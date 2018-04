Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7114bf8b-f89a-4b0e-8dbc-69ded4a15146","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kis ideig még várnunk kell a OnePlus 6-ra, viszont olyan jellemzőkkel érkezhet, amelyek lepipálják a Samsung jelenlegi csúcstelefonját.","shortLead":"Egy kis ideig még várnunk kell a OnePlus 6-ra, viszont olyan jellemzőkkel érkezhet, amelyek lepipálják a Samsung...","id":"20180406_a_onaplus6_specifikacioi_felulmuljak_a_galaxys9et","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7114bf8b-f89a-4b0e-8dbc-69ded4a15146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6115e532-7417-45af-a6d6-d29a1b15683a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180406_a_onaplus6_specifikacioi_felulmuljak_a_galaxys9et","timestamp":"2018. április. 06. 17:00","title":"Ettől a telefontól retteghet a Galaxy S9","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df26858-6629-41ca-8887-322fc22eb914","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még szombat tizenegy óra előtt sikerült három egyezséget megkötni az ellenzéki oldalon.","shortLead":"Még szombat tizenegy óra előtt sikerült három egyezséget megkötni az ellenzéki oldalon.","id":"20180407_Van_itt_meg_harom_fontos_visszalepes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9df26858-6629-41ca-8887-322fc22eb914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d7e177-7fd4-409a-957f-a4a0ce21c023","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Van_itt_meg_harom_fontos_visszalepes","timestamp":"2018. április. 07. 12:13","title":"Van itt még három fontos visszalépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00010007-c919-410a-9f40-71a6cdcc9ab6","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Megnéztük, hogy áll a választások előtt a Liget-projekt. Magas, fekete kerítésekkel körülvett építkezéseket találtunk mindenfelé, ezért drónfelvételeket készítettünk az éppen folyó munkákról. Eddig csak a legkevésbé népszerűtlen építkezések kezdődtek meg, azok sem sokat haladtak.","shortLead":"Megnéztük, hogy áll a választások előtt a Liget-projekt. Magas, fekete kerítésekkel körülvett építkezéseket találtunk...","id":"20180407_Varosliget_bejarasa_valasztasok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00010007-c919-410a-9f40-71a6cdcc9ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581e565d-df8b-4c8f-840a-f7ee3cf8f7e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180407_Varosliget_bejarasa_valasztasok","timestamp":"2018. április. 07. 09:30","title":"Elkerített építkezések, leharcolt parkok - így néz ki a Városliget drónfelvételeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b145cd-7527-4b0d-9e09-1c27ec35c010","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Frau Bürgermeisterin nem akárki: hivatalban dolgozik, sőt, annyira elhivatott, hogy ott is él. Bármelyik íróasztalon elterül, szórakoztatja egész nap a kollégáit, és saját Facebook-oldala van, tehát ő valaki. Ennek megfelelően a szavazásról is megvan a véleménye.","shortLead":"Frau Bürgermeisterin nem akárki: hivatalban dolgozik, sőt, annyira elhivatott, hogy ott is él. Bármelyik íróasztalon...","id":"20180406_a_godolloi_polgarmesteri_hivatal_cicaja_is_azt_szeretne_ha_mindenki_elmenne_szavazni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92b145cd-7527-4b0d-9e09-1c27ec35c010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96b7668-4487-4955-bb75-2dd60bf24dd2","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_a_godolloi_polgarmesteri_hivatal_cicaja_is_azt_szeretne_ha_mindenki_elmenne_szavazni","timestamp":"2018. április. 06. 14:35","title":"A gödöllői polgármesteri hivatal cicája is azt szeretné, ha mindenki elmenne szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f639ef71-5a26-4777-abf1-862d1bdda5b7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Van köztük pelikán, majom, emberi alakok is. ","shortLead":"Van köztük pelikán, majom, emberi alakok is. ","id":"20180406_Ujabb_50_rejtelyes_alakzatot_talaltak_a_Nazcavonalaknal__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f639ef71-5a26-4777-abf1-862d1bdda5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db85062-dfc7-4462-8c70-56f784d4a518","keywords":null,"link":"/tudomany/20180406_Ujabb_50_rejtelyes_alakzatot_talaltak_a_Nazcavonalaknal__video","timestamp":"2018. április. 06. 20:44","title":"Újabb 50 rejtélyes alakzatot találtak a Nazca-vonalaknál - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25192a9-a4fe-4eeb-8d9c-f431063f46b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legtöbben majd New Yorkban szavazhatnak. ","shortLead":"A legtöbben majd New Yorkban szavazhatnak. ","id":"20180407_Amerikaban_mar_szavaznak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f25192a9-a4fe-4eeb-8d9c-f431063f46b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9fde84-61fe-400d-b0b1-20e7a41d93ed","keywords":null,"link":"/vilag/20180407_Amerikaban_mar_szavaznak","timestamp":"2018. április. 07. 11:20","title":"Amerikában már szavaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mi mást csinálhatna egy nő a kampányban, mint azt, hogy a konyhában gondoskodik a férjéről?

","shortLead":"Mi mást csinálhatna egy nő a kampányban, mint azt, hogy a konyhában gondoskodik a férjéről?

","id":"20180407_Lazar_Janos_ledobta_a_szexista_atombombat_a_kampanyhajraban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941e5d6f-2bb0-4790-a838-f5e4eab28c4a","keywords":null,"link":"/elet/20180407_Lazar_Janos_ledobta_a_szexista_atombombat_a_kampanyhajraban","timestamp":"2018. április. 07. 14:26","title":"Lázár János ledobta a szexista atombombát a kampányhajrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d622ee-8e13-48e5-afa0-e2f6d85a8899","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műveletnek négy tűzoltó és két kutya is áldozatul esett.","shortLead":"A műveletnek négy tűzoltó és két kutya is áldozatul esett.","id":"20180406_Csak_a_halak_akvariumat_tisztitotta_ki_de_kozben_megmergezte_a_csaladjat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00d622ee-8e13-48e5-afa0-e2f6d85a8899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d24c1d-f70c-439b-ae0a-5adc35fb30e7","keywords":null,"link":"/elet/20180406_Csak_a_halak_akvariumat_tisztitotta_ki_de_kozben_megmergezte_a_csaladjat","timestamp":"2018. április. 06. 13:52","title":"Csak a halak akváriumát tisztította ki, de közben megmérgezte a családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]