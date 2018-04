Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"411adfea-d00e-4d87-9463-c32a9cd03ca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenkit szavazásra biztat, és nem mellékesen megjegyzi az egri Markhot Ferenc Kórház főigazgatója az intézmény dolgozóinak írt levelében, hogy ő Nyitrai Zsoltot és a Fidesz-KDNP szövetségét támogatja.","shortLead":"Mindenkit szavazásra biztat, és nem mellékesen megjegyzi az egri Markhot Ferenc Kórház főigazgatója az intézmény...","id":"20180406_levelben_kampanyol_a_fideszes_jelolt_mellett_az_egri_korhaz_igazgatoja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=411adfea-d00e-4d87-9463-c32a9cd03ca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb64d58-8278-42ec-802a-0fe61608d6cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_levelben_kampanyol_a_fideszes_jelolt_mellett_az_egri_korhaz_igazgatoja","timestamp":"2018. április. 06. 13:21","title":"Levélben kampányol a fideszes jelölt mellett az egri kórház igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e977ef-08f7-4002-9780-b19b2b8f58ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"24 éves börtönbüntetésre ítélték Dél-Koreában a korrupción ért volt dél-koreai elnököt, Pak Gun Hjet.","shortLead":"24 éves börtönbüntetésre ítélték Dél-Koreában a korrupción ért volt dél-koreai elnököt, Pak Gun Hjet.","id":"20180406_Hosszu_bortont_kapott_a_volt_delkoreai_elnok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45e977ef-08f7-4002-9780-b19b2b8f58ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5300a9-84a4-4613-bf15-ca9c5a004c7f","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Hosszu_bortont_kapott_a_volt_delkoreai_elnok","timestamp":"2018. április. 06. 09:56","title":"Hosszú börtönt kapott a volt dél-koreai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5579100e-5680-4605-854e-2ea0c7c78612","c_author":"Dercsényi Dávid-Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke, Fekete-Győr András bizakodó, szerinte a párt meglepetést okozva bekerül a Parlamentbe. Akcionista politizálást ígér, koalícióra csak a Fidesszel nem lépne. De beszélt az Origónál tett látogatásról és Fidesz-szavazó édesapja kirúgásáról is. Interjú.","shortLead":"A Momentum elnöke, Fekete-Győr András bizakodó, szerinte a párt meglepetést okozva bekerül a Parlamentbe. Akcionista...","id":"20180406_FeketeGyor_A_TEK_nem_fog_Orban_es_kozottunk_allni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5579100e-5680-4605-854e-2ea0c7c78612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091d655d-1f46-4421-933d-03a1f86644f2","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_FeketeGyor_A_TEK_nem_fog_Orban_es_kozottunk_allni","timestamp":"2018. április. 06. 13:00","title":"Fekete-Győr: \"A TEK már nem fog ott állni köztünk és Orbán Viktor között\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b29ad85-c2fc-491e-8044-b85ffdb7a184","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábbi, kevésbé ismert szeretőjéről festhetett portrét annak idején Adolf Hitler, az olajfestményt most fogják elárverezni. ","shortLead":"Korábbi, kevésbé ismert szeretőjéről festhetett portrét annak idején Adolf Hitler, az olajfestményt most fogják...","id":"20180406_Hitler_olajfestmenye_kerul_kalapacs_ala","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b29ad85-c2fc-491e-8044-b85ffdb7a184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d4c7d1-f274-467c-8c9f-9b6a0862202a","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Hitler_olajfestmenye_kerul_kalapacs_ala","timestamp":"2018. április. 06. 10:15","title":"Hitler olajfestménye kerül kalapács alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821ccc78-b86c-40b7-b3f8-c8589a0e34d0","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Mindenki, pártok és választók is attól félnek, hogy a szavazat, amit lead vagy kap, kárba veszik, ezért tippek százaival találkozunk, hogyan is kellene szavazni. A hvg.hu heti politikai elemzésében ebben a rengetegben vágunk rendet. Nem mondjuk meg, kire szavazzon, csak azt, milyen lehetőségei vannak.","shortLead":"Mindenki, pártok és választók is attól félnek, hogy a szavazat, amit lead vagy kap, kárba veszik, ezért tippek...","id":"20180407_A_valasztason_csak_egy_kerdes_van_ertek_vagy_erdek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=821ccc78-b86c-40b7-b3f8-c8589a0e34d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564fe58e-737c-4892-8253-1c5f18a9a7fb","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_A_valasztason_csak_egy_kerdes_van_ertek_vagy_erdek","timestamp":"2018. április. 07. 07:00","title":"A választáson csak egy kérdés van: érték vagy érdek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b68b70-3fe1-4a0f-94e6-59c5e06ee2ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötletgazdák célja az volt a VinCE Awards alapításával, hogy megtalálják és felmutassák a hazai borvilágban és a borhoz kapcsolódó területeken (kereskedelem, turizmus) a legprofibb koncepciókat, leginspirálóbb példákat.A díjakat nyolc kategóriában hirdették ki.","shortLead":"Az ötletgazdák célja az volt a VinCE Awards alapításával, hogy megtalálják és felmutassák a hazai borvilágban és...","id":"20180405_VinCE_szerint_a_legjobbak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2b68b70-3fe1-4a0f-94e6-59c5e06ee2ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfc2c68-0a0c-48df-b98e-c373a7d6955a","keywords":null,"link":"/elet/20180405_VinCE_szerint_a_legjobbak","timestamp":"2018. április. 06. 09:09","title":"VinCE szerint a legjobbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ed5ae9-cc21-4a14-9a97-5a7d5fdac9dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid, közérthető gondolataival Böde Dániel is hozzájárult a választási kampányhoz.","shortLead":"Rövid, közérthető gondolataival Böde Dániel is hozzájárult a választási kampányhoz.","id":"20180407_bode_daniel_nagyon_tomoren_mondta_el_miert_megy_el_szavazni_vasarnap","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98ed5ae9-cc21-4a14-9a97-5a7d5fdac9dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff721aa-08c8-440c-903e-d5b9c98654d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_bode_daniel_nagyon_tomoren_mondta_el_miert_megy_el_szavazni_vasarnap","timestamp":"2018. április. 07. 15:19","title":"Böde Dániel nagyon tömören mondta el, miért megy el szavazni vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d907cb6-eb44-4e3e-8fa0-70a6aa7c7c70","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Két napig tartott a felhőtlen öröm, amit a második Michelin-csillag hozott, de aztán jött a sírás a kifosztott borospince láttán.","shortLead":"Két napig tartott a felhőtlen öröm, amit a második Michelin-csillag hozott, de aztán jött a sírás a kifosztott...","id":"20180406_Elokerultek_a_ket_Michelincsillagos_etterem_ellopott_borai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d907cb6-eb44-4e3e-8fa0-70a6aa7c7c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b638b6-407c-4d12-8161-5e78b232796d","keywords":null,"link":"/elet/20180406_Elokerultek_a_ket_Michelincsillagos_etterem_ellopott_borai","timestamp":"2018. április. 06. 18:52","title":"Előkerültek a két Michelin-csillagos étterem borai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]