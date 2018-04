Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d907cb6-eb44-4e3e-8fa0-70a6aa7c7c70","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Két napig tartott a felhőtlen öröm, amit a második Michelin-csillag hozott, de aztán jött a sírás a kifosztott borospince láttán.","shortLead":"Két napig tartott a felhőtlen öröm, amit a második Michelin-csillag hozott, de aztán jött a sírás a kifosztott...","id":"20180406_Elokerultek_a_ket_Michelincsillagos_etterem_ellopott_borai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d907cb6-eb44-4e3e-8fa0-70a6aa7c7c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b638b6-407c-4d12-8161-5e78b232796d","keywords":null,"link":"/elet/20180406_Elokerultek_a_ket_Michelincsillagos_etterem_ellopott_borai","timestamp":"2018. április. 06. 18:52","title":"Előkerültek a két Michelin-csillagos étterem borai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ed1c57-e03e-4da2-8f23-2f3534bdd6c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság szerint akár 2,7 millió európai Facebook-felhasználót is érinthet az utóbbi hetekben kipattant adatgyűjtési botrány.","shortLead":"Az Európai Bizottság szerint akár 2,7 millió európai Facebook-felhasználót is érinthet az utóbbi hetekben kipattant...","id":"20180406_facebook_adatgyujtes_europai_felhasznalo_cambridge_analytica_botrany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0ed1c57-e03e-4da2-8f23-2f3534bdd6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22edc629-7d68-40fd-9a0a-3031cb83de86","keywords":null,"link":"/tudomany/20180406_facebook_adatgyujtes_europai_felhasznalo_cambridge_analytica_botrany","timestamp":"2018. április. 06. 14:55","title":"Tovább dagad a Facebook-botrány: 2,7 millió európai felhasználó adata kerülhetett veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10fda9c-7d67-4e8c-9fe6-8ff68317f4e5","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Hecker Péter A festészet jövője című műve az első, amely az Art Quarter Budapest kiállítóterében a néző szemébe tűnik. A képen egy férfi ül le éppen egy kantinban az ebédjéhez, zakóját a széktámlára teríti, jól látszik konferenciához készült kitűzőjén a neve és a titulusa: Helmut Neuer professzor. A név mellett ott egy kis fénykép is róla, kicsit oldalról néz ki az igazolványképből; a megfestett fotón mintha fehér köpeny lenne rajta. A festészetről ezek szerint a jövőben fehér köpenyes professzorok mondják majd meg a lényeget, mint a fogpasztareklámokban, s ez már önmagában is elviselhetetlen gondolat.","shortLead":"Hecker Péter A festészet jövője című műve az első, amely az Art Quarter Budapest kiállítóterében a néző szemébe tűnik...","id":"20180407_Zarojel_idezojel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b10fda9c-7d67-4e8c-9fe6-8ff68317f4e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5958e141-aa4e-4863-8edd-8d6a5a750053","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180407_Zarojel_idezojel","timestamp":"2018. április. 07. 12:35","title":"Zárójel, idézőjel…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a789e35-d589-4bba-bec6-a2695da9180f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elszámolási vitába keveredett egy kivitelezővel a Kall Ingredients.","shortLead":"Elszámolási vitába keveredett egy kivitelezővel a Kall Ingredients.","id":"20180406_Felszamolnak_Meszaros_Lorinc_egyik_gigaceget","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a789e35-d589-4bba-bec6-a2695da9180f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf444782-022d-4526-a2e0-dcfded473a58","keywords":null,"link":"/kkv/20180406_Felszamolnak_Meszaros_Lorinc_egyik_gigaceget","timestamp":"2018. április. 06. 13:59","title":"Felszámolnák Mészáros Lőrinc egyik gigacégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d20a5c-78b5-4583-92d9-fa5f90816c60","c_author":"MTI","category":"sport","description":"31-29-re kikapott a Rosztov-Dontól a negyeddöntő első meccsén.","shortLead":"31-29-re kikapott a Rosztov-Dontól a negyeddöntő első meccsén.","id":"20180407_kezilabdabl_nem_birt_a_rosztovval_itthon_a_fradi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97d20a5c-78b5-4583-92d9-fa5f90816c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26eaf02-c4d0-4e8e-9d11-ccd06070ffa1","keywords":null,"link":"/sport/20180407_kezilabdabl_nem_birt_a_rosztovval_itthon_a_fradi","timestamp":"2018. április. 07. 19:46","title":"Kézilabda-BL: nem bírt a Rosztovval itthon a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a5b42e8-ea35-4b96-8c97-4407ed12b4e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többezres tinitömeg gyűlt össze a Muser Show-ra, de a hely, a biztonságiak nem bírták a nyomást. Óriási volt a káosz és a csalódás. \r

","shortLead":"Többezres tinitömeg gyűlt össze a Muser Show-ra, de a hely, a biztonságiak nem bírták a nyomást. Óriási volt a káosz és...","id":"20180407_Tobben_rosszul_lettek_a_rendezvenyt_feloszlattak_sokan_sirtak__tinik_leptek_el_a_Mammutot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a5b42e8-ea35-4b96-8c97-4407ed12b4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed00759-b6df-466c-887c-5e5e68c288a1","keywords":null,"link":"/elet/20180407_Tobben_rosszul_lettek_a_rendezvenyt_feloszlattak_sokan_sirtak__tinik_leptek_el_a_Mammutot","timestamp":"2018. április. 07. 17:33","title":"„Többen rosszul lettek, a rendezvényt feloszlatták, sokan sírtak” – tinik lepték el a Mammutot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ed3994-c349-42a6-b7f0-7eb3da4a04ed","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A megértésben, a toleranciában, a közgondolkodás megváltozásában látja a kivezető utat a megosztottságból a zongoraművész, aki szerint a mostani választásokon mindenki azt kapja, amit megérdemel. Interjú.","shortLead":"A megértésben, a toleranciában, a közgondolkodás megváltozásában látja a kivezető utat a megosztottságból...","id":"201814__schiff_andras_zongoramuvesz__hazateresrol_szegyenerzetrol__osszhangzavar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31ed3994-c349-42a6-b7f0-7eb3da4a04ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a332bb-a98d-4884-9b1c-49660f064d11","keywords":null,"link":"/kultura/201814__schiff_andras_zongoramuvesz__hazateresrol_szegyenerzetrol__osszhangzavar","timestamp":"2018. április. 07. 20:30","title":"Schiff András a választásról: Semmi értelme, mert semmilyen változást nem hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8863f1b6-646f-4234-89b0-1f5e9c475e84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azon dől el a választás, mennyire jól mobilizálják az ellenzéki pártok a szimpatizánsaikat.","shortLead":"Azon dől el a választás, mennyire jól mobilizálják az ellenzéki pártok a szimpatizánsaikat.","id":"20180407_Itt_az_uj_Medianfelmeres_billeg_a_ketharmad_egyket_valasztokerulet_donthet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8863f1b6-646f-4234-89b0-1f5e9c475e84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c15ee8-4033-4570-b561-987cdc475362","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Itt_az_uj_Medianfelmeres_billeg_a_ketharmad_egyket_valasztokerulet_donthet","timestamp":"2018. április. 07. 20:11","title":"Itt az új Medián-felmérés: billeg a kétharmad, egy-két választókerület dönthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]