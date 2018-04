Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVI vezetője szerint Újbudán tragikus a helyzet, és Londonban is egy kilométeres sor áll még a szavazókörnél.","shortLead":"Az NVI vezetője szerint Újbudán tragikus a helyzet, és Londonban is egy kilométeres sor áll még a szavazókörnél.","id":"20180408_megteltek_a_muanyag_urnak_ujbuda_es_london_a_tragikus_pont","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18de9711-c21e-4e57-bf25-c20da8574c63","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_megteltek_a_muanyag_urnak_ujbuda_es_london_a_tragikus_pont","timestamp":"2018. április. 08. 19:00","title":"Megteltek a műanyag urnák, Újbuda és London a tragikus pont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90e5839-a217-4232-80a2-eb752e12acb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogyan hat a légszennyezés az anyaméhben fejlődő magzat agyának fejlődésére? Javíthatják-e a szívizomsejtek regenerációját célzó innovatív kezelések a szívinfarktust elszenvedett betegek hosszú távú túlélésének esélyeit? Hogyan alakultak ki az élettelen anyagokból élő szervezetek, amelyek sikeresen megvetették a lábukat a Földön? Miért agresszívek a baktériumok egymással szemben? Íme néhány azok közül a kérdések közül, amelyekre az Európai Kutatási Tanács által most támogatásban részesített vezető tudósok úttörő kutatásaik során választ keresnek.","shortLead":"Hogyan hat a légszennyezés az anyaméhben fejlődő magzat agyának fejlődésére? Javíthatják-e a szívizomsejtek...","id":"20180407_europai_kutatasi_tanacs_ekt_tamogatas_magyar_kutatok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90e5839-a217-4232-80a2-eb752e12acb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"651f9634-c659-4ef2-aed4-cc70ce8eef8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_europai_kutatasi_tanacs_ekt_tamogatas_magyar_kutatok","timestamp":"2018. április. 07. 20:03","title":"Az EU 653 millió euróval támogat 269 élvonalbeli kutatót, köztük három magyar tudóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f249568d-5c32-442b-a386-0c630ab49271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március végén két új tablet is napvilágot látott. Két különböző világ, és a cél, az (egyelőre amerikai) iskolások kegyének elnyerése. Mögöttük a Google és az Apple áll.","shortLead":"Március végén két új tablet is napvilágot látott. Két különböző világ, és a cél, az (egyelőre amerikai) iskolások...","id":"20180407_apple_ipad_vs_chromebook_tab10","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f249568d-5c32-442b-a386-0c630ab49271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99423a17-c96b-4e73-a08e-e2bcef3ebb04","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_apple_ipad_vs_chromebook_tab10","timestamp":"2018. április. 07. 15:02","title":"Gigászi harc: egymásnak feszül a Google és az Apple az iskolák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megérkezett a választási rezsicsökkentés, titokzatos nagybevásárlásra készül az állam, régiónk államai lehagynak minket, az Európai Parlament egyik bizottsága pedig súlyos jogsértéseket talált Magyarországon. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Megérkezett a választási rezsicsökkentés, titokzatos nagybevásárlásra készül az állam, régiónk államai lehagynak...","id":"20180408_Es_akkor_mi_jon_a_szamolas_utan_az_elszamolas_vagy_a_leszamolas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9b6939-4484-4607-ae71-e7ee0af71d18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180408_Es_akkor_mi_jon_a_szamolas_utan_az_elszamolas_vagy_a_leszamolas","timestamp":"2018. április. 08. 07:50","title":"És akkor mi jön a számolás után: az elszámolás vagy a leszámolás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897e56c9-ad83-4eff-ad3b-9eaf4ce77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre csak a brit egységekben, de lecserélik a műanyag szívószálakat. ","shortLead":"Egyelőre csak a brit egységekben, de lecserélik a műanyag szívószálakat. ","id":"20180406_Fontos_kornyezetbarat_ujitas_jon_a_McDonaldsban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=897e56c9-ad83-4eff-ad3b-9eaf4ce77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7588974c-a4dc-42ef-ae4e-5adf84a207ff","keywords":null,"link":"/kkv/20180406_Fontos_kornyezetbarat_ujitas_jon_a_McDonaldsban","timestamp":"2018. április. 06. 20:06","title":"Fontos környezetbarát újítás jön a McDonald's-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9e893f-21b6-494a-a1ab-ad2005136e56","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kíváncsiak voltunk arra, hogy a szakma krémje által idén legjobbnak ítélt autó milyen valójában, így hát beültünk egy XC40-be. Sokat elárul róla, hogy egy héttel később alig akartunk kiszállni belőle. ","shortLead":"Kíváncsiak voltunk arra, hogy a szakma krémje által idén legjobbnak ítélt autó milyen valójában, így hát beültünk...","id":"20180407_volvo_xc40_teszt_ez_ev_autoja_es_ezzel_mi_nem_is_vitatkozunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a9e893f-21b6-494a-a1ab-ad2005136e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48168434-4ae7-4e93-b867-77f4f4310722","keywords":null,"link":"/cegauto/20180407_volvo_xc40_teszt_ez_ev_autoja_es_ezzel_mi_nem_is_vitatkozunk","timestamp":"2018. április. 07. 10:00","title":"Volvo XC40 teszt: ez az Év Autója, és ezzel mi nem is vitatkozunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4e0010-e647-49b0-9f78-9295b71f47fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180408_Vajna_Timea_szavazott_szelfizett_most_pedig_utat_mutat_kovetoinek__fotok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a4e0010-e647-49b0-9f78-9295b71f47fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b7147b-2c97-4c9d-8541-abd4b4ee6bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Vajna_Timea_szavazott_szelfizett_most_pedig_utat_mutat_kovetoinek__fotok","timestamp":"2018. április. 08. 14:14","title":"Vajna Tímea szavazott, szelfizett, most pedig utat mutat követőinek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee5b795-3941-4632-90ef-a4d4192e5d61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök sajtófőnöke szerint újabb kampánykamu volt, hogy Orbán Facebook-oldaláról letöröltek egy csomó bejegyzést.\r

\r

","shortLead":"A miniszterelnök sajtófőnöke szerint újabb kampánykamu volt, hogy Orbán Facebook-oldaláról letöröltek egy csomó...","id":"20180407_Miniszterelnoki_Sajtoiroda_Senki_nem_torolt_semmilyen_tartalmat_Orban_oldalarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ee5b795-3941-4632-90ef-a4d4192e5d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ac51c5-23c6-48b0-a90d-1247fdb60f77","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Miniszterelnoki_Sajtoiroda_Senki_nem_torolt_semmilyen_tartalmat_Orban_oldalarol","timestamp":"2018. április. 07. 11:54","title":"Miniszterelnöki Sajtóiroda: Senki nem törölt semmilyen tartalmat Orbán oldaláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]