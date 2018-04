Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab2462e9-4229-4981-8e16-ba865cb5f1a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Arról kérdeztük olvasóinkat, hogy szerintük mit kellene tenni az aktuális sebességhatárokkal. Jön a válasz önöktől önöknek.","shortLead":"Arról kérdeztük olvasóinkat, hogy szerintük mit kellene tenni az aktuális sebességhatárokkal. Jön a válasz önöktől...","id":"20180407_novelni_kellene_az_autok_megengedett_sebesseget_legalabbis_olvasoink_szerint","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab2462e9-4229-4981-8e16-ba865cb5f1a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"411201fe-2726-4775-b659-dd41e771e199","keywords":null,"link":"/cegauto/20180407_novelni_kellene_az_autok_megengedett_sebesseget_legalabbis_olvasoink_szerint","timestamp":"2018. április. 07. 08:22","title":"Növelni kellene az autók megengedett sebességét, legalábbis olvasóink szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4322114f-d59d-45bf-9ee6-042735f147c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kijött a Závecz Research legújabb felmérése, eszerint a DK és az LMP várhatóan bejut a parlamentbe, az Együtt és a Momentum viszont nem túl jó eredménnyel kecsegtet. Az örök kérdés, hogy lesz-e kétharmada a Fidesznek, a jelenlegi számítások alapján megbecsülhetetlen. ","shortLead":"Kijött a Závecz Research legújabb felmérése, eszerint a DK és az LMP várhatóan bejut a parlamentbe, az Együtt és...","id":"20180406_Zavecz_Nem_tudni_lesze_ujbol_ketharmada_a_Fidesznek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4322114f-d59d-45bf-9ee6-042735f147c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae2e1e4-9342-4bbf-b80e-eb1e19546ac0","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Zavecz_Nem_tudni_lesze_ujbol_ketharmada_a_Fidesznek","timestamp":"2018. április. 06. 20:13","title":"Závecz: Nem tudni, lesz-e újból kétharmada a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b83a07-1ddb-48d7-bf84-4f2895e576d7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Feleségével ment voksolni a Jobbik pártelnöke, aki a nap folyamán először saját választókerületében, majd délután Budapesten is részt vesz a kampányban.","shortLead":"Feleségével ment voksolni a Jobbik pártelnöke, aki a nap folyamán először saját választókerületében, majd délután...","id":"20180408_Vona_Ket_generacio_sorsarol_van_ma_szo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35b83a07-1ddb-48d7-bf84-4f2895e576d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d441390a-fdfa-458a-bb1b-a83a23d5ab30","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Vona_Ket_generacio_sorsarol_van_ma_szo","timestamp":"2018. április. 08. 11:18","title":"Vona: Két generáció sorsáról van ma szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d6bbe5-7392-4434-9a54-312319cde35c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rosszul lett.","shortLead":"Rosszul lett.","id":"20180408_Mentot_kellett_hivni_egy_szavazatszamlalohoz_Zalaegerszegen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3d6bbe5-7392-4434-9a54-312319cde35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e995d4-3f24-4a0a-b9d1-bdbe97c4cb4b","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Mentot_kellett_hivni_egy_szavazatszamlalohoz_Zalaegerszegen","timestamp":"2018. április. 08. 12:18","title":"Mentőt kellett hívni egy szavazatszámlálóhoz Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f60c22-4276-4abd-8470-aca7957ade59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb mélységekbe süllyedt a Facebook. Miközben a közösségi oldal nemrég még egész oldalas hirdetésben fogadkozott, hogy nekik a felhasználók és a velük való, bizalomra épülő kapcsolat az első, most kiderült, hogy azért ez nem több egy olcsón megfogalmazható pr-állításnál.","shortLead":"Újabb mélységekbe süllyedt a Facebook. Miközben a közösségi oldal nemrég még egész oldalas hirdetésben fogadkozott...","id":"20180407_facebook_uzenetek_torlese_messenger_mark_zuckerberg_facebook_botrany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1f60c22-4276-4abd-8470-aca7957ade59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb9aafc-7944-432f-91f0-40946e5703e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_facebook_uzenetek_torlese_messenger_mark_zuckerberg_facebook_botrany","timestamp":"2018. április. 07. 13:08","title":"Mégis ki bízik meg ezután a Facebookban? Most derült ki, hogy Zuckerberg visszamenőleg eltüntetheti az üzeneteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321f9f24-d738-4b52-b323-df39a3d3aecb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A DK elnöke szerint a Fidesz várhatóan kevesebb szavazatot fog kapni, mint amit mérnek nekik.","shortLead":"A DK elnöke szerint a Fidesz várhatóan kevesebb szavazatot fog kapni, mint amit mérnek nekik.","id":"20180408_Gyurcsany_is_ellenzeki_gyozelemben_bizik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=321f9f24-d738-4b52-b323-df39a3d3aecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619a7438-c3e1-4ade-bfca-ec879ef40b03","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Gyurcsany_is_ellenzeki_gyozelemben_bizik","timestamp":"2018. április. 08. 12:29","title":"Gyurcsány is ellenzéki győzelemben bízik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799facb2-ef92-4dbb-bdde-172b5745aac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte olyan kampány talán még nem volt, hogy a négy-, illetve nyolcévnyi teljesítményről szinte egyáltalán nem eshetett szó, csak a rágalmazás és gyalázkodás jellemezte az ellenzék propagandáját.","shortLead":"Szerinte olyan kampány talán még nem volt, hogy a négy-, illetve nyolcévnyi teljesítményről szinte egyáltalán nem...","id":"20180407_Mai_ficsurok_es_ures_feju_libak_es_a_Soros__Kover_interju_Magyar_Hirlapban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=799facb2-ef92-4dbb-bdde-172b5745aac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ac3059-feaa-4346-b6bc-a37cf9e1797d","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Mai_ficsurok_es_ures_feju_libak_es_a_Soros__Kover_interju_Magyar_Hirlapban","timestamp":"2018. április. 07. 10:05","title":"Mai ficsúrok és üres fejű libák és a Soros – Kövér interjú Magyar Hírlapban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"","category":"vilag","description":"Több mint kétszáz kanyarós megbetegedést és újabb halálesetet regisztráltak a héten Romániában, ahol így 46-ra emelkedett a fertőző betegségben az elmúlt két évben meghalt emberek száma.","shortLead":"Több mint kétszáz kanyarós megbetegedést és újabb halálesetet regisztráltak a héten Romániában, ahol így 46-ra...","id":"20180406_Terjed_a_kanyaro_Romaniaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35da5509-652e-4b10-bc5c-6e4df61eb0cc","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Terjed_a_kanyaro_Romaniaban","timestamp":"2018. április. 06. 17:09","title":"Terjed a kanyaró Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]