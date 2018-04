Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3992fe56-f86f-405f-aca8-12449d49dc5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyakorlatilag egy időben rendezték meg a baloldali ellenzéki pártok a kampányzárójukat, az LMP egy hotelben, a DK a Szent István parkban szervezte a rendezvényt négykor, az MSZP-P egy órát még kivárt. A cél mindenhol a mozgósítás volt. ","shortLead":"Gyakorlatilag egy időben rendezték meg a baloldali ellenzéki pártok a kampányzárójukat, az LMP egy hotelben, a DK...","id":"20180406_Gyurcsany_elcsabitotta_Lendvait_Karacsonyek_buliznak__kampanyt_zar_az_ellenzek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3992fe56-f86f-405f-aca8-12449d49dc5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7fc304a-c5c2-48d8-8251-9d1f67886231","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Gyurcsany_elcsabitotta_Lendvait_Karacsonyek_buliznak__kampanyt_zar_az_ellenzek","timestamp":"2018. április. 06. 16:02","title":" Gyurcsány csalást jósolt, Szél felmondta a programot, Karácsony hiperoptimista - kampányt zárt az ellenzék ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5a3b53-1f8c-478f-860c-cafe91aa0f84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Minszk helyett Bresztben lesz a meccs. ","shortLead":"Minszk helyett Bresztben lesz a meccs. ","id":"20180405_Kiderult_hova_utazik_a_magyar_valogatott_a_feheroroszok_elleni_meccsre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f5a3b53-1f8c-478f-860c-cafe91aa0f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477be498-d416-4dba-83fa-9437c7343e04","keywords":null,"link":"/sport/20180405_Kiderult_hova_utazik_a_magyar_valogatott_a_feheroroszok_elleni_meccsre","timestamp":"2018. április. 05. 13:55","title":"Kiderült, hova utazik a magyar válogatott a fehéroroszok elleni meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdea477-8b88-4b20-9357-88829adb7e2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180405_Tankcsapdadalt_jatszott_a_budapestieknek_a_Metallica","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fdea477-8b88-4b20-9357-88829adb7e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72af09c7-2111-40fa-b140-b7d86f9731a1","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_Tankcsapdadalt_jatszott_a_budapestieknek_a_Metallica","timestamp":"2018. április. 05. 22:35","title":"Tankcsapda-dalt játszott a budapestieknek a Metallica - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58733be1-6a92-417e-a0a6-e06fc4863d48","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ATV-n készít majd műsort szeptembertől.","shortLead":"Az ATV-n készít majd műsort szeptembertől.","id":"20180406_Visszater_a_kepernyore_Jakupcsek_Gabriella","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58733be1-6a92-417e-a0a6-e06fc4863d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5364fab-f5d2-40b0-8580-c46f476443b2","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Visszater_a_kepernyore_Jakupcsek_Gabriella","timestamp":"2018. április. 06. 06:12","title":"Visszatér a képernyőre Jakupcsek Gabriella","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efdc9a0f-96ed-47fa-8607-840f54957465","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korrupciós ügy miatt, amelyben a Tiborcz-testvérpár is érintett a szoftvercéget milliárdos büntetéssel sújthatják.","shortLead":"A korrupciós ügy miatt, amelyben a Tiborcz-testvérpár is érintett a szoftvercéget milliárdos büntetéssel sújthatják.","id":"20180406_Nepszava_A_teljes_allamigazgatas_erintett_lehet_a_Microsoftbotranyban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efdc9a0f-96ed-47fa-8607-840f54957465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0429e7a-a9bb-4df6-97e4-af2a5d9e251d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180406_Nepszava_A_teljes_allamigazgatas_erintett_lehet_a_Microsoftbotranyban","timestamp":"2018. április. 06. 12:04","title":"Népszava: A teljes államigazgatás érintett lehet a Microsoft-botrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Tesco-kereszténység, amit a Fidesz csinál, kiválogatja, ami tetszik neki, a többit a polcon hagyja. Például az irgalmat, a szerénységet és az alázatot. Hack Péter számára azonban a képmutató látszat nyomós érvnek bizonyul.","shortLead":"Tesco-kereszténység, amit a Fidesz csinál, kiválogatja, ami tetszik neki, a többit a polcon hagyja. Például...","id":"20180406_Gomperz_A_30_ezustpenz_meseje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4ee918-ab15-477e-9978-ac0150e389ef","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Gomperz_A_30_ezustpenz_meseje","timestamp":"2018. április. 06. 11:40","title":"Gomperz: A 30 ezüstpénz meséje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126baa67-09a3-46d4-a17f-b0a030f0c316","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazatszámlálás gyorsaságát befolyásolja az egyes választókerületben, hogy hány jelölt indult. ","shortLead":"A szavazatszámlálás gyorsaságát befolyásolja az egyes választókerületben, hogy hány jelölt indult. ","id":"20180407_Csak_ejfel_korul_varhato_elozetes_eredmeny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=126baa67-09a3-46d4-a17f-b0a030f0c316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d9f3cf-753e-428e-8cbc-468b795919d8","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Csak_ejfel_korul_varhato_elozetes_eredmeny","timestamp":"2018. április. 07. 12:28","title":"Csak éjfél körül várható előzetes eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6c9840-00fb-4941-9ea2-ac319cf15373","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"3D-nyomtatóval bárki el is készítheti magának.","shortLead":"3D-nyomtatóval bárki el is készítheti magának.","id":"20180406_Elkeszult_a_sakkkeszlet_amiben_Soros_a_sotet_Orban_a_vilagos_kiraly","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c6c9840-00fb-4941-9ea2-ac319cf15373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e3efb4-ea63-415f-8f2c-a48efe236979","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Elkeszult_a_sakkkeszlet_amiben_Soros_a_sotet_Orban_a_vilagos_kiraly","timestamp":"2018. április. 06. 10:05","title":"Elkészült a sakk-készlet, amiben Soros a sötét, Orbán a világos király","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]