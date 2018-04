Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a kora reggeli részvételi adatok is rekordot döntöttek.","shortLead":"Már a kora reggeli részvételi adatok is rekordot döntöttek.","id":"20180408_MarkiZay_Peter_szerint_rendszervalto_hangulat_van","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b931359-b2d2-4ce7-a8dc-056c4546fbeb","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_MarkiZay_Peter_szerint_rendszervalto_hangulat_van","timestamp":"2018. április. 08. 08:41","title":"Márki-Zay Péter szerint rendszerváltó hangulat van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d63bf5-afec-4c12-ba06-6023f5631c4e","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Csanádpalotán is sokan mennek el szavazni, ez az a kisváros, ahol január első munkanapján jelentették be, hogy csődbe ment a város. Lázár János megmentőként jelent meg, 72 millió forintot „hozott” a városnak, ám még így is elküldték a közmunkások kétharmadát még márciusban. A megszólítottak többsége úgy véli, a Jobbik fog győzni, de akadt olyan is, aki bennünket is Soros emberének nézett.","shortLead":"Csanádpalotán is sokan mennek el szavazni, ez az a kisváros, ahol január első munkanapján jelentették be, hogy csődbe...","id":"20180408_Te_is_sorosista_vagy_A_csanadpalotai_kocsmaban_megmondtak_a_tutit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0d63bf5-afec-4c12-ba06-6023f5631c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8911c94-ee4f-49e9-9d4a-f609ab400042","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180408_Te_is_sorosista_vagy_A_csanadpalotai_kocsmaban_megmondtak_a_tutit","timestamp":"2018. április. 08. 10:45","title":"„Te is sorosista vagy?” A csanádpalotai kocsmában megmondták a tutit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c22cd9-06bf-46a6-aa06-ddccac6f9ec7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Nemzeti Választási Bizottság 1 millió 380 ezer forintra bírságolta a Csepeli Hírmondót Németh Szilárdnak folytatott kampányolásáért.","shortLead":"Az Nemzeti Választási Bizottság 1 millió 380 ezer forintra bírságolta a Csepeli Hírmondót Németh Szilárdnak folytatott...","id":"20180407_Tultolta_a_Csepeli_Hirmondo_Nemeth_Szilardot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21c22cd9-06bf-46a6-aa06-ddccac6f9ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d870a60-49f4-4b87-97b5-08bbec5acf26","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Tultolta_a_Csepeli_Hirmondo_Nemeth_Szilardot","timestamp":"2018. április. 07. 11:53","title":"Túltolta a Csepeli Hírmondó Németh Szilárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8863f1b6-646f-4234-89b0-1f5e9c475e84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azon dől el a választás, mennyire jól mobilizálják az ellenzéki pártok a szimpatizánsaikat.","shortLead":"Azon dől el a választás, mennyire jól mobilizálják az ellenzéki pártok a szimpatizánsaikat.","id":"20180407_Itt_az_uj_Medianfelmeres_billeg_a_ketharmad_egyket_valasztokerulet_donthet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8863f1b6-646f-4234-89b0-1f5e9c475e84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c15ee8-4033-4570-b561-987cdc475362","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Itt_az_uj_Medianfelmeres_billeg_a_ketharmad_egyket_valasztokerulet_donthet","timestamp":"2018. április. 07. 20:11","title":"Itt az új Medián-felmérés: billeg a kétharmad, egy-két választókerület dönthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd8364f-4bd5-415c-bbf4-69cc359f2f8c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A házelnök szerint a globalista szennyáradatban fog feloldódni az ország, ha nem a Fidesz nyer. ","shortLead":"A házelnök szerint a globalista szennyáradatban fog feloldódni az ország, ha nem a Fidesz nyer. ","id":"20180406_Kover_Kivanok_tehat_a_kovetkezo_28_evben_is_sok_ilyen_korrupt_kormanyt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dd8364f-4bd5-415c-bbf4-69cc359f2f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a12b262-c310-4dd6-b544-757f812adf3b","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Kover_Kivanok_tehat_a_kovetkezo_28_evben_is_sok_ilyen_korrupt_kormanyt","timestamp":"2018. április. 06. 21:59","title":"Kövér: Kívánok a következő 28 évben is sok ilyen \"korrupt\" kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d6ad0d-12f3-4fc9-9b7e-5b5a8f87daa5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szanyi Tibor, az MSZP európai parlamenti és Gúr Nándor országgyűlési képviselője e-mailt küldtek a 2200 fő alatti települések polgármestereinek, polgármesteri hivatalainak és/vagy jegyzőinek.","shortLead":"Szanyi Tibor, az MSZP európai parlamenti és Gúr Nándor országgyűlési képviselője e-mailt küldtek a 2200 fő alatti...","id":"20180407_A_polgarmesterek_szeretik_az_EUt_csak_epp_a_kormany_nem_kerdezi_oket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1d6ad0d-12f3-4fc9-9b7e-5b5a8f87daa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ff8772-99fe-4ad0-b82a-2b5751d5295d","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_A_polgarmesterek_szeretik_az_EUt_csak_epp_a_kormany_nem_kerdezi_oket","timestamp":"2018. április. 07. 14:02","title":"A polgármesterek szeretik az EU-t, csak épp a kormány nem kérdezi őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839d15ce-1339-4cfe-b1ec-b6f0d97916f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Politico korábbi, korántsem pozitív hangvételű cikke után a londoni The Economist is a magyar miniszterelnökről szóló anyaggal jött ki. Az írás szót ejt a közelgő választási esélyekről, és arról is, hogy egykor Orbán volt az, aki levélben kért támogatást Sorostól, hogy a civil társadalom újjászületését tanulmányozhassa Oxfordban. Ehhez képest, teszik hozzá, most ott tartunk, hogy Orbán csaknem megfojtja azt a független polgári társadalmat, amit egykoron ő maga pártfogolt.","shortLead":"A Politico korábbi, korántsem pozitív hangvételű cikke után a londoni The Economist is a magyar miniszterelnökről szóló...","id":"20180406_The_Economist_Orban_arra_keszul_hogy_folytassa_illiberalis_uralmat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=839d15ce-1339-4cfe-b1ec-b6f0d97916f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc5b52f-9018-4b62-bbab-8541ae7ff473","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_The_Economist_Orban_arra_keszul_hogy_folytassa_illiberalis_uralmat","timestamp":"2018. április. 06. 17:16","title":"The Economist: Orbán arra készül, hogy folytassa illiberális uralmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3992fe56-f86f-405f-aca8-12449d49dc5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyakorlatilag egy időben rendezték meg a baloldali ellenzéki pártok a kampányzárójukat, az LMP egy hotelben, a DK a Szent István parkban szervezte a rendezvényt négykor, az MSZP-P egy órát még kivárt. A cél mindenhol a mozgósítás volt. ","shortLead":"Gyakorlatilag egy időben rendezték meg a baloldali ellenzéki pártok a kampányzárójukat, az LMP egy hotelben, a DK...","id":"20180406_Gyurcsany_elcsabitotta_Lendvait_Karacsonyek_buliznak__kampanyt_zar_az_ellenzek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3992fe56-f86f-405f-aca8-12449d49dc5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7fc304a-c5c2-48d8-8251-9d1f67886231","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Gyurcsany_elcsabitotta_Lendvait_Karacsonyek_buliznak__kampanyt_zar_az_ellenzek","timestamp":"2018. április. 06. 16:02","title":" Gyurcsány csalást jósolt, Szél felmondta a programot, Karácsony hiperoptimista - kampányt zárt az ellenzék ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]