[{"available":true,"c_guid":"3992fe56-f86f-405f-aca8-12449d49dc5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP Facebook-oldalán azért be lehet jelenteni a pártnak a visszaéléseket. ","shortLead":"Az MSZP Facebook-oldalán azért be lehet jelenteni a pártnak a visszaéléseket. ","id":"20180408_Terheleses_tamadas_erte_az_MSZP_informatikai_halozatat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3992fe56-f86f-405f-aca8-12449d49dc5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c20efa-6d01-42c1-8ba5-8895d50c4d48","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Terheleses_tamadas_erte_az_MSZP_informatikai_halozatat","timestamp":"2018. április. 08. 18:03","title":"Terheléses támadás érte az MSZP informatikai hálózatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80cbdcc2-60cb-4fa4-a6dd-25bb743ea513","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyert pályafutása 200. Forma-1-es futamán, a vasárnapi Bahreini Nagydíjon.","shortLead":"A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyert pályafutása 200. Forma-1-es futamán...","id":"20180408_forma_1_f1_bahreini_nagydij_2018","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80cbdcc2-60cb-4fa4-a6dd-25bb743ea513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790f8e33-ae5f-4148-a260-542ee5fe200f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_forma_1_f1_bahreini_nagydij_2018","timestamp":"2018. április. 08. 19:07","title":"Véget ért a Bahreini Nagydíj, ez lett a befutók sorrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f0b77f-3b0e-4bea-b21a-5daba155e9f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem egészen 82 százalékos feldolgozottság mellett vezet Mellár Tamás a választókörzetében.","shortLead":"Nem egészen 82 százalékos feldolgozottság mellett vezet Mellár Tamás a választókörzetében.","id":"20180408_szoros_versenyben_nyert_mellar_tamas_az_egyik_pecsi_korzetben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57f0b77f-3b0e-4bea-b21a-5daba155e9f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e84c1b-a72b-4d0f-b016-467269570734","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_szoros_versenyben_nyert_mellar_tamas_az_egyik_pecsi_korzetben","timestamp":"2018. április. 08. 23:11","title":"Szoros versenyben nyert Mellár Tamás az egyik pécsi körzetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b34fe7-f645-4427-b7de-048381484367","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Készenléti rendőröket szállító furgonokat láttak a főváros irányába az M3-as és az M7-es autópályán. Olvasói információk szerint Budapestre rendelték a készenlétiseket. Az ORFK szerint ebben semmi szokatlan nincs.","shortLead":"Készenléti rendőröket szállító furgonokat láttak a főváros irányába az M3-as és az M7-es autópályán. Olvasói...","id":"20180408_Az_M3ason_es_az_M7esen_is_rendorsegi_konvojokat_lattak_a_fovaros_fele","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73b34fe7-f645-4427-b7de-048381484367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427161d2-1c12-4d60-86f4-90b4ff8221bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Az_M3ason_es_az_M7esen_is_rendorsegi_konvojokat_lattak_a_fovaros_fele","timestamp":"2018. április. 08. 18:32","title":"Az M3-ason és az M7-esen is rendőrségi konvojokat láttak a főváros irányába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c90d6e3-3078-42ab-9b34-68b279a5553a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ezek a szappanok roppant drágák, de a suttogó propaganda megteszi hatását.","shortLead":"Ezek a szappanok roppant drágák, de a suttogó propaganda megteszi hatását.","id":"201813_az_aesop_mesei","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c90d6e3-3078-42ab-9b34-68b279a5553a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebb4f84-a545-449c-806e-19f8cf093119","keywords":null,"link":"/kkv/201813_az_aesop_mesei","timestamp":"2018. április. 08. 09:15","title":"A márka, amely státusszimbólummá tette a kézmosást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9af7f5d-2762-42dc-8f1a-be7be685987d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a II. kerületi lakóhelyéhez közeli zugligeti iskolában voksolt már hét óra előtt. Aztán újságíróknak elmondta, hogy a szavazás után megy mozgósítani, hiszen az urnazárásig még kampány van.","shortLead":"A miniszterelnök a II. kerületi lakóhelyéhez közeli zugligeti iskolában voksolt már hét óra előtt. Aztán újságíróknak...","id":"20180408_Orban_Viktor_koran_leszavazott__foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9af7f5d-2762-42dc-8f1a-be7be685987d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c6170f-7e08-44ef-ba0c-bdae3cbfedbe","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Orban_Viktor_koran_leszavazott__foto","timestamp":"2018. április. 08. 07:47","title":"Orbán Viktor korán leszavazott – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f423dedc-d845-4617-a4aa-88a914fded9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jól kifőzte a szombati kampányhajrát Németh Szilárd Csepelen. Egyenesen az ízlelőbimbókat célozták meg, hogy vasárnap senkinek se kelljen korgó gyomorral eltámolyogni a szavazóhelyiségig.","shortLead":"Jól kifőzte a szombati kampányhajrát Németh Szilárd Csepelen. Egyenesen az ízlelőbimbókat célozták meg, hogy vasárnap...","id":"20180407_orult_tempoban_fogyott_csepel_gordon_ramseyenek_szakacskonyve","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f423dedc-d845-4617-a4aa-88a914fded9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33fb11a-bf59-4bc2-beb5-db427e527b05","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_orult_tempoban_fogyott_csepel_gordon_ramseyenek_szakacskonyve","timestamp":"2018. április. 07. 18:45","title":"Őrült tempóban fogyott Csepel Gordon Ramsey-ének szakácskönyve – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a794f532-4e98-411a-ab10-74d4edf2ed90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bűnügyi hírek látszatra fontosabbak voltak a Tények szerkesztői számára, mint az országgyűlési választások, írta a comment.blog.hu. Az RTL Híradó kétszer 17 percnyi műsoridőt fordított a választásokra.","shortLead":"A bűnügyi hírek látszatra fontosabbak voltak a Tények szerkesztői számára, mint az országgyűlési választások, írta...","id":"20180408_A_Tenyek_mindossze_7_percet_volt_hajlando_foglalkozni_a_valasztasokkal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a794f532-4e98-411a-ab10-74d4edf2ed90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c37c403-7d1c-480a-9362-b2bf7e676fbc","keywords":null,"link":"/elet/20180408_A_Tenyek_mindossze_7_percet_volt_hajlando_foglalkozni_a_valasztasokkal","timestamp":"2018. április. 08. 21:10","title":"A Tények mindössze 7 percet volt hajlandó foglalkozni a választásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]