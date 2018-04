Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook a korábbinál könnyebben értelmezhető nyelvezetben íródott felhasználási feltételeket és adatkezelési szabályzatot vezet be annak érdekében, hogy a felhasználói könnyebben megértsék az abban foglalt dolgokat. Fontos, hogy bár a frissített szabályzat egyszerűbben értelmezhető, a vállalat a módosítások keretében nem kér jogosultságot újabb felhasználói adatok gyűjtésére. A közösségi oldal emellett egy héten át a felhasználók visszajelzését is várja adatkezelési irányelveivel kapcsolatban.","shortLead":"A Facebook a korábbinál könnyebben értelmezhető nyelvezetben íródott felhasználási feltételeket és adatkezelési...","id":"20180405_facebook_uj_felhasznalasi_feltetelek_szabalyzat_adatgyujtes_live_marketplace","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d020c20-bb6a-407b-81f8-1d8ce1842ed4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_facebook_uj_felhasznalasi_feltetelek_szabalyzat_adatgyujtes_live_marketplace","timestamp":"2018. április. 05. 11:03","title":"Erről jobb, ha tud: új szabályzatot vezet be a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e188c3-45e5-45f0-bfcd-ecf429c4ff31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg nem lesz képes többségi kormányt alakítani Csehországban Andrej Babis miniszterelnök, miután a szociáldemokraták hivatalosan is közölték, véget vetnek a Babis-féle ANO-párttal kezdett koalíciós tárgyalásoknak. ","shortLead":"Valószínűleg nem lesz képes többségi kormányt alakítani Csehországban Andrej Babis miniszterelnök, miután...","id":"20180406_Csehorszagban_kudarcba_fulladtak_a_koalicios_targyalasok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59e188c3-45e5-45f0-bfcd-ecf429c4ff31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa59a898-7dfd-43b9-8704-488c3515f1f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Csehorszagban_kudarcba_fulladtak_a_koalicios_targyalasok","timestamp":"2018. április. 06. 16:17","title":"Csehországban kudarcba fulladtak a koalíciós tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1083ef2a-0b13-40be-85f4-c4a274fc5110","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mondjuk pont az importvám-emelésről volt szó.\r

","shortLead":"Mondjuk pont az importvám-emelésről volt szó.\r

","id":"20180405_Igy_poenkodik_Kina_Trumppal_Ugy_udvarias_ha_viszonozzuk_amit_kapunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1083ef2a-0b13-40be-85f4-c4a274fc5110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f95ef7-3bda-41a4-b18b-24bb14311429","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_Igy_poenkodik_Kina_Trumppal_Ugy_udvarias_ha_viszonozzuk_amit_kapunk","timestamp":"2018. április. 05. 12:52","title":"Így poénkodik Kína Trumppal: „Úgy udvarias, ha viszonozzuk, amit kapunk.”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a549c329-8cbb-44e0-8b7f-506b2a464093","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője két rémisztő lehetőséget vizionált a Magyar Időknek adott interjúban arra az esetre, ha pártja bukná a választást vasárnap. ","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője két rémisztő lehetőséget vizionált a Magyar Időknek adott interjúban arra az esetre, ha pártja...","id":"20180406_a_fidesz_kdnp_soha_nem_kotne_koaliciot_egyik_ellenzeki_parttal_sem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a549c329-8cbb-44e0-8b7f-506b2a464093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60287eb2-5781-47f3-b412-22e44ac0b021","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_a_fidesz_kdnp_soha_nem_kotne_koaliciot_egyik_ellenzeki_parttal_sem","timestamp":"2018. április. 06. 08:07","title":"Gulyás: A Fidesz-KDNP soha nem kötne koalíciót egyik ellenzéki párttal sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe859ed-2ba5-47dd-9aaa-9d57981621aa","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Lázár Jánossal megint szembejött a valóság egy hódmezővásárhelyi utcafórumon. Most egy helyi cég szakszervezeti vezetője szembesítette a minisztert azzal, hogyan nem keresnek egy fillérrel sem többet, mint a béremelés előtt és a munkatörvénykönyv egy cseppet sem dolgozóbarát.","shortLead":"Lázár Jánossal megint szembejött a valóság egy hódmezővásárhelyi utcafórumon. Most egy helyi cég szakszervezeti...","id":"20180405_Lazar_szerint_aki_sztrajkol_az_allasat_kockaztatja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fe859ed-2ba5-47dd-9aaa-9d57981621aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da297603-0439-41f4-b051-d76f26a8e50d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_Lazar_szerint_aki_sztrajkol_az_allasat_kockaztatja","timestamp":"2018. április. 05. 10:56","title":"Lázár szerint aki sztrájkol, az állását kockáztatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e26a20d5-3098-4805-b955-dc1a22ed1ced","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban a Jobbik volt a célkeresztben, most az 1-es választókerület LMP-s jelöltje.\r

","shortLead":"Korábban a Jobbik volt a célkeresztben, most az 1-es választókerület LMP-s jelöltje.\r

","id":"20180406_csardi_antal_ellen_tolja_a_robothivasokat_a_belvarosi_fidesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e26a20d5-3098-4805-b955-dc1a22ed1ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2023b5fe-292a-4824-9e8a-9a7d53371148","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_csardi_antal_ellen_tolja_a_robothivasokat_a_belvarosi_fidesz","timestamp":"2018. április. 06. 07:09","title":"Csárdi Antal ellen tolja a robothívásokat a belvárosi Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5a3b53-1f8c-478f-860c-cafe91aa0f84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Minszk helyett Bresztben lesz a meccs. ","shortLead":"Minszk helyett Bresztben lesz a meccs. ","id":"20180405_Kiderult_hova_utazik_a_magyar_valogatott_a_feheroroszok_elleni_meccsre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f5a3b53-1f8c-478f-860c-cafe91aa0f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477be498-d416-4dba-83fa-9437c7343e04","keywords":null,"link":"/sport/20180405_Kiderult_hova_utazik_a_magyar_valogatott_a_feheroroszok_elleni_meccsre","timestamp":"2018. április. 05. 13:55","title":"Kiderült, hova utazik a magyar válogatott a fehéroroszok elleni meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335f7756-1927-4ca3-8923-71e1186f7248","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180406_Reagalt_a_Tankcsapda_a_tegnapi_Metallicameglepetesre_nem_talalnak_szavakat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=335f7756-1927-4ca3-8923-71e1186f7248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac6aaa4-0c41-48a7-8f24-d5c68a2ffeb5","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Reagalt_a_Tankcsapda_a_tegnapi_Metallicameglepetesre_nem_talalnak_szavakat","timestamp":"2018. április. 06. 09:50","title":"Reagált a Tankcsapda a tegnapi Metallica-meglepetésre: nem találnak szavakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]