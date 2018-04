Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a6cfc1a-c958-471b-a352-6860ed061098","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő 26-20-ra győzött a negyeddöntő szombati, első mérkőzésén.","shortLead":"A címvédő 26-20-ra győzött a negyeddöntő szombati, első mérkőzésén.","id":"20180407_kezilabda_bl_lelepte_a_gyor_a_buducnostot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a6cfc1a-c958-471b-a352-6860ed061098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab576f1-5ff9-4791-81cb-1ff24d31726b","keywords":null,"link":"/sport/20180407_kezilabda_bl_lelepte_a_gyor_a_buducnostot","timestamp":"2018. április. 07. 21:02","title":"Kézilabda-BL: lelépték Görbiczék a Buducnostot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a123914-aa85-47d1-a5a2-3827d08535b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kormányhivatal eljárást indított. ","shortLead":"A kormányhivatal eljárást indított. ","id":"20180406_Megsullyedt_egy_I_keruleti_utca_egy_epitkezes_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a123914-aa85-47d1-a5a2-3827d08535b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd848367-36c7-418e-a58b-37a538e568fe","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180406_Megsullyedt_egy_I_keruleti_utca_egy_epitkezes_miatt","timestamp":"2018. április. 06. 20:15","title":"Megsüllyedt egy I. kerületi utca egy építkezés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10fda9c-7d67-4e8c-9fe6-8ff68317f4e5","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Hecker Péter A festészet jövője című műve az első, amely az Art Quarter Budapest kiállítóterében a néző szemébe tűnik. A képen egy férfi ül le éppen egy kantinban az ebédjéhez, zakóját a széktámlára teríti, jól látszik konferenciához készült kitűzőjén a neve és a titulusa: Helmut Neuer professzor. A név mellett ott egy kis fénykép is róla, kicsit oldalról néz ki az igazolványképből; a megfestett fotón mintha fehér köpeny lenne rajta. A festészetről ezek szerint a jövőben fehér köpenyes professzorok mondják majd meg a lényeget, mint a fogpasztareklámokban, s ez már önmagában is elviselhetetlen gondolat.","shortLead":"Hecker Péter A festészet jövője című műve az első, amely az Art Quarter Budapest kiállítóterében a néző szemébe tűnik...","id":"20180407_Zarojel_idezojel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b10fda9c-7d67-4e8c-9fe6-8ff68317f4e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5958e141-aa4e-4863-8edd-8d6a5a750053","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180407_Zarojel_idezojel","timestamp":"2018. április. 07. 12:35","title":"Zárójel, idézőjel…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50c2ae2-6f60-44d0-bb35-2042b429cb68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsvét után egy héttel legyen karácsony - ezt a poént próbálta még egyszer elsütni az MSZP és a Párbeszéd. Ha leesik a remény, nagy bajban vagyunk - mondta Molnár Gyula, mielőtt leesett volna a \"remény\" feliratú karácsonyfadísz.","shortLead":"Húsvét után egy héttel legyen karácsony - ezt a poént próbálta még egyszer elsütni az MSZP és a Párbeszéd. Ha leesik...","id":"20180407_Karacsonyfadiszitessel_zartak_Karacsonyek_a_kampanyt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f50c2ae2-6f60-44d0-bb35-2042b429cb68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ffafca-e2fb-417b-af16-79d3518809b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Karacsonyfadiszitessel_zartak_Karacsonyek_a_kampanyt","timestamp":"2018. április. 07. 19:27","title":"Karácsonyfa-díszítéssel zárták Karácsonyék a kampányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c770b484-c141-4f16-bab9-c53af74f0eaf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Országosan egyébként összesen 187-en léptek vissza a határidőig. ","shortLead":"Országosan egyébként összesen 187-en léptek vissza a határidőig. ","id":"20180407_Salgotarjanban_tenyleg_lepedon_szavaznak_32_jelolt_indul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c770b484-c141-4f16-bab9-c53af74f0eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ef5479-23e6-473b-bfe5-bc17763aed1b","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Salgotarjanban_tenyleg_lepedon_szavaznak_32_jelolt_indul","timestamp":"2018. április. 07. 14:03","title":"Salgótarjánban tényleg lepedőn szavaznak: 32 jelölt indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c152e6c-5149-4da0-8e4b-f00b1f72fc5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenhol hónapokat kell várni egy vizsgálatra, magánintézményekben pedig tízezrekbe kerül egy ilyen vizsgálat. ","shortLead":"Mindenhol hónapokat kell várni egy vizsgálatra, magánintézményekben pedig tízezrekbe kerül egy ilyen vizsgálat. ","id":"20180406_Van_ahol_jovo_januarig_kell_varni_alvasvizsgalatra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c152e6c-5149-4da0-8e4b-f00b1f72fc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ba9327-c597-429c-a470-6bc50882897d","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Van_ahol_jovo_januarig_kell_varni_alvasvizsgalatra","timestamp":"2018. április. 06. 20:34","title":"Van, ahol jövő januárig kell várni alvásvizsgálatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc6ea4d-c045-40cf-ba30-1c96135dc658","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A választási iroda honlapja nem működik a sok átjelentkezés miatt, ezért hosszabbították meg a határidőt. ","shortLead":"A választási iroda honlapja nem működik a sok átjelentkezés miatt, ezért hosszabbították meg a határidőt. ","id":"20180406_Egy_oraval_meghosszabbitottak_az_atjelentkezesi_hataridot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bc6ea4d-c045-40cf-ba30-1c96135dc658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98bfbd8a-19eb-4778-ba99-feb2250af24b","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Egy_oraval_meghosszabbitottak_az_atjelentkezesi_hataridot","timestamp":"2018. április. 06. 16:01","title":"Egy órával meghosszabbították az átjelentkezési határidőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f639ef71-5a26-4777-abf1-862d1bdda5b7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Van köztük pelikán, majom, emberi alakok is. ","shortLead":"Van köztük pelikán, majom, emberi alakok is. ","id":"20180406_Ujabb_50_rejtelyes_alakzatot_talaltak_a_Nazcavonalaknal__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f639ef71-5a26-4777-abf1-862d1bdda5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db85062-dfc7-4462-8c70-56f784d4a518","keywords":null,"link":"/tudomany/20180406_Ujabb_50_rejtelyes_alakzatot_talaltak_a_Nazcavonalaknal__video","timestamp":"2018. április. 06. 20:44","title":"Újabb 50 rejtélyes alakzatot találtak a Nazca-vonalaknál - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]