[{"available":true,"c_guid":"9df26858-6629-41ca-8887-322fc22eb914","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még szombat tizenegy óra előtt sikerült három egyezséget megkötni az ellenzéki oldalon.","shortLead":"Még szombat tizenegy óra előtt sikerült három egyezséget megkötni az ellenzéki oldalon.","id":"20180407_Van_itt_meg_harom_fontos_visszalepes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9df26858-6629-41ca-8887-322fc22eb914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d7e177-7fd4-409a-957f-a4a0ce21c023","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Van_itt_meg_harom_fontos_visszalepes","timestamp":"2018. április. 07. 12:13","title":"Van itt még három fontos visszalépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb760b32-cd07-44df-b780-961ca4a46fc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyik olvasónk szerint sokan felajánlják Hollandiában, hogy elviszik autóval a külképviseletre a szavazókat. ","shortLead":"Egyik olvasónk szerint sokan felajánlják Hollandiában, hogy elviszik autóval a külképviseletre a szavazókat. ","id":"20180408_Ugy_latszik_Hollandiaban_bevalt_a_momentumos_telekocsis_applikacio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb760b32-cd07-44df-b780-961ca4a46fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e877b693-52b2-4597-8a2c-ffd97d2fb049","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Ugy_latszik_Hollandiaban_bevalt_a_momentumos_telekocsis_applikacio","timestamp":"2018. április. 08. 16:25","title":"Úgy látszik, Hollandiában bevált a momentumos, telekocsis applikáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5a867e-dfe5-48e2-998c-7db9cbb34823","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nincs még egy klip a YouTube-on, amit ennyiszer kattintottak volna le. ","shortLead":"Nincs még egy klip a YouTube-on, amit ennyiszer kattintottak volna le. ","id":"20180406_Meg_mindig_van_feljebb_5_milliardnal_jar_a_Despacito","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a867e-dfe5-48e2-998c-7db9cbb34823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d106fc3-78ad-4f9c-8e81-376a905b033b","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Meg_mindig_van_feljebb_5_milliardnal_jar_a_Despacito","timestamp":"2018. április. 06. 20:43","title":"Még mindig van feljebb: 5 milliárdnál jár a Despacito","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f7e0c0-91cc-498a-86ac-f771fe844a2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halász János, Kovács Zoltán és Gulyás Gergely szerint is pozitív a magas részvétel a választáson. ","shortLead":"Halász János, Kovács Zoltán és Gulyás Gergely szerint is pozitív a magas részvétel a választáson. ","id":"20180408_elso_fideszes_reakciok_bizakodoak_vagyunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6f7e0c0-91cc-498a-86ac-f771fe844a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea791861-9bfc-4a1f-a125-753012cbf65f","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_elso_fideszes_reakciok_bizakodoak_vagyunk","timestamp":"2018. április. 08. 19:53","title":"Első fideszes reakciók: \"Bizakodóak vagyunk\" – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321f9f24-d738-4b52-b323-df39a3d3aecb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A DK elnöke szerint a Fidesz várhatóan kevesebb szavazatot fog kapni, mint amit mérnek nekik.","shortLead":"A DK elnöke szerint a Fidesz várhatóan kevesebb szavazatot fog kapni, mint amit mérnek nekik.","id":"20180408_Gyurcsany_is_ellenzeki_gyozelemben_bizik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=321f9f24-d738-4b52-b323-df39a3d3aecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619a7438-c3e1-4ade-bfca-ec879ef40b03","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Gyurcsany_is_ellenzeki_gyozelemben_bizik","timestamp":"2018. április. 08. 12:29","title":"Gyurcsány is ellenzéki győzelemben bízik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018-as választásokra való részvételre buzdítja hazai felhasználóit ma a Google és a Facebook is. Ez utóbbi tehetett be a Nemzeti Választási Iroda oldalának is.","shortLead":"A 2018-as választásokra való részvételre buzdítja hazai felhasználóit ma a Google és a Facebook is. Ez utóbbi tehetett...","id":"20180408_valasztas_2018_as_valasztasok_google_facebook","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123eec8e-9053-4763-931d-a009301ee564","keywords":null,"link":"/tudomany/20180408_valasztas_2018_as_valasztasok_google_facebook","timestamp":"2018. április. 08. 10:08","title":"Felkelt az ország, leállt a választás oldala – alighanem a Facebook miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8ff0ff-d94d-46e3-aeed-07a9134121b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyik párt sem kapott jelest, de van két jó program a gyengébbek mellett.","shortLead":"Egyik párt sem kapott jelest, de van két jó program a gyengébbek mellett.","id":"20180407_Leoszalyoztak_a_partok_egeszsegugyi_programjait","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e8ff0ff-d94d-46e3-aeed-07a9134121b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"106140e5-c098-473f-94a6-6fef10c8546a","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Leoszalyoztak_a_partok_egeszsegugyi_programjait","timestamp":"2018. április. 07. 15:16","title":"Értékelték a pártok egészségügyi programjait: Fidesz - nulla pont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075936d5-0aa3-4823-ae46-b841eff074c9","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Jelentős alföldi, Vásárhelyhez is köthető alkotóknak – Tóth Menyhért, Nagy István, Kohán György, Koszta József – volt kiállítása Budapesten az új évezredben (is), az alföldi festészet történeti és/vagy tematikai áttekintésére az elmúlt években azonban csak az ország más részein került sor: a debreceni MODEM-ben az Alföld, Kecskeméten és Székesfehérváron Az Alföld vonzásában című tárlatokon.","shortLead":"Jelentős alföldi, Vásárhelyhez is köthető alkotóknak – Tóth Menyhért, Nagy István, Kohán György, Koszta József – volt...","id":"20180407_Vasarhelyi_tortenetek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=075936d5-0aa3-4823-ae46-b841eff074c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519b7aa7-2c04-4f35-9b16-89268a3f8dfb","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180407_Vasarhelyi_tortenetek","timestamp":"2018. április. 07. 12:18","title":"Vásárhelyi történetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]