[{"available":true,"c_guid":"c98b089f-6803-4927-b9f5-886e9d032c99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legidősebb játékos az elhunytak közül 1997-ben született, a legfiatalabb 2001-ben.","shortLead":"A legidősebb játékos az elhunytak közül 1997-ben született, a legfiatalabb 2001-ben.","id":"20180407_buszbaleset_kanada_jegkorongcsapat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c98b089f-6803-4927-b9f5-886e9d032c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f3c44d-dac8-4a30-aad4-062c79cf8d2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180407_buszbaleset_kanada_jegkorongcsapat","timestamp":"2018. április. 07. 10:34","title":"14 junior korú kanadai hokis meghalt egy buszbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d8328f-3a90-4b89-8241-ae5a0804068d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választók több mint 13 százaléka ment el voksolni reggel 9-ig.","shortLead":"A választók több mint 13 százaléka ment el voksolni reggel 9-ig.","id":"20180408_Itt_a_legujabb_reszveteli_adat_ujabb_rekord","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9d8328f-3a90-4b89-8241-ae5a0804068d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5099c15e-43a4-4f60-afa6-ee0c415ed4e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Itt_a_legujabb_reszveteli_adat_ujabb_rekord","timestamp":"2018. április. 08. 09:46","title":"Itt a legújabb részvételi adat, újabb rekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb772bbb-c77f-4745-b101-b32d9b298f88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ceglédi rendőrök egy 27 éves abonyi férfi ellen javasolnak vádemelést, aki a gyanú szerint egy jogtalanul használt személygépkocsival okozott balesetet.","shortLead":"A ceglédi rendőrök egy 27 éves abonyi férfi ellen javasolnak vádemelést, aki a gyanú szerint egy jogtalanul használt...","id":"20180408_rendorseg_lopott_auto_autolopas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb772bbb-c77f-4745-b101-b32d9b298f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64f6627-eab5-4f7d-a5c1-41304113abde","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_rendorseg_lopott_auto_autolopas","timestamp":"2018. április. 08. 09:26","title":"Nagyot nézett a Mercedes sofőrje, amikor meglátta reggel az autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25192a9-a4fe-4eeb-8d9c-f431063f46b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legtöbben majd New Yorkban szavazhatnak. ","shortLead":"A legtöbben majd New Yorkban szavazhatnak. ","id":"20180407_Amerikaban_mar_szavaznak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f25192a9-a4fe-4eeb-8d9c-f431063f46b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9fde84-61fe-400d-b0b1-20e7a41d93ed","keywords":null,"link":"/vilag/20180407_Amerikaban_mar_szavaznak","timestamp":"2018. április. 07. 11:20","title":"Amerikában már szavaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a5b42e8-ea35-4b96-8c97-4407ed12b4e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többezres tinitömeg gyűlt össze a Muser Show-ra, de a hely, a biztonságiak nem bírták a nyomást. Óriási volt a káosz és a csalódás. \r

","shortLead":"Többezres tinitömeg gyűlt össze a Muser Show-ra, de a hely, a biztonságiak nem bírták a nyomást. Óriási volt a káosz és...","id":"20180407_Tobben_rosszul_lettek_a_rendezvenyt_feloszlattak_sokan_sirtak__tinik_leptek_el_a_Mammutot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a5b42e8-ea35-4b96-8c97-4407ed12b4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed00759-b6df-466c-887c-5e5e68c288a1","keywords":null,"link":"/elet/20180407_Tobben_rosszul_lettek_a_rendezvenyt_feloszlattak_sokan_sirtak__tinik_leptek_el_a_Mammutot","timestamp":"2018. április. 07. 17:33","title":"„Többen rosszul lettek, a rendezvényt feloszlatták, sokan sírtak” – tinik lepték el a Mammutot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f60c22-4276-4abd-8470-aca7957ade59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb mélységekbe süllyedt a Facebook. Miközben a közösségi oldal nemrég még egész oldalas hirdetésben fogadkozott, hogy nekik a felhasználók és a velük való, bizalomra épülő kapcsolat az első, most kiderült, hogy azért ez nem több egy olcsón megfogalmazható pr-állításnál.","shortLead":"Újabb mélységekbe süllyedt a Facebook. Miközben a közösségi oldal nemrég még egész oldalas hirdetésben fogadkozott...","id":"20180407_facebook_uzenetek_torlese_messenger_mark_zuckerberg_facebook_botrany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1f60c22-4276-4abd-8470-aca7957ade59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb9aafc-7944-432f-91f0-40946e5703e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_facebook_uzenetek_torlese_messenger_mark_zuckerberg_facebook_botrany","timestamp":"2018. április. 07. 13:08","title":"Mégis ki bízik meg ezután a Facebookban? Most derült ki, hogy Zuckerberg visszamenőleg eltüntetheti az üzeneteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff72c01-f50d-4761-96b4-4f21c2145602","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kampányt a közösségi média nyomására állították le.","shortLead":"A kampányt a közösségi média nyomására állították le.","id":"20180406_Buncselekmeny_graffitizni_ezert_nem_fizetett_a_HM_a_muvesznek_akinek_az_alkotasat_hasznaljak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ff72c01-f50d-4761-96b4-4f21c2145602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31de1681-c9fd-4fec-b442-80ce92d14acd","keywords":null,"link":"/kkv/20180406_Buncselekmeny_graffitizni_ezert_nem_fizetett_a_HM_a_muvesznek_akinek_az_alkotasat_hasznaljak","timestamp":"2018. április. 06. 12:09","title":"„Bűncselekmény graffitizni”: ezért nem fizetett a H&M a művésznek, akinek az alkotását használják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd53e4d-a4d6-4a48-90eb-30b8b2d0f2e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amikor az ásó elakadt a kertben, biztosan nem gondolta, hogy egy 70 éves autót fognak találni.","shortLead":"Amikor az ásó elakadt a kertben, biztosan nem gondolta, hogy egy 70 éves autót fognak találni.","id":"20180406_guernsey_daimler_DB18","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbd53e4d-a4d6-4a48-90eb-30b8b2d0f2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512320ae-76be-46d2-82e2-9151d2deb4ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20180406_guernsey_daimler_DB18","timestamp":"2018. április. 06. 14:26","title":"Felásta új házának kertjét egy férfi és egy autóritkaságot talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]