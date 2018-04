Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43adeb4b-8c6f-4e19-8df6-494931cadccb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A vatikáni rendőrség nagy mennyiségű gyermekpornó birtoklása és terjesztése miatt őrizetbe vett szombaton egy nyugalmazott szentszéki diplomatát, aki korábban a Vatikán egyesült államokbeli nagykövetségén teljesített szolgálatot.","shortLead":"A vatikáni rendőrség nagy mennyiségű gyermekpornó birtoklása és terjesztése miatt őrizetbe vett szombaton...","id":"20180408_Gyerekpornot_terjesztett_a_szentszeki_diplomata","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43adeb4b-8c6f-4e19-8df6-494931cadccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c519e17f-e94c-4923-9f43-845621f1a40b","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Gyerekpornot_terjesztett_a_szentszeki_diplomata","timestamp":"2018. április. 08. 15:15","title":"Gyerekpornót terjesztett a szentszéki diplomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9bbdf18-9fa1-4cbc-a711-54cb4c14d6ad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Carles Puigdemont üzent szombaton a spanyol hatóságoknak, szerinte a bebörtönzött Jordi Sanchezt kellene a következő katalán elnöknek megválasztani.","shortLead":"Carles Puigdemont üzent szombaton a spanyol hatóságoknak, szerinte a bebörtönzött Jordi Sanchezt kellene a következő...","id":"20180407_a_volt_katalan_elnok_szeretne_visszamenni_nemetorszagbol_belgiumba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9bbdf18-9fa1-4cbc-a711-54cb4c14d6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb402d1-6d74-4f3b-8dbc-1124ed1d1708","keywords":null,"link":"/vilag/20180407_a_volt_katalan_elnok_szeretne_visszamenni_nemetorszagbol_belgiumba","timestamp":"2018. április. 07. 14:39","title":"A volt katalán elnök szeretne visszamenni Németországból Belgiumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90e5839-a217-4232-80a2-eb752e12acb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogyan hat a légszennyezés az anyaméhben fejlődő magzat agyának fejlődésére? Javíthatják-e a szívizomsejtek regenerációját célzó innovatív kezelések a szívinfarktust elszenvedett betegek hosszú távú túlélésének esélyeit? Hogyan alakultak ki az élettelen anyagokból élő szervezetek, amelyek sikeresen megvetették a lábukat a Földön? Miért agresszívek a baktériumok egymással szemben? Íme néhány azok közül a kérdések közül, amelyekre az Európai Kutatási Tanács által most támogatásban részesített vezető tudósok úttörő kutatásaik során választ keresnek.","shortLead":"Hogyan hat a légszennyezés az anyaméhben fejlődő magzat agyának fejlődésére? Javíthatják-e a szívizomsejtek...","id":"20180407_europai_kutatasi_tanacs_ekt_tamogatas_magyar_kutatok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90e5839-a217-4232-80a2-eb752e12acb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"651f9634-c659-4ef2-aed4-cc70ce8eef8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_europai_kutatasi_tanacs_ekt_tamogatas_magyar_kutatok","timestamp":"2018. április. 07. 20:03","title":"Az EU 653 millió euróval támogat 269 élvonalbeli kutatót, köztük három magyar tudóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e24cf3b-405d-4159-aa66-2ba1f86520d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oroszok szerint csak a Nyugat terjeszti, hogy szíriai kormányerők vegyi fegyvert vetettek be Dúmában.","shortLead":"Az oroszok szerint csak a Nyugat terjeszti, hogy szíriai kormányerők vegyi fegyvert vetettek be Dúmában.","id":"20180408_Moszkva_tagadja_a_brutalis_sziriai_vegyi_tamadast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e24cf3b-405d-4159-aa66-2ba1f86520d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0ed67d-d6c0-41d8-ad9c-bd7203bdaeee","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Moszkva_tagadja_a_brutalis_sziriai_vegyi_tamadast","timestamp":"2018. április. 08. 11:40","title":"Moszkva tagadja a brutális szíriai vegyi támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f60c22-4276-4abd-8470-aca7957ade59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb mélységekbe süllyedt a Facebook. Miközben a közösségi oldal nemrég még egész oldalas hirdetésben fogadkozott, hogy nekik a felhasználók és a velük való, bizalomra épülő kapcsolat az első, most kiderült, hogy azért ez nem több egy olcsón megfogalmazható pr-állításnál.","shortLead":"Újabb mélységekbe süllyedt a Facebook. Miközben a közösségi oldal nemrég még egész oldalas hirdetésben fogadkozott...","id":"20180407_facebook_uzenetek_torlese_messenger_mark_zuckerberg_facebook_botrany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1f60c22-4276-4abd-8470-aca7957ade59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb9aafc-7944-432f-91f0-40946e5703e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_facebook_uzenetek_torlese_messenger_mark_zuckerberg_facebook_botrany","timestamp":"2018. április. 07. 13:08","title":"Mégis ki bízik meg ezután a Facebookban? Most derült ki, hogy Zuckerberg visszamenőleg eltüntetheti az üzeneteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2688ca-e94a-49af-9fe2-b239aa1a8c75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várhatóan május elején ismerheti meg a világ a HTC új csúcstelefonját, amelyről most renderelt képek szivárogtak ki.","shortLead":"Várhatóan május elején ismerheti meg a világ a HTC új csúcstelefonját, amelyről most renderelt képek szivárogtak ki.","id":"20180407_kepek_szivarogtak_ki_htc_uj_csucstelefonjarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff2688ca-e94a-49af-9fe2-b239aa1a8c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6d04d5-6a0d-48d0-978d-008ada8b7bc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_kepek_szivarogtak_ki_htc_uj_csucstelefonjarol","timestamp":"2018. április. 07. 10:11","title":"Képek szivárogtak ki: ilyen lehet a HTC új csúcstelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018-as választásokra való részvételre buzdítja hazai felhasználóit ma a Google és a Facebook is. Ez utóbbi tehetett be a Nemzeti Választási Iroda oldalának is.","shortLead":"A 2018-as választásokra való részvételre buzdítja hazai felhasználóit ma a Google és a Facebook is. Ez utóbbi tehetett...","id":"20180408_valasztas_2018_as_valasztasok_google_facebook","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123eec8e-9053-4763-931d-a009301ee564","keywords":null,"link":"/tudomany/20180408_valasztas_2018_as_valasztasok_google_facebook","timestamp":"2018. április. 08. 10:08","title":"Felkelt az ország, leállt a választás oldala – alighanem a Facebook miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9ded59-af0c-41a2-a677-6a79617ab31c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külképviseleteken – előzetes regisztrálás után – azok szavazhattak, akik magyar állampolgárok, és rendelkeznek magyarországi lakhellyel. ","shortLead":"A külképviseleteken – előzetes regisztrálás után – azok szavazhattak, akik magyar állampolgárok, és rendelkeznek...","id":"20180408_Az_amerikai_es_a_kanadai_magyarok_mar_szavaztak_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af9ded59-af0c-41a2-a677-6a79617ab31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e420489-2a96-46cd-8925-a6b70839c34e","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Az_amerikai_es_a_kanadai_magyarok_mar_szavaztak_is","timestamp":"2018. április. 08. 08:10","title":"Az amerikai és a kanadai magyarok már szavaztak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]