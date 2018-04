Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit belügyminisztérium megtagadta Viktorija Szkripal vízumkérelmét, de ő szeretné meglátogatni megmérgezett rokonait, hogy elmondhassa a nagymamájuknak, milyen állapotban vannak.","shortLead":"A brit belügyminisztérium megtagadta Viktorija Szkripal vízumkérelmét, de ő szeretné meglátogatni megmérgezett...","id":"20180407_uzent_theresa_maynek_a_megmergezett_volt_ugynok_unokahuga","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c0efc1-886d-449c-91c8-dcfb3070e808","keywords":null,"link":"/vilag/20180407_uzent_theresa_maynek_a_megmergezett_volt_ugynok_unokahuga","timestamp":"2018. április. 07. 22:06","title":"Üzent Theresa Maynek a megmérgezett volt ügynök unokahúga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219b5fb1-62e1-4f7e-8690-ac388bf906e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra terjed egy cseppet sem veszélytelen kihívás terjed a közösségi médiában. Amerikában már a szülőket is figyelmeztették, hogy figyeljenek gyerekeikre. Most mi is ezt kérjük olvasóinktól.","shortLead":"Újra terjed egy cseppet sem veszélytelen kihívás terjed a közösségi médiában. Amerikában már a szülőket is...","id":"20180406_Ujabb_orult_veszelyes_kihivas_terjed_a_neten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=219b5fb1-62e1-4f7e-8690-ac388bf906e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab4a216-60d5-41ab-b5e9-0dd2448692ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20180406_Ujabb_orult_veszelyes_kihivas_terjed_a_neten","timestamp":"2018. április. 06. 19:00","title":"Egy régi-új őrült, veszélyes kihívás terjed a neten, de már próbálják leállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45065b05-7406-40d7-be2f-7662b0725df8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lássuk, hogy hogyan teljes a szovjet technika, ha egy komoly csattanásra kerül sor.","shortLead":"Lássuk, hogy hogyan teljes a szovjet technika, ha egy komoly csattanásra kerül sor.","id":"20180407_biztos_halal_ilyen_egy_kocka_lada_torestesztje__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45065b05-7406-40d7-be2f-7662b0725df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a503520a-511f-41fc-93dc-1c9810f18aaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180407_biztos_halal_ilyen_egy_kocka_lada_torestesztje__video","timestamp":"2018. április. 07. 06:41","title":"Biztos halál: ilyen egy kocka Lada töréstesztje - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb772bbb-c77f-4745-b101-b32d9b298f88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ceglédi rendőrök egy 27 éves abonyi férfi ellen javasolnak vádemelést, aki a gyanú szerint egy jogtalanul használt személygépkocsival okozott balesetet.","shortLead":"A ceglédi rendőrök egy 27 éves abonyi férfi ellen javasolnak vádemelést, aki a gyanú szerint egy jogtalanul használt...","id":"20180408_rendorseg_lopott_auto_autolopas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb772bbb-c77f-4745-b101-b32d9b298f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64f6627-eab5-4f7d-a5c1-41304113abde","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_rendorseg_lopott_auto_autolopas","timestamp":"2018. április. 08. 09:26","title":"Nagyot nézett a Mercedes sofőrje, amikor meglátta reggel az autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04afaf8f-f6ad-46d8-a0c5-941f6965a553","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje családjával együtt adta le voksát.","shortLead":"Az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje családjával együtt adta le voksát.","id":"20180408_Karacsony_Gergely_csaladjaval_ment_szavazni__fotok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04afaf8f-f6ad-46d8-a0c5-941f6965a553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d60badd-9f88-4dd6-b8d9-bdaa4af61a7d","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Karacsony_Gergely_csaladjaval_ment_szavazni__fotok","timestamp":"2018. április. 08. 12:15","title":"Karácsony Gergely családjával ment szavazni – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66a3e18e-759b-4889-8320-0627eac1cd1c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az országutak soktengelyes királyaiból nem olyan könnyű kilátni, mint a személyautókból. Mutatjuk, mire gondolunk.","shortLead":"Az országutak soktengelyes királyaiból nem olyan könnyű kilátni, mint a személyautókból. Mutatjuk, mire gondolunk.","id":"20180408_a_nap_fotoja_ezert_kell_nagyon_vigyazni_kamionok_kozeleben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66a3e18e-759b-4889-8320-0627eac1cd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e56566b-40f5-450a-9a7e-977844c9150a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_a_nap_fotoja_ezert_kell_nagyon_vigyazni_kamionok_kozeleben","timestamp":"2018. április. 08. 06:41","title":"A nap fotója: Ezért kell nagyon vigyázni kamionok közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8a1f23-ebe8-4d01-8bc8-fc51d25fb678","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A bajor csapat 4-1-re nyert az Augsburg vendégeként, ezzel behozhatatlan előnyre tett szert a német labdarúgó-bajnokságban.","shortLead":"A bajor csapat 4-1-re nyert az Augsburg vendégeként, ezzel behozhatatlan előnyre tett szert a német...","id":"20180407_megvedte_cimet_bajnok_a_bayern","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f8a1f23-ebe8-4d01-8bc8-fc51d25fb678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1890531-ef97-42c8-8b6d-2df016c60086","keywords":null,"link":"/sport/20180407_megvedte_cimet_bajnok_a_bayern","timestamp":"2018. április. 07. 18:26","title":"Megvédte címét, bajnok a Bayern","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8172fb27-a1ff-4c2d-9bf5-75c66b5fc931","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Az underground művész azt mondja, nem a vásárlók ízléséének akar megfelelni politikusportréival, amelyek egyfajta celebbé tették, de a médianyilvánosságot fontosnak tartja, mert így tudja befolyásolni az emberek véleményét. HVG-portré.","shortLead":"Az underground művész azt mondja, nem a vásárlók ízléséének akar megfelelni politikusportréival, amelyek egyfajta...","id":"201814_drmarias","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8172fb27-a1ff-4c2d-9bf5-75c66b5fc931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599cc372-74aa-4557-aa5b-79eb8d409b13","keywords":null,"link":"/kultura/201814_drmarias","timestamp":"2018. április. 07. 15:00","title":"drMáriás: Orbánt Sztálin és Kádár mellé tenni nem épp a hatalom kegyeit kereső gesztus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]