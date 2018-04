Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f639ef71-5a26-4777-abf1-862d1bdda5b7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Van köztük pelikán, majom, emberi alakok is. ","shortLead":"Van köztük pelikán, majom, emberi alakok is. ","id":"20180406_Ujabb_50_rejtelyes_alakzatot_talaltak_a_Nazcavonalaknal__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f639ef71-5a26-4777-abf1-862d1bdda5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db85062-dfc7-4462-8c70-56f784d4a518","keywords":null,"link":"/tudomany/20180406_Ujabb_50_rejtelyes_alakzatot_talaltak_a_Nazcavonalaknal__video","timestamp":"2018. április. 06. 20:44","title":"Újabb 50 rejtélyes alakzatot találtak a Nazca-vonalaknál - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126baa67-09a3-46d4-a17f-b0a030f0c316","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazatszámlálás gyorsaságát befolyásolja az egyes választókerületben, hogy hány jelölt indult. ","shortLead":"A szavazatszámlálás gyorsaságát befolyásolja az egyes választókerületben, hogy hány jelölt indult. ","id":"20180407_Csak_ejfel_korul_varhato_elozetes_eredmeny","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=126baa67-09a3-46d4-a17f-b0a030f0c316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d9f3cf-753e-428e-8cbc-468b795919d8","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Csak_ejfel_korul_varhato_elozetes_eredmeny","timestamp":"2018. április. 07. 12:28","title":"Csak éjfél körül várható előzetes eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66a3e18e-759b-4889-8320-0627eac1cd1c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az országutak soktengelyes királyaiból nem olyan könnyű kilátni, mint a személyautókból. Mutatjuk, mire gondolunk.","shortLead":"Az országutak soktengelyes királyaiból nem olyan könnyű kilátni, mint a személyautókból. Mutatjuk, mire gondolunk.","id":"20180408_a_nap_fotoja_ezert_kell_nagyon_vigyazni_kamionok_kozeleben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66a3e18e-759b-4889-8320-0627eac1cd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e56566b-40f5-450a-9a7e-977844c9150a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_a_nap_fotoja_ezert_kell_nagyon_vigyazni_kamionok_kozeleben","timestamp":"2018. április. 08. 06:41","title":"A nap fotója: Ezért kell nagyon vigyázni kamionok közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd41d963-d83a-49d5-9189-194469ff57e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigethalom több szavazókörében is ki kell cserélni az urnákat, mert azok állítólag nem bírják el a sok nagyméretű szavazólapot. ","shortLead":"Szigethalom több szavazókörében is ki kell cserélni az urnákat, mert azok állítólag nem bírják el a sok nagyméretű...","id":"20180408_A_nagy_reszvetel_miatt_ki_kell_cserelni_a_szigethalmi_urnakat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd41d963-d83a-49d5-9189-194469ff57e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c62c8d8-60c7-4e6a-9133-e935e4d06423","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_A_nagy_reszvetel_miatt_ki_kell_cserelni_a_szigethalmi_urnakat","timestamp":"2018. április. 08. 16:02","title":"A nagy részvétel miatt ki kell cserélni a szigethalmi urnákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b736034-f128-49d4-b4ab-ac0f3e1a1413","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy korrekt elszámolási rendszerben Magyarország államadóssága csak a magánnyugdíj-piaci rendszer felszámolása miatt nagyjából a hazai össztermék 93 százaléka lenne – figyelmeztet László Csaba, a Corvinus egyetemi tanára, volt pénzügyminiszter.","shortLead":"Egy korrekt elszámolási rendszerben Magyarország államadóssága csak a magánnyugdíj-piaci rendszer felszámolása miatt...","id":"20180407_Magannyugdijpenztarak_a_jovobe_tolta_a_kormany_az_adossagot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b736034-f128-49d4-b4ab-ac0f3e1a1413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14228dc1-87fc-4018-910a-0a9f9cc8e101","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180407_Magannyugdijpenztarak_a_jovobe_tolta_a_kormany_az_adossagot","timestamp":"2018. április. 07. 10:30","title":"Magánnyugdíjpénztárak: a jövőbe tolta a kormány az adósságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf1843d-8482-49f3-b92e-3e4e721364db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezek a 11-es adatok.","shortLead":"Ezek a 11-es adatok.","id":"20180408_Csaknem_30_szazalekos_a_reszvetel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acf1843d-8482-49f3-b92e-3e4e721364db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05473103-5018-4251-ba84-e3cc2f95456f","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Csaknem_30_szazalekos_a_reszvetel","timestamp":"2018. április. 08. 11:33","title":"Csaknem 30 százalékos a részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afd5823-fa6c-4aa4-82c2-9164b3707d65","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szél Bernadett szerint nem lehet olyan miniszterelnöke az országnak, aki \" minket fenyeget és aláz a nemzeti ünnepünkön és egy szakrális vallási ünnepen bejelenti, hogy tömegesen listáz minket\". ","shortLead":"Szél Bernadett szerint nem lehet olyan miniszterelnöke az országnak, aki \" minket fenyeget és aláz a nemzeti ünnepünkön...","id":"20180407_szel_bernadett_az_lmpseknek_nincs_szukseguk_polt_peterre_ahhoz_hogy_elkeruljek_az_igazsagszolgaltatast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6afd5823-fa6c-4aa4-82c2-9164b3707d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9fc546-e338-408a-accb-524574e5ce04","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_szel_bernadett_az_lmpseknek_nincs_szukseguk_polt_peterre_ahhoz_hogy_elkeruljek_az_igazsagszolgaltatast","timestamp":"2018. április. 07. 14:59","title":"Szél Bernadett: Az LMP-seknek nincs szükségük Polt Péterre ahhoz, hogy elkerüljék az igazságszolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ffc3837-8af6-48c0-b469-31ac17c097a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagy voks, Az Okosak földje, Mészáros Lőrinc - hangolódjunk popzenével a választásokra!","shortLead":"A nagy voks, Az Okosak földje, Mészáros Lőrinc - hangolódjunk popzenével a választásokra!","id":"20180407_Szavazz_ram_es_bevaltom_minden_remenyed","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ffc3837-8af6-48c0-b469-31ac17c097a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf76692-1424-4561-9838-0c0b85a12864","keywords":null,"link":"/elet/20180407_Szavazz_ram_es_bevaltom_minden_remenyed","timestamp":"2018. április. 07. 08:35","title":"„Szavazz rám, és beváltom minden reményed”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]