Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0ffa7c7-71ff-446b-8e7c-316f28a624c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viki sajnos itt is hiányzik.","shortLead":"Viki sajnos itt is hiányzik.","id":"20180407_Itt_az_uj_Szomszedok__Detti_Gabor_es_Karcsi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ffa7c7-71ff-446b-8e7c-316f28a624c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce2a881-ecd7-47e9-aba8-ad4893b7729f","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Itt_az_uj_Szomszedok__Detti_Gabor_es_Karcsi","timestamp":"2018. április. 07. 11:06","title":"Itt az új Szomszédok – Detti, Gábor és Karcsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c839411e-3c2b-4367-93d6-1beae042a0d7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Jobbik néhány ingatlan tulajdonosával szemben adóhatósági eljárást fog kezdeményezni.","shortLead":"A Jobbik néhány ingatlan tulajdonosával szemben adóhatósági eljárást fog kezdeményezni.","id":"20180408_Valasztasi_csalast_gyanit_a_Jobbik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c839411e-3c2b-4367-93d6-1beae042a0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de52311-3bf6-4e95-a7dd-5e08bb785ddf","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Valasztasi_csalast_gyanit_a_Jobbik","timestamp":"2018. április. 08. 10:40","title":"Választási csalást gyanít a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"326fe401-5dc2-44b9-b88f-6263cd8f6844","c_author":"H.A.-Gy.Zs.","category":"elet","description":"Amikor feltűnik a piacokon a zöld levélcsokor, akkor visszavonhatatlanul itt a tavasz. A lényeg, hogy ne bújjanak meg benne gyöngyvirágok, és igenis árasszon némi fokhagyma szagot. Akkor vihetjük is haza a medvehagymát.","shortLead":"Amikor feltűnik a piacokon a zöld levélcsokor, akkor visszavonhatatlanul itt a tavasz. A lényeg, hogy ne bújjanak meg...","id":"20180406_Tuti_tavasz_medvehagymaval__recept","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=326fe401-5dc2-44b9-b88f-6263cd8f6844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea53f5b3-fd15-4da6-9a08-85588ebeffbb","keywords":null,"link":"/elet/20180406_Tuti_tavasz_medvehagymaval__recept","timestamp":"2018. április. 07. 09:09","title":"Tuti tavasz medvehagymával - recept","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"879f467e-e73f-41bb-88be-0884da771758","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz ismét hazudik – így reagált a Jobbik a nagyobbik kormánypárt korábbi közleményére, amelyben azt írták: Budapesten a Kolosy térnél és a BAH-csomópontnál jobbikosok támadtak az aktivistáikra, és súlyos testi sértést okozva bántalmazták őket.","shortLead":"A Fidesz ismét hazudik – így reagált a Jobbik a nagyobbik kormánypárt korábbi közleményére, amelyben azt írták...","id":"20180406_jobbik_fegyvert_rantottak_a_kepviselonkre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=879f467e-e73f-41bb-88be-0884da771758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbfa93b-de67-4d1f-b2f3-a423195c219f","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_jobbik_fegyvert_rantottak_a_kepviselonkre","timestamp":"2018. április. 06. 14:21","title":"Jobbik: Fegyvert rántottak a képviselőjelöltünkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66a3e18e-759b-4889-8320-0627eac1cd1c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az országutak soktengelyes királyaiból nem olyan könnyű kilátni, mint a személyautókból. Mutatjuk, mire gondolunk.","shortLead":"Az országutak soktengelyes királyaiból nem olyan könnyű kilátni, mint a személyautókból. Mutatjuk, mire gondolunk.","id":"20180408_a_nap_fotoja_ezert_kell_nagyon_vigyazni_kamionok_kozeleben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66a3e18e-759b-4889-8320-0627eac1cd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e56566b-40f5-450a-9a7e-977844c9150a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_a_nap_fotoja_ezert_kell_nagyon_vigyazni_kamionok_kozeleben","timestamp":"2018. április. 08. 06:41","title":"A nap fotója: Ezért kell nagyon vigyázni kamionok közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46cea3a9-ed98-464b-8267-5b42b3456aac","c_author":"Pavló Péter","category":"cegauto","description":"Miközben alig egy évtizede még csak fantáziáltunk elektromos autókról, mára a legtöbb autógyártó cég saját elektromos autót fejleszt. Mindez azt mutatja: a legtöbben már elektromos autót akarnak maguknak, még akkor is, ha egyelőre nem így gondolják.","shortLead":"Miközben alig egy évtizede még csak fantáziáltunk elektromos autókról, mára a legtöbb autógyártó cég saját elektromos...","id":"20180407_bazso_gabor_elektromos_autozas_smart_2018","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46cea3a9-ed98-464b-8267-5b42b3456aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7db2443-2a16-4aac-b922-397200755ecc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180407_bazso_gabor_elektromos_autozas_smart_2018","timestamp":"2018. április. 07. 14:21","title":"Bazsó Gábor: Az elektromos autókon kívül minden más hülyeség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e188c3-45e5-45f0-bfcd-ecf429c4ff31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg nem lesz képes többségi kormányt alakítani Csehországban Andrej Babis miniszterelnök, miután a szociáldemokraták hivatalosan is közölték, véget vetnek a Babis-féle ANO-párttal kezdett koalíciós tárgyalásoknak. ","shortLead":"Valószínűleg nem lesz képes többségi kormányt alakítani Csehországban Andrej Babis miniszterelnök, miután...","id":"20180406_Csehorszagban_kudarcba_fulladtak_a_koalicios_targyalasok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59e188c3-45e5-45f0-bfcd-ecf429c4ff31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa59a898-7dfd-43b9-8704-488c3515f1f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Csehorszagban_kudarcba_fulladtak_a_koalicios_targyalasok","timestamp":"2018. április. 06. 16:17","title":"Csehországban kudarcba fulladtak a koalíciós tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e398c70-74b7-4e04-85e5-8c0beec0536e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ezek azok, amelyeket levélben adtak le, meglehetősen sok köztük az érvénytelen. Típushiba, hogy a visszaérkező boríték nem tartalmazza az azonosító nyilatkozatot","shortLead":"Ezek azok, amelyeket levélben adtak le, meglehetősen sok köztük az érvénytelen. Típushiba, hogy a visszaérkező boríték...","id":"20180407_81_ezer_szavazatot_mar_feldolgoztak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e398c70-74b7-4e04-85e5-8c0beec0536e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f09689d-3b0f-4e5d-9f45-9ee03f186719","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_81_ezer_szavazatot_mar_feldolgoztak","timestamp":"2018. április. 07. 14:37","title":"81 ezer szavazatot már feldolgoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]