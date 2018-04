Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03cff4b2-98f3-4167-8e7a-f5585e4e0829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Antall József Tudásközpont korábbi munkatársa szerint azért mondtak fel neki, mert kiállt egy munkatársnője mellett, akit megalázó szavak értek, miután a Facebookon lájkolta az olimpia elleni aláírásgyűjtést. A bíróság most nem jogerős ítéletében kimondta: jogsértő volt Szert kirúgása. Az AJTK-nak az elmaradt munkabért, valamint másfél millió forint értékű sérelemdíjat is meg kell fizetnie. ","shortLead":"Az Antall József Tudásközpont korábbi munkatársa szerint azért mondtak fel neki, mert kiállt egy munkatársnője mellett...","id":"20180406_Birosag_mondta_ki_Politikai_okokbol_rugtak_ki_Szert_Boglarkat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03cff4b2-98f3-4167-8e7a-f5585e4e0829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570307fc-f2d5-4cdc-a980-ca853d4310b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Birosag_mondta_ki_Politikai_okokbol_rugtak_ki_Szert_Boglarkat","timestamp":"2018. április. 06. 18:03","title":"Bíróság mondta ki: Politikai okokból rúgták ki Szert Boglárkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1794aa55-a7bb-46b8-91fe-e60bd7c5f9ce","c_author":"","category":"vilag","description":"Az egyik pekingi spermabanknak nem elég, hogy a donorok egészségesnek bizonyuljanak, az is feltétel, hogy a jelentkezők hithű kommunisták legyenek.","shortLead":"Az egyik pekingi spermabanknak nem elég, hogy a donorok egészségesnek bizonyuljanak, az is feltétel, hogy a jelentkezők...","id":"20180406_Csak_kommunista_donorok_kellenek_a_pekingi_spermabanknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1794aa55-a7bb-46b8-91fe-e60bd7c5f9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475a69d3-d3ec-4bd3-8665-c6994ead6f68","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Csak_kommunista_donorok_kellenek_a_pekingi_spermabanknak","timestamp":"2018. április. 06. 16:46","title":"Csak kommunista donorok kellenek a pekingi spermabanknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Rabtársa vallott Czeglédy ellen, többek közt erre hivatkozva érte el az ügyészség, hogy meghosszabbítsák a baloldali politikus-jogász előzetesét és így ne kerüljön szabadlábra a vasárnapi választások előtt – derül ki a hvg.hu birtokába került jegyzőkönyvből. Czeglédy ügyvédje szerint több körülmény is arra utal, hogy manipulálhatták az áfa-csalásért ülő férfit, akinek vallomása más szempontból is furcsa.","shortLead":"Rabtársa vallott Czeglédy ellen, többek közt erre hivatkozva érte el az ügyészség, hogy meghosszabbítsák a baloldali...","id":"20180407_Igy_tartottak_elozetesben_Czegledy_Csabat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b190f753-a6f3-4004-abd1-dee84f62b215","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Igy_tartottak_elozetesben_Czegledy_Csabat","timestamp":"2018. április. 07. 09:04","title":"Besúgó cellatárs vallomásával tarthatták börtönben Czeglédy Csabát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91738199-be15-4ecc-92af-712bccbd791f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székesfehérváron tartja péntek délután kampányzáró rendezvényét a Fidesz. Orbán Viktor még riogathat egyet, és harcba hívhatja hívet. ","shortLead":"Székesfehérváron tartja péntek délután kampányzáró rendezvényét a Fidesz. Orbán Viktor még riogathat egyet, és harcba...","id":"20180406_Orban_meg_egyszer_megszolitja_sereget__Fidesz_kampanyzaro_percrol_percre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91738199-be15-4ecc-92af-712bccbd791f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24fb4820-e2a8-42a0-a913-2e1dc227fa4d","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Orban_meg_egyszer_megszolitja_sereget__Fidesz_kampanyzaro_percrol_percre","timestamp":"2018. április. 06. 17:00","title":"Rocky Balboát idézte Orbán a kampányzárón ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Riasztás esetén a járőrnek 15 percen belül kell a szavazóhelyiséghez érnie.","shortLead":"Riasztás esetén a járőrnek 15 percen belül kell a szavazóhelyiséghez érnie.","id":"20180408_Mire_keszuljon_ma_a_rendorseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef55f58-7183-4a1b-873e-16c66611d22a","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Mire_keszuljon_ma_a_rendorseg","timestamp":"2018. április. 08. 10:59","title":"Mire készüljön ma a rendőrség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e9220a-2c66-4f6b-82bd-087bd7e26634","c_author":"Bezselics Ildikó","category":"elet","description":"Amióta világ a világ, a nők fogyókúráznak. Sátoros ünnepek előtt, után, és tavasszal meg mindenképpen, hiszen mindjárt új fürdőruhát kell venni. Az elmúlt pár évtized annyi változást hozott, hogy már az erősebbiknek titulált nem újabb generációi sem szégyellik a fogyózást, és nem feltétlenül a sörhasat tartják férfiasnak. Ezzel együtt pedig megszámlálhatatlanról végtelenre emelkedett a csodadiéták száma. \r

\r

","shortLead":"Amióta világ a világ, a nők fogyókúráznak. Sátoros ünnepek előtt, után, és tavasszal meg mindenképpen, hiszen mindjárt...","id":"20180406_Nem_beszelunk_zoldeket__fogyokurakrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7e9220a-2c66-4f6b-82bd-087bd7e26634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ada2c85-04e9-4266-be31-7003a82977d0","keywords":null,"link":"/elet/20180406_Nem_beszelunk_zoldeket__fogyokurakrol","timestamp":"2018. április. 06. 16:36","title":"Nem beszélünk zöldeket - fogyókúrákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2462e9-4229-4981-8e16-ba865cb5f1a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Arról kérdeztük olvasóinkat, hogy szerintük mit kellene tenni az aktuális sebességhatárokkal. Jön a válasz önöktől önöknek.","shortLead":"Arról kérdeztük olvasóinkat, hogy szerintük mit kellene tenni az aktuális sebességhatárokkal. Jön a válasz önöktől...","id":"20180407_novelni_kellene_az_autok_megengedett_sebesseget_legalabbis_olvasoink_szerint","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab2462e9-4229-4981-8e16-ba865cb5f1a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"411201fe-2726-4775-b659-dd41e771e199","keywords":null,"link":"/cegauto/20180407_novelni_kellene_az_autok_megengedett_sebesseget_legalabbis_olvasoink_szerint","timestamp":"2018. április. 07. 08:22","title":"Növelni kellene az autók megengedett sebességét, legalábbis olvasóink szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551e4e28-8031-44c9-a24b-0c75a1d3ce6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon 2000 zsoldos dolgozik Sorosnak – állítja Orbán Viktor. Mégis kik ők? Az európai parlamenti képviselő név szerint is kíváncsi lenne rájuk.","shortLead":"Magyarországon 2000 zsoldos dolgozik Sorosnak – állítja Orbán Viktor. Mégis kik ők? Az európai parlamenti képviselő név...","id":"20180407_Javor_Benedek_kikerte_a_kozellensegek_ketezres_listajat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=551e4e28-8031-44c9-a24b-0c75a1d3ce6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42721087-8d0b-4c06-8149-b7413e7b7ca8","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Javor_Benedek_kikerte_a_kozellensegek_ketezres_listajat","timestamp":"2018. április. 07. 10:33","title":"Jávor Benedek kikérte Pintér Sándortól a közellenségek kétezres listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]