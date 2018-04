Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f11bc84-a52f-43eb-946f-cd6be68274a7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szerint nagy reményekre ad okot a magas részvételi arány.","shortLead":"Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szerint nagy reményekre ad okot a magas részvételi arány.","id":"20180408_Karacsony_Ez_nagyon_biztato_jel_azoknak_akik_valtozast_akarnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f11bc84-a52f-43eb-946f-cd6be68274a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17638918-b904-4f3b-8d4c-7b7b459b32ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Karacsony_Ez_nagyon_biztato_jel_azoknak_akik_valtozast_akarnak","timestamp":"2018. április. 08. 12:18","title":"Karácsony: \"Ez nagyon biztató jel azoknak, akik változást akarnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Simonkáék egy kampányidőszakra időzített, születésnapi köszöntésről szóló videó hirdetését úgy állították be, hogy az legalább 13 éves felhasználók előtt jelenjen meg a Facebookon.","shortLead":"Simonkáék egy kampányidőszakra időzített, születésnapi köszöntésről szóló videó hirdetését úgy állították be...","id":"20180406_A_fideszes_Simonka_Gyorgy_13_eves_facebookozokat_szort_meg_politikai_hirdetesevel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e68b0df-0ec8-4f3d-a9b2-0dc42f115ded","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_A_fideszes_Simonka_Gyorgy_13_eves_facebookozokat_szort_meg_politikai_hirdetesevel","timestamp":"2018. április. 06. 15:38","title":"A fideszes Simonka György 13 éves facebookozókat szórt meg politikai hirdetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"","category":"vilag","description":"Több mint kétszáz kanyarós megbetegedést és újabb halálesetet regisztráltak a héten Romániában, ahol így 46-ra emelkedett a fertőző betegségben az elmúlt két évben meghalt emberek száma.","shortLead":"Több mint kétszáz kanyarós megbetegedést és újabb halálesetet regisztráltak a héten Romániában, ahol így 46-ra...","id":"20180406_Terjed_a_kanyaro_Romaniaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35da5509-652e-4b10-bc5c-6e4df61eb0cc","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Terjed_a_kanyaro_Romaniaban","timestamp":"2018. április. 06. 17:09","title":"Terjed a kanyaró Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9e893f-21b6-494a-a1ab-ad2005136e56","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kíváncsiak voltunk arra, hogy a szakma krémje által idén legjobbnak ítélt autó milyen valójában, így hát beültünk egy XC40-be. Sokat elárul róla, hogy egy héttel később alig akartunk kiszállni belőle. ","shortLead":"Kíváncsiak voltunk arra, hogy a szakma krémje által idén legjobbnak ítélt autó milyen valójában, így hát beültünk...","id":"20180407_volvo_xc40_teszt_ez_ev_autoja_es_ezzel_mi_nem_is_vitatkozunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a9e893f-21b6-494a-a1ab-ad2005136e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48168434-4ae7-4e93-b867-77f4f4310722","keywords":null,"link":"/cegauto/20180407_volvo_xc40_teszt_ez_ev_autoja_es_ezzel_mi_nem_is_vitatkozunk","timestamp":"2018. április. 07. 10:00","title":"Volvo XC40 teszt: ez az Év Autója, és ezzel mi nem is vitatkozunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b83a07-1ddb-48d7-bf84-4f2895e576d7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Feleségével ment voksolni a Jobbik pártelnöke, aki a nap folyamán először saját választókerületében, majd délután Budapesten is részt vesz a kampányban.","shortLead":"Feleségével ment voksolni a Jobbik pártelnöke, aki a nap folyamán először saját választókerületében, majd délután...","id":"20180408_Vona_Ket_generacio_sorsarol_van_ma_szo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35b83a07-1ddb-48d7-bf84-4f2895e576d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d441390a-fdfa-458a-bb1b-a83a23d5ab30","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Vona_Ket_generacio_sorsarol_van_ma_szo","timestamp":"2018. április. 08. 11:18","title":"Vona: Két generáció sorsáról van ma szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46cea3a9-ed98-464b-8267-5b42b3456aac","c_author":"Pavló Péter","category":"cegauto","description":"Miközben alig egy évtizede még csak fantáziáltunk elektromos autókról, mára a legtöbb autógyártó cég saját elektromos autót fejleszt. Mindez azt mutatja: a legtöbben már elektromos autót akarnak maguknak, még akkor is, ha egyelőre nem így gondolják.","shortLead":"Miközben alig egy évtizede még csak fantáziáltunk elektromos autókról, mára a legtöbb autógyártó cég saját elektromos...","id":"20180407_bazso_gabor_elektromos_autozas_smart_2018","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46cea3a9-ed98-464b-8267-5b42b3456aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7db2443-2a16-4aac-b922-397200755ecc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180407_bazso_gabor_elektromos_autozas_smart_2018","timestamp":"2018. április. 07. 14:21","title":"Bazsó Gábor: Az elektromos autókon kívül minden más hülyeség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d954940f-ecbc-4b12-b02b-caa3e2bb7899","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Mióta a múzeum partneri szerződést kötött a Generali Foundationnel, a kortárs intézmény mönchsbergi részlegében a „hagyomány és lelemény” jegyében nyolcadik állomásához ért a tartós letét és a saját gyűjtemény szembesítése. Most a „folklór” szélesen értelmezett témaköre került előtérbe a tradíció őrzésétől az innovációig, a nacionalizmustól a globalizációig. Antonia Lotz vendégkurátor elismeri, hogy a kifejezés nem mentes az ósdiság és a giccsesség mellékízétől, de generációk felhalmozott tudását és a nemzeti identitást is közvetíti.","shortLead":"Mióta a múzeum partneri szerződést kötött a Generali Foundationnel, a kortárs intézmény mönchsbergi részlegében...","id":"20180407_Ujraertelmezett_folklor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d954940f-ecbc-4b12-b02b-caa3e2bb7899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd3d8a1-ed29-4773-af36-999653daa075","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180407_Ujraertelmezett_folklor","timestamp":"2018. április. 07. 11:56","title":"Újraértelmezett folklór","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c90d6e3-3078-42ab-9b34-68b279a5553a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ezek a szappanok roppant drágák, de a suttogó propaganda megteszi hatását.","shortLead":"Ezek a szappanok roppant drágák, de a suttogó propaganda megteszi hatását.","id":"201813_az_aesop_mesei","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c90d6e3-3078-42ab-9b34-68b279a5553a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebb4f84-a545-449c-806e-19f8cf093119","keywords":null,"link":"/kkv/201813_az_aesop_mesei","timestamp":"2018. április. 08. 09:15","title":"A márka, amely státusszimbólummá tette a kézmosást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]