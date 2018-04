Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99d82ce9-c8b1-4b11-89bf-3954dab6a875","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Némi szervezéssel biztosítják a tűzoltóknak, rendőröknek és a honvédség személyi állományának, hogy elmehessenek vasárnap szavazni.","shortLead":"Némi szervezéssel biztosítják a tűzoltóknak, rendőröknek és a honvédség személyi állományának, hogy elmehessenek...","id":"20180406_csak_polgari_ruhaban_mehetnek_szavazni_a_rendorok_es_nem_viselhetnek_fegyvert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99d82ce9-c8b1-4b11-89bf-3954dab6a875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfae1aa3-0259-4f23-bffb-4cebe565a050","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_csak_polgari_ruhaban_mehetnek_szavazni_a_rendorok_es_nem_viselhetnek_fegyvert","timestamp":"2018. április. 06. 07:29","title":"Csak polgári ruhában mehetnek szavazni a rendőrök, és nem viselhetnek fegyvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8096ded-43c7-4c54-96e9-199efc7f8df8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Zseniális tervet eszelt ki a csaló, de egy igen lényeges apróságról megfeledkezett.","shortLead":"Zseniális tervet eszelt ki a csaló, de egy igen lényeges apróságról megfeledkezett.","id":"20180406_biztositasi_csalas_kerekpar_auto_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8096ded-43c7-4c54-96e9-199efc7f8df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a056b0-ce07-4682-b348-14a40db71e4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180406_biztositasi_csalas_kerekpar_auto_video","timestamp":"2018. április. 06. 04:01","title":"„Elnézést, de van fedélzeti kameránk”: óriásit égett a kerékpáros – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e26a20d5-3098-4805-b955-dc1a22ed1ced","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban a Jobbik volt a célkeresztben, most az 1-es választókerület LMP-s jelöltje.\r

","shortLead":"Korábban a Jobbik volt a célkeresztben, most az 1-es választókerület LMP-s jelöltje.\r

","id":"20180406_csardi_antal_ellen_tolja_a_robothivasokat_a_belvarosi_fidesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e26a20d5-3098-4805-b955-dc1a22ed1ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2023b5fe-292a-4824-9e8a-9a7d53371148","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_csardi_antal_ellen_tolja_a_robothivasokat_a_belvarosi_fidesz","timestamp":"2018. április. 06. 07:09","title":"Csárdi Antal ellen tolja a robothívásokat a belvárosi Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ba5228-d542-4921-9fb4-b20d10fdb699","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szavazásra buzdít mindenkit a volt miniszterelnök.","shortLead":"Szavazásra buzdít mindenkit a volt miniszterelnök.","id":"20180407_uzent_bajnai_gordon_a_valasztoknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65ba5228-d542-4921-9fb4-b20d10fdb699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3acd4559-1328-4287-8e93-7c6de40305b5","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_uzent_bajnai_gordon_a_valasztoknak","timestamp":"2018. április. 07. 20:42","title":"Üzent Bajnai Gordon a választóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4322114f-d59d-45bf-9ee6-042735f147c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kijött a Závecz Research legújabb felmérése, eszerint a DK és az LMP várhatóan bejut a parlamentbe, az Együtt és a Momentum viszont nem túl jó eredménnyel kecsegtet. Az örök kérdés, hogy lesz-e kétharmada a Fidesznek, a jelenlegi számítások alapján megbecsülhetetlen. ","shortLead":"Kijött a Závecz Research legújabb felmérése, eszerint a DK és az LMP várhatóan bejut a parlamentbe, az Együtt és...","id":"20180406_Zavecz_Nem_tudni_lesze_ujbol_ketharmada_a_Fidesznek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4322114f-d59d-45bf-9ee6-042735f147c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae2e1e4-9342-4bbf-b80e-eb1e19546ac0","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Zavecz_Nem_tudni_lesze_ujbol_ketharmada_a_Fidesznek","timestamp":"2018. április. 06. 20:13","title":"Závecz: Nem tudni, lesz-e újból kétharmada a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabe068b-0031-4a62-941d-e189c0f830cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határátkelőn pénteki reggel 9 után próbált átjutni a szerb rendszámú jármű.","shortLead":"A határátkelőn pénteki reggel 9 után próbált átjutni a szerb rendszámú jármű.","id":"20180406_79_szirt_es_irakit_talaltak_egy_kamionban_artandnal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dabe068b-0031-4a62-941d-e189c0f830cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2718cc17-a5e3-46a9-a8ba-84cfcb44bcdf","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_79_szirt_es_irakit_talaltak_egy_kamionban_artandnal","timestamp":"2018. április. 06. 12:11","title":"79 szírt és irakit találtak egy kamionban Ártándnál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e977ef-08f7-4002-9780-b19b2b8f58ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"24 éves börtönbüntetésre ítélték Dél-Koreában a korrupción ért volt dél-koreai elnököt, Pak Gun Hjet.","shortLead":"24 éves börtönbüntetésre ítélték Dél-Koreában a korrupción ért volt dél-koreai elnököt, Pak Gun Hjet.","id":"20180406_Hosszu_bortont_kapott_a_volt_delkoreai_elnok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45e977ef-08f7-4002-9780-b19b2b8f58ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5300a9-84a4-4613-bf15-ca9c5a004c7f","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Hosszu_bortont_kapott_a_volt_delkoreai_elnok","timestamp":"2018. április. 06. 09:56","title":"Hosszú börtönt kapott a volt dél-koreai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afd5823-fa6c-4aa4-82c2-9164b3707d65","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke és miniszterelnök-jelöltje szerint ha Orbán Viktor győz, vérszemet fog kapni, most pedig rasszista kampány zajlik. Szél Bernadett egy esetleges ellenzéki győzelmet követőn mégis előrehozott választásban gondolkodik, ugyanis a mostani felhozatalból senkivel sem tud koalíciót elképzelni. Nagyinterjú az LMP listavezetőjével.