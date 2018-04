Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2145a97b-0c48-4385-a72a-526757890560","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tűznek egy halálos áldozata és négy sérültje is van.","shortLead":"A tűznek egy halálos áldozata és négy sérültje is van.","id":"20180408_Tuz_volt_ejjel_a_Trumptoronyban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2145a97b-0c48-4385-a72a-526757890560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577b6455-239b-41c0-9ddf-3535aff49f8c","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Tuz_volt_ejjel_a_Trumptoronyban","timestamp":"2018. április. 08. 07:44","title":"Tűz volt éjjel a Trump-toronyban – egy halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43adeb4b-8c6f-4e19-8df6-494931cadccb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A vatikáni rendőrség nagy mennyiségű gyermekpornó birtoklása és terjesztése miatt őrizetbe vett szombaton egy nyugalmazott szentszéki diplomatát, aki korábban a Vatikán egyesült államokbeli nagykövetségén teljesített szolgálatot.","shortLead":"A vatikáni rendőrség nagy mennyiségű gyermekpornó birtoklása és terjesztése miatt őrizetbe vett szombaton...","id":"20180408_Gyerekpornot_terjesztett_a_szentszeki_diplomata","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43adeb4b-8c6f-4e19-8df6-494931cadccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c519e17f-e94c-4923-9f43-845621f1a40b","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Gyerekpornot_terjesztett_a_szentszeki_diplomata","timestamp":"2018. április. 08. 15:15","title":"Gyerekpornót terjesztett a szentszéki diplomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9e893f-21b6-494a-a1ab-ad2005136e56","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kíváncsiak voltunk arra, hogy a szakma krémje által idén legjobbnak ítélt autó milyen valójában, így hát beültünk egy XC40-be. 