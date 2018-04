Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e05c5eb0-ff26-4259-b1f7-b984f6b60701","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"26 éve most indították újra a lanovkát. ","shortLead":"26 éve most indították újra a lanovkát. ","id":"20180406_Ma_indult_ujra_a_delszlav_haboruban_lerombolt_szarajevoi_lanovka","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e05c5eb0-ff26-4259-b1f7-b984f6b60701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2dc9abd-9606-4257-8299-730872549e93","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Ma_indult_ujra_a_delszlav_haboruban_lerombolt_szarajevoi_lanovka","timestamp":"2018. április. 06. 21:24","title":"Ma indult újra a délszláv háborúban lerombolt szarajevói lanovka - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d622ee-8e13-48e5-afa0-e2f6d85a8899","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műveletnek négy tűzoltó és két kutya is áldozatul esett.","shortLead":"A műveletnek négy tűzoltó és két kutya is áldozatul esett.","id":"20180406_Csak_a_halak_akvariumat_tisztitotta_ki_de_kozben_megmergezte_a_csaladjat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00d622ee-8e13-48e5-afa0-e2f6d85a8899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d24c1d-f70c-439b-ae0a-5adc35fb30e7","keywords":null,"link":"/elet/20180406_Csak_a_halak_akvariumat_tisztitotta_ki_de_kozben_megmergezte_a_csaladjat","timestamp":"2018. április. 06. 13:52","title":"Csak a halak akváriumát tisztította ki, de közben megmérgezte a családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00da15d-b0e4-4d7d-85fd-fca95ea46c3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bizottság nem engedi szavazni azt, aki nem tudja a személyazonosságát és lakcímét igazolni vagy lejárt valamelyik dokumentumának érvényessége.","shortLead":"A bizottság nem engedi szavazni azt, aki nem tudja a személyazonosságát és lakcímét igazolni vagy lejárt valamelyik...","id":"20180408_Figyelem_erre_ugyeljunk_ha_szavazni_megyunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e00da15d-b0e4-4d7d-85fd-fca95ea46c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f8b8f9-f602-46a2-9eb4-24a8d863e326","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Figyelem_erre_ugyeljunk_ha_szavazni_megyunk","timestamp":"2018. április. 08. 07:30","title":"Figyelem, erre ügyeljünk, ha szavazni megyünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee5b795-3941-4632-90ef-a4d4192e5d61","c_author":"","category":"itthon","description":"Orbán Viktor bejegyzést tett közzé kampánykörútjának legszebb pillanataiból.","shortLead":"Orbán Viktor bejegyzést tett közzé kampánykörútjának legszebb pillanataiból.","id":"20180407_miniszterelnok_csak_nem_akar_leszallni_az_ovisokrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ee5b795-3941-4632-90ef-a4d4192e5d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c311cc-4649-4ef5-b66f-c32484246fad","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_miniszterelnok_csak_nem_akar_leszallni_az_ovisokrol","timestamp":"2018. április. 07. 13:14","title":"A miniszterelnök csak nem akar leszállni az ovisokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27ef49f7-f068-48db-93d9-83a4efc1cbd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csaknem 90 éven át mentek innen a közszolgálati rádióműsorok.","shortLead":"Csaknem 90 éven át mentek innen a közszolgálati rádióműsorok.","id":"20180407_A_katolikus_egyeteme_lesz_a_Magyar_Radio_volt_epulete","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27ef49f7-f068-48db-93d9-83a4efc1cbd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b87a049-6a63-44fd-94ed-bab64e366a3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180407_A_katolikus_egyeteme_lesz_a_Magyar_Radio_volt_epulete","timestamp":"2018. április. 07. 08:54","title":"A katolikus egyetemé lesz a Magyar Rádió volt épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e188c3-45e5-45f0-bfcd-ecf429c4ff31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg nem lesz képes többségi kormányt alakítani Csehországban Andrej Babis miniszterelnök, miután a szociáldemokraták hivatalosan is közölték, véget vetnek a Babis-féle ANO-párttal kezdett koalíciós tárgyalásoknak. ","shortLead":"Valószínűleg nem lesz képes többségi kormányt alakítani Csehországban Andrej Babis miniszterelnök, miután...","id":"20180406_Csehorszagban_kudarcba_fulladtak_a_koalicios_targyalasok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59e188c3-45e5-45f0-bfcd-ecf429c4ff31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa59a898-7dfd-43b9-8704-488c3515f1f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Csehorszagban_kudarcba_fulladtak_a_koalicios_targyalasok","timestamp":"2018. április. 06. 16:17","title":"Csehországban kudarcba fulladtak a koalíciós tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdf8a63-3b68-4b7e-97e5-53a6d3a8434c","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Itthon még ritkaságszámba megy, hogy az apa maradjon otthon a kisgyerekkel. Pedig a HVG Extra Business által megkérdezettek tapasztalata azt mutatja, hogy a mókuskerékből kicsit kiszálló, gyerekező apák hosszú távon megerősíthetik a családot. Sorozatunk második részében Csörgő Gábor és felesége mesélnek családi életükről. ","shortLead":"Itthon még ritkaságszámba megy, hogy az apa maradjon otthon a kisgyerekkel. Pedig a HVG Extra Business által...","id":"20180406_Egy_tapasztalat_ami_pozitiv_hatassal_lehet_a_parkapcsolatra_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fdf8a63-3b68-4b7e-97e5-53a6d3a8434c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c14d489-f11b-4396-9e80-1144a28f3563","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180406_Egy_tapasztalat_ami_pozitiv_hatassal_lehet_a_parkapcsolatra_is","timestamp":"2018. április. 06. 13:15","title":"Egy tapasztalat, ami pozitív hatással lehet a párkapcsolatra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"879f467e-e73f-41bb-88be-0884da771758","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz ismét hazudik – így reagált a Jobbik a nagyobbik kormánypárt korábbi közleményére, amelyben azt írták: Budapesten a Kolosy térnél és a BAH-csomópontnál jobbikosok támadtak az aktivistáikra, és súlyos testi sértést okozva bántalmazták őket.","shortLead":"A Fidesz ismét hazudik – így reagált a Jobbik a nagyobbik kormánypárt korábbi közleményére, amelyben azt írták...","id":"20180406_jobbik_fegyvert_rantottak_a_kepviselonkre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=879f467e-e73f-41bb-88be-0884da771758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbfa93b-de67-4d1f-b2f3-a423195c219f","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_jobbik_fegyvert_rantottak_a_kepviselonkre","timestamp":"2018. április. 06. 14:21","title":"Jobbik: Fegyvert rántottak a képviselőjelöltünkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]