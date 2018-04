Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbd53e4d-a4d6-4a48-90eb-30b8b2d0f2e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amikor az ásó elakadt a kertben, biztosan nem gondolta, hogy egy 70 éves autót fognak találni.","shortLead":"Amikor az ásó elakadt a kertben, biztosan nem gondolta, hogy egy 70 éves autót fognak találni.","id":"20180406_guernsey_daimler_DB18","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbd53e4d-a4d6-4a48-90eb-30b8b2d0f2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512320ae-76be-46d2-82e2-9151d2deb4ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20180406_guernsey_daimler_DB18","timestamp":"2018. április. 06. 14:26","title":"Felásta új házának kertjét egy férfi és egy autóritkaságot talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A dél-angliai Salisburyben idegméreggel megmérgezett volt orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal állapota már nem válságos, egészsége rohamosan javul – erősítették meg brit orvosok. A bejelentés egy nappal az után hangzott el, hogy az orosz televíziók lejátszottak egy olyan felvételt, amin Szkripal lánya – akit ugyancsak megmérgeztek – elmondta egy oroszországi rokonának, hogy egyikük sem szenvedett maradandó egészségromlást.","shortLead":"A dél-angliai Salisburyben idegméreggel megmérgezett volt orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal állapota már nem...","id":"20180406_Szergej_Szkripal_is_felgyogyul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0fc0c99-b2d1-4074-b542-60e95f8f5d1d","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Szergej_Szkripal_is_felgyogyul","timestamp":"2018. április. 06. 15:25","title":"Szergej Szkripal is felgyógyul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4255f5-eeaf-4799-a86c-a44700727a79","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"A függetlenek között szabadúszó, ha innen még egy lépést tenne, kizuhanna a színházi világból a társadalmi kérdésekre érzékeny, ám a hétköznapi elvárások kényszerével szembemenő művész. Interjú.","shortLead":"A függetlenek között szabadúszó, ha innen még egy lépést tenne, kizuhanna a színházi világból a társadalmi kérdésekre...","id":"201813__banki_gergely__politikuslelekrol_kadar_megsiratasarol__poenok_peremen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f4255f5-eeaf-4799-a86c-a44700727a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436022c1-eee9-4661-b783-30136ac45044","keywords":null,"link":"/kultura/201813__banki_gergely__politikuslelekrol_kadar_megsiratasarol__poenok_peremen","timestamp":"2018. április. 07. 18:00","title":"Bánki Gergely: A reggeli hírekkel el van szúrva a napom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d6ad0d-12f3-4fc9-9b7e-5b5a8f87daa5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szanyi Tibor, az MSZP európai parlamenti és Gúr Nándor országgyűlési képviselője e-mailt küldtek a 2200 fő alatti települések polgármestereinek, polgármesteri hivatalainak és/vagy jegyzőinek.","shortLead":"Szanyi Tibor, az MSZP európai parlamenti és Gúr Nándor országgyűlési képviselője e-mailt küldtek a 2200 fő alatti...","id":"20180407_A_polgarmesterek_szeretik_az_EUt_csak_epp_a_kormany_nem_kerdezi_oket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1d6ad0d-12f3-4fc9-9b7e-5b5a8f87daa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ff8772-99fe-4ad0-b82a-2b5751d5295d","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_A_polgarmesterek_szeretik_az_EUt_csak_epp_a_kormany_nem_kerdezi_oket","timestamp":"2018. április. 07. 14:02","title":"A polgármesterek szeretik az EU-t, csak épp a kormány nem kérdezi őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabe068b-0031-4a62-941d-e189c0f830cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határátkelőn pénteki reggel 9 után próbált átjutni a szerb rendszámú jármű.","shortLead":"A határátkelőn pénteki reggel 9 után próbált átjutni a szerb rendszámú jármű.","id":"20180406_79_szirt_es_irakit_talaltak_egy_kamionban_artandnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dabe068b-0031-4a62-941d-e189c0f830cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2718cc17-a5e3-46a9-a8ba-84cfcb44bcdf","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_79_szirt_es_irakit_talaltak_egy_kamionban_artandnal","timestamp":"2018. április. 06. 12:11","title":"79 szírt és irakit találtak egy kamionban Ártándnál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ffc3837-8af6-48c0-b469-31ac17c097a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagy voks, Az Okosak földje, Mészáros Lőrinc - hangolódjunk popzenével a választásokra!","shortLead":"A nagy voks, Az Okosak földje, Mészáros Lőrinc - hangolódjunk popzenével a választásokra!","id":"20180407_Szavazz_ram_es_bevaltom_minden_remenyed","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ffc3837-8af6-48c0-b469-31ac17c097a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf76692-1424-4561-9838-0c0b85a12864","keywords":null,"link":"/elet/20180407_Szavazz_ram_es_bevaltom_minden_remenyed","timestamp":"2018. április. 07. 08:35","title":"„Szavazz rám, és beváltom minden reményed”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8172fb27-a1ff-4c2d-9bf5-75c66b5fc931","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Az underground művész azt mondja, nem a vásárlók ízléséének akar megfelelni politikusportréival, amelyek egyfajta celebbé tették, de a médianyilvánosságot fontosnak tartja, mert így tudja befolyásolni az emberek véleményét. HVG-portré.","shortLead":"Az underground művész azt mondja, nem a vásárlók ízléséének akar megfelelni politikusportréival, amelyek egyfajta...","id":"201814_drmarias","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8172fb27-a1ff-4c2d-9bf5-75c66b5fc931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599cc372-74aa-4557-aa5b-79eb8d409b13","keywords":null,"link":"/kultura/201814_drmarias","timestamp":"2018. április. 07. 15:00","title":"drMáriás: Orbánt Sztálin és Kádár mellé tenni nem épp a hatalom kegyeit kereső gesztus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be0450e-2ad0-4568-92f5-158759a9cf8e","c_author":"Antal Attila","category":"itthon","description":"Erős társadalmi mozgalom nélkül a rendszer kormányváltással együtt is velünk marad, kormányváltás nélkül pedig stabil fél-diktatúrává válik. Vélemény.","shortLead":"Erős társadalmi mozgalom nélkül a rendszer kormányváltással együtt is velünk marad, kormányváltás nélkül pedig stabil...","id":"20180406_Antal_Attila_A_kormanyvaltas_nem_eleg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3be0450e-2ad0-4568-92f5-158759a9cf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497005a3-7318-4ef5-a64e-bc59574f1f50","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Antal_Attila_A_kormanyvaltas_nem_eleg","timestamp":"2018. április. 06. 14:45","title":"Antal Attila: A kormányváltás nem elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]