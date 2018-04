Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e71dd4d-492b-490f-bc0e-cacc60662256","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A péntek esti RTL Híradó végén Erős Antónia arról kérdezte Szellő Istvánt, kire voksol majd. Szellő erre azt mondta, arról nem beszélhet, hiszen híradós. Az RTL-es műsor előtt a Tv2 arcai Facebookon közzétett videóban jelentették ki, hogy Orbánra voksolnak.","shortLead":"A péntek esti RTL Híradó végén Erős Antónia arról kérdezte Szellő Istvánt, kire voksol majd. Szellő erre azt mondta...","id":"20180406_Az_RTL_hiradosai_frappans_modon_vagtak_vissza_a_TV2_Orban_mellett_kampanyolo_musorvezetoinek__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e71dd4d-492b-490f-bc0e-cacc60662256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028fbaf7-0e29-4102-b6b3-cb3be45114e2","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Az_RTL_hiradosai_frappans_modon_vagtak_vissza_a_TV2_Orban_mellett_kampanyolo_musorvezetoinek__video","timestamp":"2018. április. 06. 21:28","title":"Visszavágtak az RTL híradósai a Tv2 Orbán mellett kampányoló műsorvezetőinek - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec5e38b-c7a4-4e25-adca-294b07e0a3fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Oláh Lajos a közvélemény-kutatások szerint a budapesti 5-ös választókerületben a legesélyesebb ellenzéki jelölt, egyúttal dr. Bajkai István, az Orbán család ügyvédjének kihívója. ","shortLead":"Oláh Lajos a közvélemény-kutatások szerint a budapesti 5-ös választókerületben a legesélyesebb ellenzéki jelölt...","id":"20180406_Az_ISIS_lakaskeresos_szorolapjahoz_hasonlon_szidjak_Orban_ugyvedjenek_kihivojat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ec5e38b-c7a4-4e25-adca-294b07e0a3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9019974f-48c9-42ff-b06f-6dd9f3fe657f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180406_Az_ISIS_lakaskeresos_szorolapjahoz_hasonlon_szidjak_Orban_ugyvedjenek_kihivojat","timestamp":"2018. április. 06. 09:53","title":"Az ISIS lakáskeresős szórólapjához hasonlón szidják Orbán ügyvédjének kihívóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2af6d5c-a9c9-40d0-96eb-d7e16743a25f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem értenek egyet a Kúria döntésével. ","shortLead":"Nem értenek egyet a Kúria döntésével. ","id":"20180406_Az_Abhoz_fordul_a_kormany_a_Stopkampany_elmeszelese_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2af6d5c-a9c9-40d0-96eb-d7e16743a25f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae84ebb9-4158-4294-9d1f-090038ed717e","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Az_Abhoz_fordul_a_kormany_a_Stopkampany_elmeszelese_miatt","timestamp":"2018. április. 06. 19:40","title":"Az Ab-hoz fordul a kormány a Stop-kampány elmeszelése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7bcc35-4561-41fc-b393-5fe8feb5ce00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kanárisárga és még a Skoda szocialista korszakát bőven magán viselő Felicia Fun-ban a nevén kívül is volt játékosság.","shortLead":"A kanárisárga és még a Skoda szocialista korszakát bőven magán viselő Felicia Fun-ban a nevén kívül is volt játékosság.","id":"20180405_skoda_felicia_fun","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e7bcc35-4561-41fc-b393-5fe8feb5ce00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f3207d-1d85-4f50-98fe-0ff1a90ef075","keywords":null,"link":"/cegauto/20180405_skoda_felicia_fun","timestamp":"2018. április. 05. 16:21","title":"Őrült ára van ma egy ilyen, kicsit is ritkább Skodának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Simonkáék egy kampányidőszakra időzített, születésnapi köszöntésről szóló videó hirdetését úgy állították be, hogy az legalább 13 éves felhasználók előtt jelenjen meg a Facebookon.","shortLead":"Simonkáék egy kampányidőszakra időzített, születésnapi köszöntésről szóló videó hirdetését úgy állították be...","id":"20180406_A_fideszes_Simonka_Gyorgy_13_eves_facebookozokat_szort_meg_politikai_hirdetesevel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e68b0df-0ec8-4f3d-a9b2-0dc42f115ded","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_A_fideszes_Simonka_Gyorgy_13_eves_facebookozokat_szort_meg_politikai_hirdetesevel","timestamp":"2018. április. 06. 15:38","title":"A fideszes Simonka György 13 éves facebookozókat szórt meg politikai hirdetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30fc6b2-aa9b-4f31-a6e8-8cde6df22b36","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, képi bizonyíték van rá, hogy Hosszú Katinka újra hordja a jegygyűrűjét.","shortLead":"Úgy tűnik, képi bizonyíték van rá, hogy Hosszú Katinka újra hordja a jegygyűrűjét.","id":"20180407_Mi_ez_Hosszu_Katinka_ujjan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b30fc6b2-aa9b-4f31-a6e8-8cde6df22b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100d932f-f924-4740-bd7b-ba89e8556082","keywords":null,"link":"/elet/20180407_Mi_ez_Hosszu_Katinka_ujjan","timestamp":"2018. április. 07. 08:33","title":"Mi ez Hosszú Katinka ujján?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334c4473-7077-4aec-aa93-d98a5d2d32c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Záhonyi Rendőrkapitányságon orgazdaság bűntettének megalapozott gyanújával indítottak büntetőeljárást egy 37 éves tiszabezdédi férfi ellen.","shortLead":"A Záhonyi Rendőrkapitányságon orgazdaság bűntettének megalapozott gyanújával indítottak büntetőeljárást egy 37 éves...","id":"20180406_tiszabezde_lopott_autoBMW","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=334c4473-7077-4aec-aa93-d98a5d2d32c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4428b9-9002-4678-bc29-0bb64b14a256","keywords":null,"link":"/cegauto/20180406_tiszabezde_lopott_autoBMW","timestamp":"2018. április. 06. 08:21","title":"Nagy fogásuk volt a rendőröknek Tiszabezdéden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240768eb-6346-4dd5-b663-1a66a9217b1e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szavazási levélcsomagokat csak személyesen lehet átvenni.","shortLead":"A szavazási levélcsomagokat csak személyesen lehet átvenni.","id":"20180407_","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=240768eb-6346-4dd5-b663-1a66a9217b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a739a748-b07d-4028-8e1f-4ac820b15360","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_","timestamp":"2018. április. 07. 08:12","title":"Ma lehet utoljára átvenni a szavazási levélcsomagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]