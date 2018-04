Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Néha a kis ember is nyerni tud.\" Tud?","shortLead":"\"Néha a kis ember is nyerni tud.\" Tud?","id":"20180407_orban_viktor_facebook","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afcac64e-0706-4392-82a9-a4c2ac42c6b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_orban_viktor_facebook","timestamp":"2018. április. 07. 09:07","title":"Kicsit kipucolta Orbán Viktor posztjait a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megérkezett a választási rezsicsökkentés, titokzatos nagybevásárlásra készül az állam, régiónk államai lehagynak minket, az Európai Parlament egyik bizottsága pedig súlyos jogsértéseket talált Magyarországon. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Megérkezett a választási rezsicsökkentés, titokzatos nagybevásárlásra készül az állam, régiónk államai lehagynak...","id":"20180408_Es_akkor_mi_jon_a_szamolas_utan_az_elszamolas_vagy_a_leszamolas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9b6939-4484-4607-ae71-e7ee0af71d18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180408_Es_akkor_mi_jon_a_szamolas_utan_az_elszamolas_vagy_a_leszamolas","timestamp":"2018. április. 08. 07:50","title":"És akkor mi jön a számolás után: az elszámolás vagy a leszámolás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c152e6c-5149-4da0-8e4b-f00b1f72fc5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenhol hónapokat kell várni egy vizsgálatra, magánintézményekben pedig tízezrekbe kerül egy ilyen vizsgálat. ","shortLead":"Mindenhol hónapokat kell várni egy vizsgálatra, magánintézményekben pedig tízezrekbe kerül egy ilyen vizsgálat. ","id":"20180406_Van_ahol_jovo_januarig_kell_varni_alvasvizsgalatra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c152e6c-5149-4da0-8e4b-f00b1f72fc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ba9327-c597-429c-a470-6bc50882897d","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Van_ahol_jovo_januarig_kell_varni_alvasvizsgalatra","timestamp":"2018. április. 06. 20:34","title":"Van, ahol jövő januárig kell várni alvásvizsgálatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321f9f24-d738-4b52-b323-df39a3d3aecb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A DK elnöke szerint a Fidesz várhatóan kevesebb szavazatot fog kapni, mint amit mérnek nekik.","shortLead":"A DK elnöke szerint a Fidesz várhatóan kevesebb szavazatot fog kapni, mint amit mérnek nekik.","id":"20180408_Gyurcsany_is_ellenzeki_gyozelemben_bizik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=321f9f24-d738-4b52-b323-df39a3d3aecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619a7438-c3e1-4ade-bfca-ec879ef40b03","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Gyurcsany_is_ellenzeki_gyozelemben_bizik","timestamp":"2018. április. 08. 12:29","title":"Gyurcsány is ellenzéki győzelemben bízik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83398870-1fed-4e9b-8e73-279f4151bd38","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"Orbán Viktor kormányzása teljes zsákutca, plusz konkrét nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Vélemény.","shortLead":"Orbán Viktor kormányzása teljes zsákutca, plusz konkrét nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Vélemény.","id":"20180407_Seres_Akkor_meg_egyszer_mi_is_a_tet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83398870-1fed-4e9b-8e73-279f4151bd38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd53200-7c08-428f-b494-12f18c394a35","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Seres_Akkor_meg_egyszer_mi_is_a_tet","timestamp":"2018. április. 07. 09:35","title":"Seres: Akkor még egyszer, mi is a tét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afd5823-fa6c-4aa4-82c2-9164b3707d65","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szél Bernadett szerint nem lehet olyan miniszterelnöke az országnak, aki \" minket fenyeget és aláz a nemzeti ünnepünkön és egy szakrális vallási ünnepen bejelenti, hogy tömegesen listáz minket\". ","shortLead":"Szél Bernadett szerint nem lehet olyan miniszterelnöke az országnak, aki \" minket fenyeget és aláz a nemzeti ünnepünkön...","id":"20180407_szel_bernadett_az_lmpseknek_nincs_szukseguk_polt_peterre_ahhoz_hogy_elkeruljek_az_igazsagszolgaltatast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6afd5823-fa6c-4aa4-82c2-9164b3707d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9fc546-e338-408a-accb-524574e5ce04","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_szel_bernadett_az_lmpseknek_nincs_szukseguk_polt_peterre_ahhoz_hogy_elkeruljek_az_igazsagszolgaltatast","timestamp":"2018. április. 07. 14:59","title":"Szél Bernadett: Az LMP-seknek nincs szükségük Polt Péterre ahhoz, hogy elkerüljék az igazságszolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90e5839-a217-4232-80a2-eb752e12acb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogyan hat a légszennyezés az anyaméhben fejlődő magzat agyának fejlődésére? Javíthatják-e a szívizomsejtek regenerációját célzó innovatív kezelések a szívinfarktust elszenvedett betegek hosszú távú túlélésének esélyeit? Hogyan alakultak ki az élettelen anyagokból élő szervezetek, amelyek sikeresen megvetették a lábukat a Földön? Miért agresszívek a baktériumok egymással szemben? Íme néhány azok közül a kérdések közül, amelyekre az Európai Kutatási Tanács által most támogatásban részesített vezető tudósok úttörő kutatásaik során választ keresnek.","shortLead":"Hogyan hat a légszennyezés az anyaméhben fejlődő magzat agyának fejlődésére? Javíthatják-e a szívizomsejtek...","id":"20180407_europai_kutatasi_tanacs_ekt_tamogatas_magyar_kutatok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90e5839-a217-4232-80a2-eb752e12acb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"651f9634-c659-4ef2-aed4-cc70ce8eef8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_europai_kutatasi_tanacs_ekt_tamogatas_magyar_kutatok","timestamp":"2018. április. 07. 20:03","title":"Az EU 653 millió euróval támogat 269 élvonalbeli kutatót, köztük három magyar tudóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa999a2-4c20-4128-8ebe-3453ce831bb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes delegált úgy tett az egyik helyi lap szerint, mintha lepecsételné a szavazólapot, de ez végül nem történt meg. ","shortLead":"A fideszes delegált úgy tett az egyik helyi lap szerint, mintha lepecsételné a szavazólapot, de ez végül nem történt...","id":"20180408_valasztasi_csalas_heves_megye_gyongyos_2018_as_valasztasok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fa999a2-4c20-4128-8ebe-3453ce831bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ca2474-a621-4f41-8ddf-e3088a27eeca","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_valasztasi_csalas_heves_megye_gyongyos_2018_as_valasztasok","timestamp":"2018. április. 08. 10:46","title":"Választási csaláson kaptak egy fideszes delegáltat Heves megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]