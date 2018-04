Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6b7f7cd-cb4b-4984-a300-f1360801924c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bagatell választási csalások helyett a demokráciát aknázták alá azzal, hogy brutálisan szűkítették a szavazók tájékozódásának és a választási eljárás ellenőrzésének lehetőségét.","shortLead":"Bagatell választási csalások helyett a demokráciát aknázták alá azzal, hogy brutálisan szűkítették a szavazók...","id":"20180406_12_bomba_amelyet_Orbanek_dobtak_le_a_valasztasi_eljarasra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6b7f7cd-cb4b-4984-a300-f1360801924c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a25984-4bc3-42a8-b229-386fe419e762","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_12_bomba_amelyet_Orbanek_dobtak_le_a_valasztasi_eljarasra","timestamp":"2018. április. 07. 08:30","title":"12 \"bomba\", amelyet Orbánék dobtak le a választási eljárásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d4088c7-f750-4757-88cd-3b139679f6d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy körülbelül hogyan néz ki a gyártó legújabb kompakt crossover modelljének belseje.","shortLead":"Mutatjuk, hogy körülbelül hogyan néz ki a gyártó legújabb kompakt crossover modelljének belseje.","id":"20180406_kemfotok_most_eloszor_pillanthatunk_be_a_gyorben_keszulo_uj_audi_q3asba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d4088c7-f750-4757-88cd-3b139679f6d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36adb320-1bb2-465f-b022-e838962112aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180406_kemfotok_most_eloszor_pillanthatunk_be_a_gyorben_keszulo_uj_audi_q3asba","timestamp":"2018. április. 06. 09:22","title":"Kémfotók: most először pillanthatunk be a Győrben készülő új Audi Q3-asba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a789e35-d589-4bba-bec6-a2695da9180f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elszámolási vitába keveredett egy kivitelezővel a Kall Ingredients.","shortLead":"Elszámolási vitába keveredett egy kivitelezővel a Kall Ingredients.","id":"20180406_Felszamolnak_Meszaros_Lorinc_egyik_gigaceget","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a789e35-d589-4bba-bec6-a2695da9180f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf444782-022d-4526-a2e0-dcfded473a58","keywords":null,"link":"/kkv/20180406_Felszamolnak_Meszaros_Lorinc_egyik_gigaceget","timestamp":"2018. április. 06. 13:59","title":"Felszámolnák Mészáros Lőrinc egyik gigacégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5579100e-5680-4605-854e-2ea0c7c78612","c_author":"Dercsényi Dávid-Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke, Fekete-Győr András bizakodó, szerinte a párt meglepetést okozva bekerül a Parlamentbe. Akcionista politizálást ígér, koalícióra csak a Fidesszel nem lépne. De beszélt az Origónál tett látogatásról és Fidesz-szavazó édesapja kirúgásáról is. Interjú.","shortLead":"A Momentum elnöke, Fekete-Győr András bizakodó, szerinte a párt meglepetést okozva bekerül a Parlamentbe. Akcionista...","id":"20180406_FeketeGyor_A_TEK_nem_fog_Orban_es_kozottunk_allni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5579100e-5680-4605-854e-2ea0c7c78612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091d655d-1f46-4421-933d-03a1f86644f2","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_FeketeGyor_A_TEK_nem_fog_Orban_es_kozottunk_allni","timestamp":"2018. április. 06. 13:00","title":"Fekete-Győr: \"A TEK már nem fog ott állni köztünk és Orbán Viktor között\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6b7112-e2f0-480f-b755-fd037c9369e7","c_author":"Dercsényi Dávid-Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem fog a Jobbiknak kampányolni, kormányváltás esetén a Jobbik-frakcióra nem támaszkodik, de Gyurcsány Ferencet sem akarja kormányában látni Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltje. Szerinte egy szocialista frakcióval a háta mögött nem lesz súlytalan miniszterelnök, az pedig elhamarkodott kijelentés, hogy elképzeléseit megfúrhatják a szocialisták. Interjú.","shortLead":"Nem fog a Jobbiknak kampányolni, kormányváltás esetén a Jobbik-frakcióra nem támaszkodik, de Gyurcsány Ferencet sem...","id":"20180405_karacsony_gergely_interju","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc6b7112-e2f0-480f-b755-fd037c9369e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b91e16-4ddf-482e-9623-5d80a407f03a","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_karacsony_gergely_interju","timestamp":"2018. április. 05. 12:18","title":"Karácsony: \"Ha az ellenzék megnyeri a választást, még nem nyerte meg a politikai átalakulást\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bf0d19-16f9-4c14-8db5-ab4eef9f5b67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők alpintechnikai eszközökkel hozták fel, állapotáról egyelőre nincs információ. ","shortLead":"A mentők alpintechnikai eszközökkel hozták fel, állapotáról egyelőre nincs információ. ","id":"20180405_Lezuhant_egy_ember_a_Gellerthegyrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40bf0d19-16f9-4c14-8db5-ab4eef9f5b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f37e454-e035-4d69-9b67-6db996592b94","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Lezuhant_egy_ember_a_Gellerthegyrol","timestamp":"2018. április. 05. 20:49","title":"Lezuhant egy ember a Gellért-hegyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabe068b-0031-4a62-941d-e189c0f830cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határátkelőn pénteki reggel 9 után próbált átjutni a szerb rendszámú jármű.","shortLead":"A határátkelőn pénteki reggel 9 után próbált átjutni a szerb rendszámú jármű.","id":"20180406_79_szirt_es_irakit_talaltak_egy_kamionban_artandnal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dabe068b-0031-4a62-941d-e189c0f830cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2718cc17-a5e3-46a9-a8ba-84cfcb44bcdf","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_79_szirt_es_irakit_talaltak_egy_kamionban_artandnal","timestamp":"2018. április. 06. 12:11","title":"79 szírt és irakit találtak egy kamionban Ártándnál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33fde313-7d9d-41ca-b679-4f0701a9b65c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézkedést múlt héten ígérte meg Lázár János.","shortLead":"Az intézkedést múlt héten ígérte meg Lázár János.","id":"20180406_Meg_ujabb_rezsicsokkentesrol_dontott_a_kormany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33fde313-7d9d-41ca-b679-4f0701a9b65c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45067c12-d39d-44dd-8e88-6ab4efb1a322","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180406_Meg_ujabb_rezsicsokkentesrol_dontott_a_kormany","timestamp":"2018. április. 06. 10:27","title":"Még újabb rezsicsökkentésről döntött a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]