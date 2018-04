"A Fidesz-tábort mozgósítani tudtuk, az nem csökkent" – magyarázta Lázár János a Fidesz számára iszonyú kínos vereséget hozó hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választás után. Hiába győzött Márki-Zay Péter független jelölt, a miniszter próbálta árnyalni a bukást. "9500 szavazatot kaptam 2014-ben, Hegedűs Zoltán alpolgármester is ennyit kapott most" – mondta a választás éjszakáján.

Kérdés azonban, hogy most mi lesz. A 13 órás részvételi adatok ugyanis azt mutatják, többen mennek el szavazni, mint amennyien az időközi polgármester-választáson megtették ugyanezt, holott már akkor is rekordszámokról beszéltünk. Akkor a hódmezővásárhelyiek 39,2 százaléka szavazott délután 1-ig, most csak egy olyan szavazókört találtunk, ahol ennél alacsonyabb, 37 százalék alatti volt a részvétel. Cserébe találtunk olyat is, ahol 60 százalék már szavazott.

Ahogy akkor, most is nehéz megítélni, melyik tábor mozdult meg jobban: Lázár János ugyanis lényegében felszántotta a választókerületét, folyamatosan járta a vidéket, Facebook-videókkal árasztotta el oldalát, még Orbán Viktort is bevetették. Vagy maga mellé állított embereket, vagy csak még jobban felhergelte őket. A taktikaiszavazás.hu nem őt, hanem a jobbikos Kiss Attilát hozta ki az este győztesének.