[{"available":true,"c_guid":"84a8c349-0f3b-4686-8d2b-9fedfe4bf8de","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az államfőt bírálta a baloldal miniszterelnök-jelöltje.","shortLead":"Az államfőt bírálta a baloldal miniszterelnök-jelöltje.","id":"20180408_Karacsony_reagalt_a_magas_reszvetelre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84a8c349-0f3b-4686-8d2b-9fedfe4bf8de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1cee7d3-c388-4e54-8a51-11be72de3533","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Karacsony_reagalt_a_magas_reszvetelre","timestamp":"2018. április. 08. 11:05","title":"Karácsony reagált a magas részvételre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9af7f5d-2762-42dc-8f1a-be7be685987d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a II. kerületi lakóhelyéhez közeli zugligeti iskolában voksolt már hét óra előtt. Aztán újságíróknak elmondta, hogy a szavazás után megy mozgósítani, hiszen az urnazárásig még kampány van.","shortLead":"A miniszterelnök a II. kerületi lakóhelyéhez közeli zugligeti iskolában voksolt már hét óra előtt. Aztán újságíróknak...","id":"20180408_Orban_Viktor_koran_leszavazott__foto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9af7f5d-2762-42dc-8f1a-be7be685987d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c6170f-7e08-44ef-ba0c-bdae3cbfedbe","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Orban_Viktor_koran_leszavazott__foto","timestamp":"2018. április. 08. 07:47","title":"Orbán Viktor korán leszavazott – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7a92a3-d076-47cd-963d-06087e56241f","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A választást megelőző utolsó Fülke adásban megpróbáltuk nem kimondani a pártok nevét, mert ugyan kampánycsend már nincs, de úgyis annyit hallotta mindenki az elmúlt hónapokban ezeket a szavakat. Azonban így is beszéltünk mozgósításról, részvételről, ködszurkálásról és a magyar választási rendszer egyik legnagyobb nonszenszéről.","shortLead":"A választást megelőző utolsó Fülke adásban megpróbáltuk nem kimondani a pártok nevét, mert ugyan kampánycsend már...","id":"20180407_Fulke_Amig_a_kormanypart_butanak_nezi_az_ellenzek_az_osszes_problemajat_a_valasztokkal_oldana_meg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a7a92a3-d076-47cd-963d-06087e56241f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ccbfd9-1bd8-4293-8aac-2fbf9e06b9d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Fulke_Amig_a_kormanypart_butanak_nezi_az_ellenzek_az_osszes_problemajat_a_valasztokkal_oldana_meg","timestamp":"2018. április. 07. 20:00","title":"Fülke: Amíg a kormánypárt butának nézi, az ellenzék az összes problémáját a választókkal oldaná meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a8c349-0f3b-4686-8d2b-9fedfe4bf8de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki miniszerelnök-jelöltek vitáját a nézőknél úgy tűnik Karácsony Gergely nyerte.","shortLead":"Az ellenzéki miniszerelnök-jelöltek vitáját a nézőknél úgy tűnik Karácsony Gergely nyerte.","id":"20180407_Publicus_Karacsony_Gergely","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84a8c349-0f3b-4686-8d2b-9fedfe4bf8de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44c15a5-8e27-468f-99ee-67c737c52091","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Publicus_Karacsony_Gergely","timestamp":"2018. április. 07. 13:57","title":"Publicus: Karácsony szimpatikus és meggyőző is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6759953-d03e-42d3-8118-cfb47ce318ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennyire magas 7 órás részvételt még nem mértek, még a híres 2002-es második fordulóban is ennél alacsonyabb volt.","shortLead":"Ennyire magas 7 órás részvételt még nem mértek, még a híres 2002-es második fordulóban is ennél alacsonyabb volt.","id":"20180408_Reggel_7_ora_szavazas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6759953-d03e-42d3-8118-cfb47ce318ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a60427-2fff-4505-a0a7-5998e1ec94ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Reggel_7_ora_szavazas","timestamp":"2018. április. 08. 08:30","title":"Reggel 7 óráig rekordszámú szavazó ment el voksolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"588a216a-82cd-4644-ae96-1f433031a933","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Laskodon, Csobajon, Hejőbábán, Sárokon, Pécelen és Komáromban is este hétig lehet szavazni.","shortLead":"Laskodon, Csobajon, Hejőbábán, Sárokon, Pécelen és Komáromban is este hétig lehet szavazni.","id":"20180408_Ma_hat_telepulesen_onkormanyzati_valasztas_is_lesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=588a216a-82cd-4644-ae96-1f433031a933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64ac1e8-938c-4796-9712-666620d1cc41","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Ma_hat_telepulesen_onkormanyzati_valasztas_is_lesz","timestamp":"2018. április. 08. 08:45","title":"Ma hat településen önkormányzati választás is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9dd249-51ae-451d-acde-f2b909eeff79","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz 49 százaléknál jár.","shortLead":"A Fidesz 49 százaléknál jár.","id":"20180408_Igy_allnak_a_szavazatok_69_szazalekos_feldolgozottsagnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c9dd249-51ae-451d-acde-f2b909eeff79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6332f0-34a4-4f41-9910-d3539c1eccc7","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Igy_allnak_a_szavazatok_69_szazalekos_feldolgozottsagnal","timestamp":"2018. április. 08. 22:54","title":"Így állnak a szavazatok 69 százalékos feldolgozottságnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afd5823-fa6c-4aa4-82c2-9164b3707d65","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szél Bernadett szerint nem lehet olyan miniszterelnöke az országnak, aki \" minket fenyeget és aláz a nemzeti ünnepünkön és egy szakrális vallási ünnepen bejelenti, hogy tömegesen listáz minket\". ","shortLead":"Szél Bernadett szerint nem lehet olyan miniszterelnöke az országnak, aki \" minket fenyeget és aláz a nemzeti ünnepünkön...","id":"20180407_szel_bernadett_az_lmpseknek_nincs_szukseguk_polt_peterre_ahhoz_hogy_elkeruljek_az_igazsagszolgaltatast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6afd5823-fa6c-4aa4-82c2-9164b3707d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9fc546-e338-408a-accb-524574e5ce04","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_szel_bernadett_az_lmpseknek_nincs_szukseguk_polt_peterre_ahhoz_hogy_elkeruljek_az_igazsagszolgaltatast","timestamp":"2018. április. 07. 14:59","title":"Szél Bernadett: Az LMP-seknek nincs szükségük Polt Péterre ahhoz, hogy elkerüljék az igazságszolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]