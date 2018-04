Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"032b0268-d470-4327-89aa-7ff242ddb417","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180406_Az_MTI_elfeledkezett_az_ellenzeki_kampanyzarokrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=032b0268-d470-4327-89aa-7ff242ddb417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e17b642-4be5-489e-8898-cf99ee87172e","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Az_MTI_elfeledkezett_az_ellenzeki_kampanyzarokrol","timestamp":"2018. április. 06. 18:38","title":"Az MTI órákra elfeledkezett az ellenzéki kampányzárókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Persze csak bizonyos szolgáltatások lesznek elérhetőek ebben az időszakban, hogy ezzel is segítsék a szavazókat.","shortLead":"Persze csak bizonyos szolgáltatások lesznek elérhetőek ebben az időszakban, hogy ezzel is segítsék a szavazókat.","id":"20180406_extra_ugyeletet_tartanak_hetvgen_a_kormanyablakok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d488120-76c3-4cdd-984d-194728e889bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_extra_ugyeletet_tartanak_hetvgen_a_kormanyablakok","timestamp":"2018. április. 06. 11:14","title":"Extra ügyeletet tartanak hétvégén a kormányablakok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c22cd9-06bf-46a6-aa06-ddccac6f9ec7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Nemzeti Választási Bizottság 1 millió 380 ezer forintra bírságolta a Csepeli Hírmondót Németh Szilárdnak folytatott kampányolásáért.","shortLead":"Az Nemzeti Választási Bizottság 1 millió 380 ezer forintra bírságolta a Csepeli Hírmondót Németh Szilárdnak folytatott...","id":"20180407_Tultolta_a_Csepeli_Hirmondo_Nemeth_Szilardot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21c22cd9-06bf-46a6-aa06-ddccac6f9ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d870a60-49f4-4b87-97b5-08bbec5acf26","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Tultolta_a_Csepeli_Hirmondo_Nemeth_Szilardot","timestamp":"2018. április. 07. 11:53","title":"Túltolta a Csepeli Hírmondó Németh Szilárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df26858-6629-41ca-8887-322fc22eb914","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még szombat tizenegy óra előtt sikerült három egyezséget megkötni az ellenzéki oldalon.","shortLead":"Még szombat tizenegy óra előtt sikerült három egyezséget megkötni az ellenzéki oldalon.","id":"20180407_Van_itt_meg_harom_fontos_visszalepes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9df26858-6629-41ca-8887-322fc22eb914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d7e177-7fd4-409a-957f-a4a0ce21c023","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Van_itt_meg_harom_fontos_visszalepes","timestamp":"2018. április. 07. 12:13","title":"Van itt még három fontos visszalépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d51361f-0ba9-4c8b-aac7-dc0ec1a24d3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Választási csalással vádolnak egy demokráciapárti petíciós oldalt, mert \"meg akarják buktatni Orbán Viktort\". ","shortLead":"Választási csalással vádolnak egy demokráciapárti petíciós oldalt, mert \"meg akarják buktatni Orbán Viktort\". ","id":"20180406_Ezzel_vajon_mit_kezd_az_NVB_A_kormany_egy_Facebookhirdetes_miatt_kialt_valasztasi_csalast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d51361f-0ba9-4c8b-aac7-dc0ec1a24d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8d6ef2-c551-4c87-ae9d-50c797271987","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Ezzel_vajon_mit_kezd_az_NVB_A_kormany_egy_Facebookhirdetes_miatt_kialt_valasztasi_csalast","timestamp":"2018. április. 06. 15:39","title":"Ezzel vajon mit kezd az NVB? A kormány egy Facebook-hirdetés miatt kiált választási csalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a789e35-d589-4bba-bec6-a2695da9180f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elszámolási vitába keveredett egy kivitelezővel a Kall Ingredients.","shortLead":"Elszámolási vitába keveredett egy kivitelezővel a Kall Ingredients.","id":"20180406_Felszamolnak_Meszaros_Lorinc_egyik_gigaceget","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a789e35-d589-4bba-bec6-a2695da9180f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf444782-022d-4526-a2e0-dcfded473a58","keywords":null,"link":"/kkv/20180406_Felszamolnak_Meszaros_Lorinc_egyik_gigaceget","timestamp":"2018. április. 06. 13:59","title":"Felszámolnák Mészáros Lőrinc egyik gigacégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551e4e28-8031-44c9-a24b-0c75a1d3ce6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon 2000 zsoldos dolgozik Sorosnak – állítja Orbán Viktor. Mégis kik ők? Az európai parlamenti képviselő név szerint is kíváncsi lenne rájuk.","shortLead":"Magyarországon 2000 zsoldos dolgozik Sorosnak – állítja Orbán Viktor. Mégis kik ők? Az európai parlamenti képviselő név...","id":"20180407_Javor_Benedek_kikerte_a_kozellensegek_ketezres_listajat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=551e4e28-8031-44c9-a24b-0c75a1d3ce6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42721087-8d0b-4c06-8149-b7413e7b7ca8","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Javor_Benedek_kikerte_a_kozellensegek_ketezres_listajat","timestamp":"2018. április. 07. 10:33","title":"Jávor Benedek kikérte Pintér Sándortól a közellenségek kétezres listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e398c70-74b7-4e04-85e5-8c0beec0536e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ezek azok, amelyeket levélben adtak le, meglehetősen sok köztük az érvénytelen. Típushiba, hogy a visszaérkező boríték nem tartalmazza az azonosító nyilatkozatot","shortLead":"Ezek azok, amelyeket levélben adtak le, meglehetősen sok köztük az érvénytelen. Típushiba, hogy a visszaérkező boríték...","id":"20180407_81_ezer_szavazatot_mar_feldolgoztak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e398c70-74b7-4e04-85e5-8c0beec0536e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f09689d-3b0f-4e5d-9f45-9ee03f186719","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_81_ezer_szavazatot_mar_feldolgoztak","timestamp":"2018. április. 07. 14:37","title":"81 ezer szavazatot már feldolgoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]