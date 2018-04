Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"","category":"vilag","description":"Több mint kétszáz kanyarós megbetegedést és újabb halálesetet regisztráltak a héten Romániában, ahol így 46-ra emelkedett a fertőző betegségben az elmúlt két évben meghalt emberek száma.","shortLead":"Több mint kétszáz kanyarós megbetegedést és újabb halálesetet regisztráltak a héten Romániában, ahol így 46-ra...","id":"20180406_Terjed_a_kanyaro_Romaniaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35da5509-652e-4b10-bc5c-6e4df61eb0cc","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Terjed_a_kanyaro_Romaniaban","timestamp":"2018. április. 06. 17:09","title":"Terjed a kanyaró Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy újabb uniós szégyenlista élén Magyarország.","shortLead":"Egy újabb uniós szégyenlista élén Magyarország.","id":"20180406_A_magyarok_haromnegyedenek_nincs_eleg_penze_orvosra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca671e03-1202-4b53-9094-1c72427cf2ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180406_A_magyarok_haromnegyedenek_nincs_eleg_penze_orvosra","timestamp":"2018. április. 06. 16:26","title":"A magyarok háromnegyedének nincs elég pénze orvosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9f833f-907c-4dbe-b99a-311391118e82","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem a százezres tömegeket vonzó Szigetet, hanem a Budai-hegység mélyén meghúzódó Kolorádó fesztivált reklámozza olvasóinak a lap. ","shortLead":"Nem a százezres tömegeket vonzó Szigetet, hanem a Budai-hegység mélyén meghúzódó Kolorádó fesztivált reklámozza...","id":"20180406_Magyar_zenei_fesztivalt_ajanl_olvasoinak_a_Guardian","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d9f833f-907c-4dbe-b99a-311391118e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c569e9-02c6-4d3e-a797-411aec21ae51","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Magyar_zenei_fesztivalt_ajanl_olvasoinak_a_Guardian","timestamp":"2018. április. 06. 16:20","title":"Magyar zenei fesztivált ajánl olvasóinak a Guardian","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a08774-30b2-4493-a5b3-9fb10ac6bd13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon lelassult az online ügyintézés a határidő lejárta előtt.","shortLead":"Nagyon lelassult az online ügyintézés a határidő lejárta előtt.","id":"20180406_nehezkes_az_atjelentkezes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8a08774-30b2-4493-a5b3-9fb10ac6bd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c54cac-d342-4470-80d6-00bc1835268c","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_nehezkes_az_atjelentkezes","timestamp":"2018. április. 06. 12:57","title":"Küzdenek a Nemzeti Választási Iroda szerverei, nehézkes az átjelentkezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e745822-7e51-4759-b07f-16217ccbfca1","c_author":"Márki-Zay Péter","category":"itthon","description":"Április 8. mindenképpen mérföldkő lesz országunk történelmében: vagy a korrupt kormány bukik meg, vagy a közös nemzeti érdekért összefogásra képtelen ellenzék - véli a HVG-nek írt véleménycikkében a Fideszt nemrég összellenzéki támogatással legyőző hódmezővásárhelyi polgármester.","shortLead":"Április 8. mindenképpen mérföldkő lesz országunk történelmében: vagy a korrupt kormány bukik meg, vagy a közös nemzeti...","id":"201814_husvet_utan_lesze_magyar_feltamadas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e745822-7e51-4759-b07f-16217ccbfca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759d81b2-f4a7-4a11-bafe-bc192ae54da1","keywords":null,"link":"/itthon/201814_husvet_utan_lesze_magyar_feltamadas","timestamp":"2018. április. 07. 11:00","title":"Márki-Zay Péter: Húsvét után: lesz-e magyar feltámadás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8863f1b6-646f-4234-89b0-1f5e9c475e84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azon dől el a választás, mennyire jól mobilizálják az ellenzéki pártok a szimpatizánsaikat.","shortLead":"Azon dől el a választás, mennyire jól mobilizálják az ellenzéki pártok a szimpatizánsaikat.","id":"20180407_Itt_az_uj_Medianfelmeres_billeg_a_ketharmad_egyket_valasztokerulet_donthet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8863f1b6-646f-4234-89b0-1f5e9c475e84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c15ee8-4033-4570-b561-987cdc475362","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Itt_az_uj_Medianfelmeres_billeg_a_ketharmad_egyket_valasztokerulet_donthet","timestamp":"2018. április. 07. 20:11","title":"Itt az új Medián-felmérés: billeg a kétharmad, egy-két választókerület dönthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839d15ce-1339-4cfe-b1ec-b6f0d97916f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Politico korábbi, korántsem pozitív hangvételű cikke után a londoni The Economist is a magyar miniszterelnökről szóló anyaggal jött ki. Az írás szót ejt a közelgő választási esélyekről, és arról is, hogy egykor Orbán volt az, aki levélben kért támogatást Sorostól, hogy a civil társadalom újjászületését tanulmányozhassa Oxfordban. Ehhez képest, teszik hozzá, most ott tartunk, hogy Orbán csaknem megfojtja azt a független polgári társadalmat, amit egykoron ő maga pártfogolt.","shortLead":"A Politico korábbi, korántsem pozitív hangvételű cikke után a londoni The Economist is a magyar miniszterelnökről szóló...","id":"20180406_The_Economist_Orban_arra_keszul_hogy_folytassa_illiberalis_uralmat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=839d15ce-1339-4cfe-b1ec-b6f0d97916f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc5b52f-9018-4b62-bbab-8541ae7ff473","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_The_Economist_Orban_arra_keszul_hogy_folytassa_illiberalis_uralmat","timestamp":"2018. április. 06. 17:16","title":"The Economist: Orbán arra készül, hogy folytassa illiberális uralmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99516d22-5432-477f-bb0d-504065ea212f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a famíliában nem az apuka, hanem az anyuka rendelkezik a legerősebb autóval. És nem is fél használni.","shortLead":"Ebben a famíliában nem az apuka, hanem az anyuka rendelkezik a legerősebb autóval. És nem is fél használni.","id":"20180406_anya_kocsit_hajt_ime_a_csalad_ahol_mindenkinek_jut_egy_bmw_m5","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99516d22-5432-477f-bb0d-504065ea212f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebc3799-ec88-4afe-aa0a-56e375f06233","keywords":null,"link":"/cegauto/20180406_anya_kocsit_hajt_ime_a_csalad_ahol_mindenkinek_jut_egy_bmw_m5","timestamp":"2018. április. 06. 11:24","title":"Anya kocsit hajt: íme a család, ahol mindenkinek jut egy BMW M5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]