Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1466fbf-b6f6-4bf3-bc85-109e75e66133","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Aki eddig nem tette, most már késő. A lemondott jelöltek nevét pedig \"lehúzzák\" a szavazólapról.","shortLead":"Aki eddig nem tette, most már késő. A lemondott jelöltek nevét pedig \"lehúzzák\" a szavazólapról.","id":"20180407_Vege_nincs_tobb_visszalepes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1466fbf-b6f6-4bf3-bc85-109e75e66133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2499de6f-aa0c-4a38-992d-c2cd52a32c35","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Vege_nincs_tobb_visszalepes","timestamp":"2018. április. 07. 11:25","title":"Vége: nincs több visszalépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fad0f88-7546-43a8-b90b-b0890438b777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Orbis Flying Eye kórház orvosai az elmúlt két évtized alatt – az általuk betanított szakemberekkel – közel 15 millió ember látását kezelték, újra reményt adva ezzel a glaukóma és a hályog áldozatainak.","shortLead":"Az Orbis Flying Eye kórház orvosai az elmúlt két évtized alatt – az általuk betanított szakemberekkel – közel 15 millió...","id":"20180407_orbis_flying_eye_korhaz_szemmutet_repulogep","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fad0f88-7546-43a8-b90b-b0890438b777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406da134-0357-407c-aafc-9f63e898dccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_orbis_flying_eye_korhaz_szemmutet_repulogep","timestamp":"2018. április. 07. 08:03","title":"Van egy grandiózus repülőgép, amely fedélzetén egy komplett szemkórház működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00da15d-b0e4-4d7d-85fd-fca95ea46c3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bizottság nem engedi szavazni azt, aki nem tudja a személyazonosságát és lakcímét igazolni vagy lejárt valamelyik dokumentumának érvényessége.","shortLead":"A bizottság nem engedi szavazni azt, aki nem tudja a személyazonosságát és lakcímét igazolni vagy lejárt valamelyik...","id":"20180408_Figyelem_erre_ugyeljunk_ha_szavazni_megyunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e00da15d-b0e4-4d7d-85fd-fca95ea46c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f8b8f9-f602-46a2-9eb4-24a8d863e326","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Figyelem_erre_ugyeljunk_ha_szavazni_megyunk","timestamp":"2018. április. 08. 07:30","title":"Figyelem, erre ügyeljünk, ha szavazni megyünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cafd7bcb-4b8c-41ee-b814-7f7c0040697f","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"itthon","description":"\"Most nem ezzel kellene foglalkozni, uraim, nem a bukás lehetőségével, nem azzal, hogy mi lesz, ha...\" Képzelt választás előtti eligazítás a Fidesznél. Vélemény.","shortLead":"\"Most nem ezzel kellene foglalkozni, uraim, nem a bukás lehetőségével, nem azzal, hogy mi lesz, ha...\" Képzelt...","id":"201814_fekvo_nyolcas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cafd7bcb-4b8c-41ee-b814-7f7c0040697f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf25f7f-0449-4c74-a82a-b213dee442d5","keywords":null,"link":"/itthon/201814_fekvo_nyolcas","timestamp":"2018. április. 07. 17:00","title":"Para-Kovács Imre: Fekvő nyolcas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1ff174-e876-497f-8ad9-dde47893e266","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Hamvakból készít ékszereket, de meg kellett tanulnia kezelni a morbid helyzeteket.","shortLead":"Hamvakból készít ékszereket, de meg kellett tanulnia kezelni a morbid helyzeteket.","id":"201811_hamubol_gyemant","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa1ff174-e876-497f-8ad9-dde47893e266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11912c90-8a93-47f5-ad47-663ee721c454","keywords":null,"link":"/kkv/201811_hamubol_gyemant","timestamp":"2018. április. 08. 08:00","title":"Házi kedvencének elvesztése adott ihletet az üzlethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7114bf8b-f89a-4b0e-8dbc-69ded4a15146","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kis ideig még várnunk kell a OnePlus 6-ra, viszont olyan jellemzőkkel érkezhet, amelyek lepipálják a Samsung jelenlegi csúcstelefonját.","shortLead":"Egy kis ideig még várnunk kell a OnePlus 6-ra, viszont olyan jellemzőkkel érkezhet, amelyek lepipálják a Samsung...","id":"20180406_a_onaplus6_specifikacioi_felulmuljak_a_galaxys9et","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7114bf8b-f89a-4b0e-8dbc-69ded4a15146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6115e532-7417-45af-a6d6-d29a1b15683a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180406_a_onaplus6_specifikacioi_felulmuljak_a_galaxys9et","timestamp":"2018. április. 06. 17:00","title":"Ettől a telefontól retteghet a Galaxy S9","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9af7f5d-2762-42dc-8f1a-be7be685987d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a II. kerületi lakóhelyéhez közeli zugligeti iskolában voksolt már hét óra előtt. Aztán újságíróknak elmondta, hogy a szavazás után megy mozgósítani, hiszen az urnazárásig még kampány van.","shortLead":"A miniszterelnök a II. kerületi lakóhelyéhez közeli zugligeti iskolában voksolt már hét óra előtt. Aztán újságíróknak...","id":"20180408_Orban_Viktor_koran_leszavazott__foto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9af7f5d-2762-42dc-8f1a-be7be685987d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c6170f-7e08-44ef-ba0c-bdae3cbfedbe","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Orban_Viktor_koran_leszavazott__foto","timestamp":"2018. április. 08. 07:47","title":"Orbán Viktor korán leszavazott – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2436da55-2ada-4436-a82e-b8444c332146","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Nem csak a magyar nagykövetségek segítenek a kormánysajtónak, hogy horrortörténeteket mesélhessenek el Nyugat-Európából. Orosz Márta gyors nyomozása szerint a német szélsőjobboldali párt is Orbán Viktor propaganda gépezetét támogatja. A Berlinben dolgozó újságírót megvádolták, hogy ő cenzúrázza a Facebookot, erről és az MTVA-nak küldött utolsó tudósításáról is beszélgettünk.","shortLead":"Nem csak a magyar nagykövetségek segítenek a kormánysajtónak, hogy horrortörténeteket mesélhessenek el...","id":"20180407_Az_utolso_radioadas_ezert_hallgatott_el_az_MTVA_berlini_tudositoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2436da55-2ada-4436-a82e-b8444c332146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06c638c-d318-478c-bc69-a8c4bf7863b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Az_utolso_radioadas_ezert_hallgatott_el_az_MTVA_berlini_tudositoja","timestamp":"2018. április. 07. 12:00","title":"A cenzúra és az állami média: ezért hallgatott el az MTVA berlini tudósítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]