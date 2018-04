Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f77a2dbb-b2a6-45cb-9a9e-a4376df6ebd3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Likud pártigazgatója szerint a Jobbik akut veszélyt jelent.","shortLead":"A Likud pártigazgatója szerint a Jobbik akut veszélyt jelent.","id":"20180408_Izraeli_kormanylap_ha_nem_Orban_gyoz_jon_az_antiszemitizmus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f77a2dbb-b2a6-45cb-9a9e-a4376df6ebd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acf3b14-5c18-495f-8abf-07e947fdb37a","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Izraeli_kormanylap_ha_nem_Orban_gyoz_jon_az_antiszemitizmus","timestamp":"2018. április. 08. 10:03","title":"Izraeli kormánylap: ha nem Orbán győz, jön az antiszemitizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05648a3-49dd-4993-bc3d-ed1769d8b6d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elmaradtak a magyar számok a várttól. 