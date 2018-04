Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2af6d5c-a9c9-40d0-96eb-d7e16743a25f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A plakátok miatt Szél Bernadett, a Lehet Más a Politika társelnöke nyújtott be panaszt. A testület szerint a kampány objektív szükségességét a kormány nyilatkozata nem igazolta.","shortLead":"A plakátok miatt Szél Bernadett, a Lehet Más a Politika társelnöke nyújtott be panaszt. A testület szerint a kampány...","id":"20180406_kuria_a_kormany_stop_plakatkampany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2af6d5c-a9c9-40d0-96eb-d7e16743a25f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c774a5-354d-42c6-9855-5dcb297a6f44","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_kuria_a_kormany_stop_plakatkampany","timestamp":"2018. április. 06. 14:39","title":"Elmeszelte a Kúria a kormány STOP plakátkampányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fad0f88-7546-43a8-b90b-b0890438b777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Orbis Flying Eye kórház orvosai az elmúlt két évtized alatt – az általuk betanított szakemberekkel – közel 15 millió ember látását kezelték, újra reményt adva ezzel a glaukóma és a hályog áldozatainak.","shortLead":"Az Orbis Flying Eye kórház orvosai az elmúlt két évtized alatt – az általuk betanított szakemberekkel – közel 15 millió...","id":"20180407_orbis_flying_eye_korhaz_szemmutet_repulogep","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fad0f88-7546-43a8-b90b-b0890438b777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406da134-0357-407c-aafc-9f63e898dccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_orbis_flying_eye_korhaz_szemmutet_repulogep","timestamp":"2018. április. 07. 08:03","title":"Van egy grandiózus repülőgép, amely fedélzetén egy komplett szemkórház működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6c9840-00fb-4941-9ea2-ac319cf15373","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"3D-nyomtatóval bárki el is készítheti magának.","shortLead":"3D-nyomtatóval bárki el is készítheti magának.","id":"20180406_Elkeszult_a_sakkkeszlet_amiben_Soros_a_sotet_Orban_a_vilagos_kiraly","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c6c9840-00fb-4941-9ea2-ac319cf15373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e3efb4-ea63-415f-8f2c-a48efe236979","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Elkeszult_a_sakkkeszlet_amiben_Soros_a_sotet_Orban_a_vilagos_kiraly","timestamp":"2018. április. 06. 10:05","title":"Elkészült a sakk-készlet, amiben Soros a sötét, Orbán a világos király","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e71dd4d-492b-490f-bc0e-cacc60662256","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A péntek esti RTL Híradó végén Erős Antónia arról kérdezte Szellő Istvánt, kire voksol majd. Szellő erre azt mondta, arról nem beszélhet, hiszen híradós. Az RTL-es műsor előtt a Tv2 arcai Facebookon közzétett videóban jelentették ki, hogy Orbánra voksolnak.","shortLead":"A péntek esti RTL Híradó végén Erős Antónia arról kérdezte Szellő Istvánt, kire voksol majd. Szellő erre azt mondta...","id":"20180406_Az_RTL_hiradosai_frappans_modon_vagtak_vissza_a_TV2_Orban_mellett_kampanyolo_musorvezetoinek__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e71dd4d-492b-490f-bc0e-cacc60662256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028fbaf7-0e29-4102-b6b3-cb3be45114e2","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Az_RTL_hiradosai_frappans_modon_vagtak_vissza_a_TV2_Orban_mellett_kampanyolo_musorvezetoinek__video","timestamp":"2018. április. 06. 21:28","title":"Visszavágtak az RTL híradósai a Tv2 Orbán mellett kampányoló műsorvezetőinek - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8eb9522-1c28-41bc-a0b6-13d4f2203d44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook fejlesztői szerint visszaélésre ad lehetőséget, hogy valakit e-mail-cím vagy telefonszám alapján találjunk meg az oldalon, ezért eltörlik ezeket a lehetőségeket.","shortLead":"A Facebook fejlesztői szerint visszaélésre ad lehetőséget, hogy valakit e-mail-cím vagy telefonszám alapján találjunk...","id":"20180406_kereses_a_facebookon_email_cim_telefonszam_alapjan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8eb9522-1c28-41bc-a0b6-13d4f2203d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b710272-a71c-48d7-965f-2e2076c0ba5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180406_kereses_a_facebookon_email_cim_telefonszam_alapjan","timestamp":"2018. április. 06. 07:02","title":"Szigorít a Facebook, mostantól nehezebben kereshet és találhat rá ismerőseire az oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dba2164-836d-4bc0-a073-1e63d84cfc9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kell-e félni Vona Gábortól? Megy-e Moszkvába Szél Bernadett? Van-e B-terve Karácsony Gergelynek? Az RTL Klub exkluzív miniszterelnök-jelölti vitát rendezett, amelyen az LMP, a Jobbik és az MSZP-P jelöltje fejtette ki nézeteit és terveit. Vona szerint koalíció nélkül is le lehet bontani a NER-t, Karácsony nem szeretne előre hozott választást, Szél pedig több mint 1000 milliárd forintot öntene a gazdaságba. A sok vita mellett számos dologban egyetértettek. ","shortLead":"Kell-e félni Vona Gábortól? Megy-e Moszkvába Szél Bernadett? Van-e B-terve Karácsony Gergelynek? Az RTL Klub exkluzív...","id":"20180405_Miniszterelnokjelolti_vita_Balo_Gyorgynel__kovesse_nalunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dba2164-836d-4bc0-a073-1e63d84cfc9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcecf40c-1f0d-4f7f-a369-d8338a7f4e1a","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Miniszterelnokjelolti_vita_Balo_Gyorgynel__kovesse_nalunk","timestamp":"2018. április. 06. 00:50","title":"\"Ma Orbántól kell félni\" - Jót vitázott Balónál Vona, Szél és Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamelyest csökken a felmelegedés is az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","shortLead":"Valamelyest csökken a felmelegedés is az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","id":"20180406_szeles_napnak_nezunk_elebe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97a0cb8-17d4-4425-96e5-78885353a067","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_szeles_napnak_nezunk_elebe","timestamp":"2018. április. 06. 05:08","title":"Szeles napnak nézünk elébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3508cdb-492a-4b10-bced-75c7c3141282","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb szavazásra buzdító videókat készített a Comedy Central. ","shortLead":"Újabb szavazásra buzdító videókat készített a Comedy Central. ","id":"20180406_Emoke_es_Gabor_mar_nagyon_keszul_a_valasztasra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3508cdb-492a-4b10-bced-75c7c3141282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15356e0-a4ca-409e-a3a8-5a75928c449e","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Emoke_es_Gabor_mar_nagyon_keszul_a_valasztasra","timestamp":"2018. április. 06. 17:25","title":"Emőke és Gábor már nagyon készül a választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]