az épületben a vészjelző rendszert, mert nem voltak kiskalapácsok.","id":"20180405_isztambuli_korhaztuz_nincsenek_halottak_nem_mukodott_a_veszjelzo_rendszer","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed7c091c-2c37-427c-8d41-fb131223c601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"242919b9-9ed7-4040-91c8-9ecc9398f4f9","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_isztambuli_korhaztuz_nincsenek_halottak_nem_mukodott_a_veszjelzo_rendszer","timestamp":"2018. április. 05. 21:57","title":"Isztambuli kórháztűz: nincsenek halottak, nem működött a vészjelző rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e98ba9-c2ac-4fcb-9e44-e5d2a56e2454","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A képviselőjelölt személyesen léphet vissza a jelöltségtől, de megteheti ezt a meghatalmazottja is a megfelelő okirattal.","shortLead":"A képviselőjelölt személyesen léphet vissza a jelöltségtől, de megteheti ezt a meghatalmazottja is a megfelelő...","id":"20180406_kozeleg_a_vegso_hatarido_eddig_lehet_meg_visszalepni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2e98ba9-c2ac-4fcb-9e44-e5d2a56e2454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07568dfb-7b09-4aaf-b8c1-a73ffa511f31","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_kozeleg_a_vegso_hatarido_eddig_lehet_meg_visszalepni","timestamp":"2018. április. 06. 07:49","title":"Közeleg a végső határidő, eddig lehet még visszalépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b736034-f128-49d4-b4ab-ac0f3e1a1413","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy korrekt elszámolási rendszerben Magyarország államadóssága csak a magánnyugdíj-piaci rendszer felszámolása miatt nagyjából a hazai össztermék 93 százaléka lenne – figyelmeztet László Csaba, a Corvinus egyetemi tanára, volt pénzügyminiszter.","shortLead":"Egy korrekt elszámolási rendszerben Magyarország államadóssága csak a magánnyugdíj-piaci rendszer felszámolása miatt...","id":"20180407_Magannyugdijpenztarak_a_jovobe_tolta_a_kormany_az_adossagot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b736034-f128-49d4-b4ab-ac0f3e1a1413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14228dc1-87fc-4018-910a-0a9f9cc8e101","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180407_Magannyugdijpenztarak_a_jovobe_tolta_a_kormany_az_adossagot","timestamp":"2018. április. 07. 10:30","title":"Magánnyugdíjpénztárak: a jövőbe tolta a kormány az adósságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74b46d3-8901-4bf5-9b39-272b3876ae07","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180406_Elkepesztoen_kemeny_kerdesekkel_rogyasztja_meg_Orbant_a_Ripost_interjuja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b74b46d3-8901-4bf5-9b39-272b3876ae07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da71f7ac-867e-4e78-9e62-3d68a6fb3cec","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Elkepesztoen_kemeny_kerdesekkel_rogyasztja_meg_Orbant_a_Ripost_interjuja","timestamp":"2018. április. 06. 09:52","title":"Elképesztően kemény kérdésekkel rogyasztja meg Orbánt a Ripost ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd53e4d-a4d6-4a48-90eb-30b8b2d0f2e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amikor az ásó elakadt a kertben, biztosan nem gondolta, hogy egy 70 éves autót fognak találni.","shortLead":"Amikor az ásó elakadt a kertben, biztosan nem gondolta, hogy egy 70 éves autót fognak találni.","id":"20180406_guernsey_daimler_DB18","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbd53e4d-a4d6-4a48-90eb-30b8b2d0f2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512320ae-76be-46d2-82e2-9151d2deb4ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20180406_guernsey_daimler_DB18","timestamp":"2018. április. 06. 14:26","title":"Felásta új házának kertjét egy férfi és egy autóritkaságot talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a73aedbf-f0f9-4b77-8db2-3689a03f6a1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A külföldön munkát vállaló Srí Lanka-i nőktől elvárják a munkaközvetítők, hogy fogamzásgátlót szedjenek.","shortLead":"A külföldön munkát vállaló Srí Lanka-i nőktől elvárják a munkaközvetítők, hogy fogamzásgátlót szedjenek.","id":"20180406_SzaudArabiaban_dolgozna_Szedjen_fogamzasgatlot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a73aedbf-f0f9-4b77-8db2-3689a03f6a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c8bd32-750f-48dd-94ab-364d3b9ba257","keywords":null,"link":"/elet/20180406_SzaudArabiaban_dolgozna_Szedjen_fogamzasgatlot","timestamp":"2018. április. 06. 11:50","title":"Szaúd-Arábiában dolgozna? Szedjen fogamzásgátlót!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5a867e-dfe5-48e2-998c-7db9cbb34823","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nincs még egy klip a YouTube-on, amit ennyiszer kattintottak volna le. ","shortLead":"Nincs még egy klip a YouTube-on, amit ennyiszer kattintottak volna le. ","id":"20180406_Meg_mindig_van_feljebb_5_milliardnal_jar_a_Despacito","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a867e-dfe5-48e2-998c-7db9cbb34823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d106fc3-78ad-4f9c-8e81-376a905b033b","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Meg_mindig_van_feljebb_5_milliardnal_jar_a_Despacito","timestamp":"2018. április. 06. 20:43","title":"Még mindig van feljebb: 5 milliárdnál jár a Despacito","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]